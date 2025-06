我在去年底使用了 SwiftUI 写了第一个 iOS App 健康笔记,这是我第一次接触响应式编程概念。在有了些基本的认识和尝试后,深深的被这种编程的思路所打动。不过,我在使用中也发现了一些奇怪的问题。就像之前在 老人新兵 中说的那样,我发现在视图(View)数量达到一定程度,随着数据量的增加,整个 App 的响应有些开始迟钝,变得有粘滞感、不跟手。App 响应出现了问题一方面肯定和我的代码效率、数据结构设计欠佳有关;不过随着继续分析,发现其中也有很大部分原因来自于 SwiftUI 中所使用的响应式的实现方式。不恰当的使用,可能导致响应速度会随着数据量及 View 量的增加而大幅下降。通过一段时间的研究和分析,我打算用两篇文章来阐述这方面的问题,并尝试提供一个现阶段的使用思路。

在 SwiftUI 中,视图是由数据(状态)驱动的。按照苹果的说法,视图是状态的函数,而不是事件的序列(The views are a function of state, not a sequence of events)。每当视图在创建或解析时,都会为该视图和与该视图中使用的状态数据之间创建一个依赖关系,每当状态的信息发生变化是,有依赖关系的视图则会马上反应出这些变化并重绘。SwiftUI 中提供了诸如 @State @ObservedObject @EnvironmentObject 等来创建应对不同类型、不同作用域的状态形式。

其中 @State 只能用于当前视图,并且其对应的数据类型为值类型(如果非要对应引用类型的话则必须在每次赋值时重新创建新的实例才可以)。

name

self

self . name = " 大肘子 "

name

Text ( name )

some

var body: some View {

name

@ State var name = " 肘子 "

通过执行上面代码,我们可以发现两个情况:

在分析 @State 如何工作之前,我们需要先了解几个知识点

作为 swift 5.1 的新增功能之一,属性包装器在管理属性如何存储和定义属性的代码之间添加了一个分割层。通过该特性,可以在对值校验、持久化、编解码等多个方面获得收益。

它的实现也很简单,下面的例子定义了一个包装器用来确保它包装的值始终小于等于 12。如果要求它存储一个更大的数字,它则会存储 12 这个数字。呈现值(投射值)则返回当前包装值是否为偶数

self

self . number % 2 == 0

get

get { return number }

self

init () { self . number = 0 }

更多的具体资料请查阅 官方文档

Binding 是数据的一级引用,在 SwiftUI 中作为数据(状态)双向绑定的桥梁,允许在不拥有数据的情况下对数据进行读写操作。我们可以绑定到多种类型,包括 State ObservedObject 等,甚至还可以绑定到另一个 Binding 上面。Binding 本身就是一个 Getter 和 Setter 的封装。

get

Value

public var projectedValue: Binding < Value > { get }

/// Produces the binding referencing this state value

/// Produces the binding referencing this state value

get

Value

public var wrappedValue: Value { get nonmutating set }

/// The current state value.

/// The current state value.

Value

value

public init ( initialValue value : Value )

/// Initialize with the provided initial value.

/// Initialize with the provided initial value.

Value

value

public init ( wrappedValue value : Value )

/// Initialize with the provided initial value.

/// Initialize with the provided initial value.

Value

@ frozen @ propertyWrapper public struct State < Value > : DynamicProperty {

/// stored in `self`.

/// stored in `self`.

/// executed, after updating the values of any dynamic properties

/// executed, after updating the values of any dynamic properties

/// Called immediately before the view's body() function is

/// Called immediately before the view's body() function is

前面我们说过 @State 有两个作用

让我们根据上面的知识点来分析如何才能实现以上功能。

public var wrappedValue: Value { get nonmutating set } 意味着他的包装值并没有保存在本地。

在了解了以上几点后,我们来尝试使用自己的代码来构建一个 @State 的半成品

self

self . wrappedValue = $0

self

get

get :{ String ( self . wrappedValue )} ,

get

get { UserDefaults. standard . string ( forKey : " myString " ) ?? "" }

这是一个可以用来包装 String 类型的 State。

我们使用 UserDefault 将数据包装后保存到本地。读取包装数据也是从本地的 UserDefault 里读取的。

为了能够包装其他的类型的数据,同时也为了能够提高存储效率,进一步的可以修改成如下代码:

