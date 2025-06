一段因 @State 注入机制所产生的“灵异代码”

本文将通过一段可复现的“灵异代码”,对 State 注入优化机制、模态视图( Sheet、FullScreenCover )内容的生成时机以及不同上下文( 相互独立的视图树 )之间的数据协调等问题进行探讨。

可在 此处 获取本文代码

问题

不久之前,网友 Momo 6 在 聊天室 中咨询了如下一个 问题:

在下面的代码中,如果注释掉 ContentView 中的 Text("n = \(n)") 代码,在按下按钮后( n 设置为 2),fullScreenCover 视图中 Text 显示的 n 仍为 1( 预期为 2)。如果不注释这行代码,fullScreenCover 中将显示 n = 2 ( 符合预期 )。这是为什么?

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State private var n = 1 @ State private var show = false var body: some View { VStack { // 如果注释掉下面这行 Text 代码 // 在按下 Button ( n = 2 ) 后 , full-screen 中的 Text 仍显示 n = 1 // Text("n = \(n)") // 解除注释,sheet 中的 Text 将显示 n = 2 Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true } } . fullScreenCover ( isPresented : $show ) { VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) // 无论是否注释掉上面的 Text ,此处均打印为 2 } } } } }

为了演示清晰,我将 fullScreenCover 换成了 sheet( 改动不影响上面所描述的现象 ), 并为 Button 添加了 ButtonStyle。

此处建议暂停几分钟,看看你是否能想出其中的问题所在?

问题构成

尽管看起来有些奇怪,但 Text 的添加与否,确实将影响 Sheet 视图中的显示内容。而出现这种现象的原因则是由 State 注入的优化机制、 Sheet( FullScreenCover )视图的生命周期以及新建上下文等几方面共同造成的。

State 注入的优化机制

在 SwiftUI 中,对于引用类型,开发者可以通过 @StateObject、@ObservedObject 或 @EnvironmentObject 将其注入到视图中。通过这些方式注入的依赖,无论视图的 body 中是否使用了该实例的属性,只要该实例的 objectWillChange.send() 方法被调用,与其关联的视图都将被强制刷新( 重新计算 body 值 )。

与之不同的是,针对值类型的主要注入手段 @State,SwiftUI 则为其实现了高度的优化机制( EnvironmentValue 没有提供优化,行为与引用类型注入行为一致 )。这意味着,即使我们在定义视图的结构体中声明了使用 @State 标注的变量,但只要 body 中没有使用该属性( 通过 ViewBuilder 支持的语法 ),即使该属性发生变化,视图也不会刷新。

Swift Copied! struct StateTest : View { @ State var n = 10 var body: some View { VStack { let _ = print ( " update " ) Text ( " Hello " ) Button ( " n = n + 1 " ) { n += 1 print ( n ) } } } }

在下方的动图中,在 Text 中不包含 n 的情况下,即使 n 值改变,StateTest 视图的 body 也不会重新计算。当在 Text 中添加 n 的引用后,每次 n 值发生变化,都将引发视图更新。

通过观察加载后视图的 State 源数据,我们可以看到,State 包含一个 _wasRead 私有属性,在其与任意视图关联后,该值为 true。

回到我们当前的“问题”代码:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State private var n = 1 @ State private var show = false var body: some View { VStack { // Text("n = \(n)") // 注释掉该行后,sheet 中的 n 显示为 1( 并非预期中的 2 ) Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true } . buttonStyle ( . bordered ) } . sheet ( isPresented : $show ) { VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) } . buttonStyle ( . bordered ) } } } }

当我们在 ContentView 中添加了 Text 后,Button 中对 n 的修改将引发 body 重新求值,注释后则不引发求值。这也就造成了是否添加 Text( 在 body 中引用 n ),会影响 body 能否再度求值。

Sheet( FullScreenCover )视图的生命周期

或许有人会问,在 sheet 的代码中,Text 同样包含了对 n 的引用。这个引用难道不会让 n 与 ContentView 视图之间建立关联吗?

与大多数的 View Extension 和 ViewModifier 不同,在视图中,通过 .sheet 或 .fullScreenCover 来声明的模态视图内容代码的闭包,只会在显示模态视图的时候才会被调用、解析( 对闭包中的 View 进行求值 )。

而其它通过视图修饰器声明的代码块,则会在主视图 body 求值时进行一定的操作:

overlay、background 等,会在 body 求值时调用、解析( 因为要与主视图一并显示 )

alert、contextMenu 等则会在 body 求值时调用( 可以理解为创建实例 ),但只有在需要显示时才进行求值

这就是说,即使我们在 Sheet 代码块的 Text 中添加了对 n 的引用,但只要模态视图尚未显示,则 n 的 _wasRead 仍为 false( 并没有与视图创建关联 )。

为了演示上面的论述,我们将 Sheet 中的代码用一个符合 View 协议的结构体包装起来,以方便我们观察。

Swift Copied! struct AnalyticsView : View { @ State private var n = 1 @ State private var show = false var body: some View { let _ = print ( " Parent View update " ) // 主视图 body 求值 VStack { // Text("n = \(n)") // 注释掉该行后,sheet 中的 n 显示为 1( 并非预期中的 2 ) Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true } . buttonStyle ( . bordered ) } . sheet ( isPresented : $show ) { SheetInitMonitorView ( show : $show, n : n ) } } } struct AnalyticsViewPreview : PreviewProvider { static var previews: some View { AnalyticsView () } } struct SheetInitMonitorView : View { @ Binding var show: Bool let n: Int init ( show : Binding < Bool > , n : Int ) { self . _show = show self . n = n print ( " sheet view init " ) // 创建实例( 表示 sheet 的闭包被调用 ) } var body: some View { let _ = print ( " sheet view update " ) // sheet 视图求值 VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) } . buttonStyle ( . bordered ) } } }

通过输出内容我们可以看出,在首次对 ContextView 进行求值时( 打印 Parent View update ),Sheet 代码块中的 SheetInitMonitorView 没有任何输出( 意味着闭包没有被调用 ),只有在模态视图进行显示时,SwiftUI 才执行 .sheet 闭包中的函数,创建 Sheet 视图。

回到最初的代码:

Swift Copied! . fullScreenCover ( isPresented : $show ) { VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) // 无论是否注释掉上面的 Text ,此处均打印为 2 } } }

尽管我们通过 .fullScreenCover 在 Text 中引用了 n , 但由于该段代码并不会在 ContextView 求值时被调用,因此也不会让 n 与 ContextView 创建关联。

在 ContextView 不包含 Text 的情况下,在 Sheet 显示后,n 的 _wasRead 将转变为 true( Sheet 视图显示后,方创建关联 )。可以通过在 Button 中添加如下代码进行查看:

Swift Copied! Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true DispatchQueue. main . asyncAfter ( deadline : . now () + 0.1 ){ // 延迟已保证 Sheet 中的视图已完成创建 dump ( _n ) } }

Sheet 视图的上下文

当 SwiftUI 创建并显示一个 Sheet 视图时,并非在现有的视图树上创建分支,而是新建一棵独立的视图树。也就是说 Sheet 中的视图与原有视图分别处于不同的上下文中。

在 SwiftUI 早期的版本中,对于分别位于不同上下文的独立的视图树,开发者需要显式为 Sheet 视图树注入环境依赖。后期版本已为开发者自动完成该注入工作。

这意味着,相较于在原有视图树上创建分支,在新上下文中重建视图树的开销更大,需要进行的工作也更多。

而 SwiftUI 为了优化效率,通常会对若干操作进行合并。即使为新上下文中的视图进行的关联操作是在视图求值操作之前完成的,但由于 n 的变化与关联操作被集中在一个 Render Loop 中,这样会导致在关联之后并不会强制新关联的视图刷新( 关联后,值并没有发生变化 )。

现象分析

根据上文中介绍的内容,我们对本文代码的奇怪现象进行一个完整的梳理:

当 ContextView 中不包含 Text( ContextView 没有与 n 创建关联 )

程序运行,SwiftUI 对 ContextView 的 body 进行求值并渲染

.fullScreenCover 的闭包此时并未被调用,但捕获了视图当前的 n 值 ( n = 1 )

点击 Button 后,尽管 n 的内容发生变化,但 ContextView 的 body 并未重新求值

由于 show 转变为 true ,SwiftUI 开始调用 .fullScreenCover 的闭包,创建 Sheet 视图 尽管 show 也是通过 State 声明的,但 show 的变化并不会导致 ContextView 重新更新。这是因为在 .fullScreenCover 的构造方法中,我们传递的是 show 的 projectedValue( Binding 类型 )

由于合并操作的原因,在 Sheet 视图关联到 n 后,并不会重新更新

Sheet 中的 Text 显示 n = 1

点击 Sheet 中的 Close 按钮,执行 Button 闭包,重新获得 n 的当前值( n = 2 ),打印值为 2

当 ContextView 中包含 Text ( ContextView 与 n 之间创建了关联 )

程序运行,SwiftUI 对 ContextView 的 body 进行求值并渲染

.fullScreenCover 的闭包此时并未被调用,但捕获了视图当前的 n 值 ( n = 1 )

的闭包此时并未被调用,但捕获了视图当前的 n 值 ( n = 1 ) 点击 Button 后,由于 n 值发生了变化,ContextView 重新求值( 重新解析 DSL 代码 )

在重新求值的过程中, .fullScreenCover 的闭包捕获了新的 n 值 ( n = 2 )

的闭包捕获了新的 n 值 ( n = 2 ) 创建 Sheet 视图并渲染

由于 .fullScreenCover 闭包已经毕竟捕获了新值,因此 Sheet 的 Text 显示为 n = 2

也就是说,通过添加 Text,让 ContextView 与 n 创建了关联,在 n 变化后,ContextView 进行了重新求值,从而让 fullScreenCover 的闭包捕获了变化后的 n 值,并呈现了预期中的结果。

解决方案

在了解了“异常”的原因后,解决并避免再次出现类似的奇怪现象已不是难事。

方案一、在 DSL 中进行关联,强制刷新

原代码中,通过添加 Text 为 ContextView 和 n 之间创建关联便是一个可以接受的解决方案。

另外,我们也可以通过无需增加额外显示内容的方式来创建关联:

Swift Copied! Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true } . buttonStyle ( . bordered ) // .id(n) . onChange ( of : n ){ _ in } // id 或 onChange 均可以在不添加显示内容的情况下,创建关联

在 创建自适应高度的 Sheet 的推文 中,我便使用过 id 来解决重制 Sheet 高度的问题。

方案二、使用 @StateObject 强制刷新

我们可以通过创建引用类型的 Source 来避免在不同上下文之间关联 State 可能出现的顺序错误。事实上,使用 @StateObject 相当于在 vm. n 发生变化后,强制视图重新计算。

Swift Copied! struct Solution2 : View { @ StateObject var vm = VM () @ State private var show = false var body: some View { VStack { Button ( " Set n = 2 " ) { vm. n = 2 show = true } . buttonStyle ( . bordered ) } . sheet ( isPresented : $show ) { VStack { Text ( " n = \( vm. n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , vm. n ) } . buttonStyle ( . bordered ) } } } } class VM : ObservableObject { @ Published var n = 1 }

方案三、使用 Binding 类型,重获新值

我们可以将 Binding 类型视作一个对某值的 get 和 set 方法的包装。Sheet 视图在求值时,将通过 Binding 的 get 方法,获得 n 的最新值。

Binding 中 get 方法对应的是 ContextView 中 n 的原始地址,无需经过为 Sheet 重新注入的过程,因此在求值阶段便可以获得最新值

Swift Copied! struct Solution3 : View { @ State private var n = 1 @ State private var show = false var body: some View { VStack { Button ( " Set n = 2 " ) { n = 2 show = true } . buttonStyle ( . bordered ) } . sheet ( isPresented : $show ) { SheetView ( show : $show, n : $n ) } } } struct SheetView : View { @ Binding var show: Bool @ Binding var n: Int var body: some View { VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) } . buttonStyle ( . bordered ) } } }

方案四、延迟更新数据

通过延迟修改 n 值( 在 Sheet 视图求值并关联数据后再修改 ),强迫 Sheet 视图重新求值

Swift Copied! struct Solution4 : View { @ State private var n = 1 @ State private var show = false var body: some View { VStack { Button ( " Set n = 2 " ) { // 极小的延迟便可以达到效果 DispatchQueue. main . asyncAfter ( deadline : . now () + 0.01 ){ n = 2 } show = true } . buttonStyle ( . bordered ) } . sheet ( isPresented : $show ) { VStack { Text ( " n = \( n ) " ) Button ( " Close " ) { show = false print ( " n in fullScreenCover is " , n ) } . buttonStyle ( . bordered ) } } } }

总结

尽管已经发展到 4.0 版本,但 SwiftUI 仍会出现一些与预期不符的行为。在面对这些“灵异现象”时,如果我们能对其进行更多的研究,那么不仅可以在今后避免类似的问题,而且在分析的过程中,也能对 SwiftUI 的各种运行机制有深入的掌握。