我在北京参加 SwiftUI 技术沙龙

4 月 18 日和 20 日，苹果分别在上海和北京举办了两场“SwiftUI 技术沙龙”活动。由于近几年类似的线下活动举办得极少（疫情原因），因此报名的开发者众多，早早地将参会名额预定一空。

我很荣幸能够作为分享嘉宾参加了北京的活动。在这次交流中，我学习了不少新知识，与很多之前只在网上沟通的朋友见了面，并结交了不少新朋友。

最近一两年，苹果上海加速器举办的线上交流有相当部分的主题都与 SwiftUI 有关。我相信，无论是苹果官方还是广大开发者都希望能够拥有一个更加活跃的 SwiftUI 开发者社区。

为此，苹果方面的组织者在活动举办的两个月前便与参会嘉宾对分享的方向、内容、形式、节奏等进行了协商和演练。所有的参与者都希望通过本次技术沙龙为沉寂已久的线下交流注入新的活力，并尽早地让 SwiftUI 开发者社区活跃起来。

北京的活动共有四名分享嘉宾，他们从不同的角度与其他开发者分享了各自对 SwiftUI 的应用心得。

戴铭 —— 使用 SwiftUI 开发一个 RSS 阅读器 戴老师从框架选择、实现难点、技术细节、开发体会等方面和大家分享了使用 SwiftUI + Core Data 开发 RSS 阅读器的过程。秉持一贯的风格，手绘二次元图片贯穿于整个课件中，为技术交流带来了青春与可爱的氛围。可在 此处 阅读戴老师自己的交流总结。

胡思华 —— SwiftUI 自定义布局技术实践 思华是抖音基础技术团队的成员，他给大家分享的内容是 SwiftUI 4.0 的 Layout 协议详解以及实际用例。如果大家关注过去年的 D2 大会，字节在其中介绍了开发中的 DanceUI 框架。作为一个 iOS 平台下与 SwiftUI 高度兼容的声明式框架，旨在解决当前 SwiftUI 对平台的最低版本要求过高的问题。该框架有相当的可能会在今年开源，届时或许能为不少企业开发者提供另一个使用 Swift 语言进行声明式开发的契机，待条件成熟时，再完全并入到 SwiftUI 中。作为 DanceUI 框架开发团队的一员，思华对 SwiftUI 底层的一些机制了解得很透彻，在交流中让我获益匪浅。

东坡肘子 —— 打造可适配多平台的 SwiftUI 应用 我通过了一个 Demo 应用（ 电影猎手 ）探讨了使用 SwiftUI 创建多平台应用时应注意的问题。着重讨论了两个我认为比较重要但又容易忽视的点：兼容性和数据源。可在 此处 阅读我在本次技术沙龙的交流全内容。

吴卓强（ Harry ）—— SwiftUI 与 UIKit 的互通技巧 从台中远道赶来的 Harry 是日程应用 Sorted 的主要开发者之一。作为一个在全球拥有众多用户的知名应用，Sorted 打算基于 SwiftUI 来构建新的版本。在实践中，通过融入基于 UIKit 的解决方案来突破当前 SwiftUI 在文本录入以及复杂交互等方面的功能限制，并取得了不错的成效。在交流中，Harry 也就某些具体问题给出了思路和体会。遗憾的是，由于与会开发者参与热情很高，导致了前面的进程有些拖延，最后留给 Harry 兄的时间有限。

原计划于 17:30 结束的交流活动直到 19:00 仍有参加者未离去。与会者的热情出乎不少人的意料，大家都希望今后能有更多类似的活动，逐步扩大规模，让更多的开发者有机会参与。

随着生活秩序回归正轨，今年已有不少苹果生态的开发社区正在准备各种线下活动，例如不久后的 SwiftGG 举办的一起看 WWDC、台湾开发者社群将在 11 月上旬举办的 iPlayground 2023 等。

希望大家能够共同创建一个富有生机的开发者社区，享受交流的乐趣，共同成长。