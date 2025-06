StateObject 与 ObservedObject

StateObject 是在 SwiftUI 2.0 中才添加的属性包装器,它的出现解决了在某些情况下使用 ObservedObject 视图会出现超预期的问题。本文将介绍两者间的异同,原理以及注意事项。

StateObject 和 ObservedObject 两者都是用来订阅可观察对象( 符合 ObservableObject 协议的引用类型 )的属性包装器。当被订阅的可观察对象通过内置的 Publisher 发送数据时( 通过 @Published 或直接调用其 objectWillChange. send 方法 ),StateObject 和 ObservedObject 会驱动其所属的视图进行更新。

ObservedObject 在视图的存续期间只保存了订阅关系,而 StateObject 除了保存了订阅关系外还保持了对可观察对象的强引用。

基于 Swift 的 ARC( 自动引用计数 )机制,StateObject 保证了可观察对象的生存期必定不小于视图的存续期,从而确保了在视图的存续期内数据的稳定。

而由于 ObservedObject 只保存了订阅关系,一旦被订阅的可观察对象的生存期小于视图的存续期,视图会出现各种不可控的表现。

相信有人会提出这样的疑问,难道下面代码中的 testObject 对应的实例,其存续时间会小于视图的存续时间吗?

在某些情况下,确实会是这样。下文中将详细探讨其中的原因。

Swift 使用自动引用计数( ARC )来跟踪和管理引用类型实例的内存使用情况。只要还有一个对类实例的强引用存在,ARC 便不会释放该实例占用的内存。换而言之,一旦对实例的强引用为 0 ,该实例将被 Swift 销毁,其所占用的内存也将被收回。

StateObject 通过保持一个对可观察对象的强引用,确保了该对象实例的存续期不小于视图的存续期。

在 Combine 中,当使用 sink 或 assign 来订阅某个 Publisher 时,必须要持有该订阅关系,才能让这个订阅正常工作,订阅关系被包装成 AnyCancellable 类型,开发者可以通过调用 AnyCancellable 的 cancel 方法手动取消订阅。

除了可以从订阅者一方主动取消订阅关系外,如果 Publisher 不复存在了,订阅关系也将自动解除。

ObservedObject 和 StateObject 两者都保存了视图与可观察对象的订阅关系,在视图存续期内,它们都不会主动取消这个订阅,但 ObservedObject 无法确保可观察对象是否会由于被销毁而提前取消订阅。

SwiftUI 是一个声明式的框架,开发者用代码来声明( 描述 )想要的 UI 呈现。例如下面便是一个有关视图的声明( 描述 ):

当 SwiftUI 开始创建以该描述生成的视图时,大致会进行如下的步骤:

从 SwiftUI 的角度来说,视图是对应着屏幕上某个区域的一段数据,它是通过调用某个根据描述该区域的声明所创建的实例的 body 属性计算而来。

视图的生存期从其被加载到视图树时开始,至其被从视图树上移走结束。

在视图的存续期中,视图值将根据 source of truth ( 各种依赖源 )的变化而不断变化。SwiftUI 也会在视图存续期内因多种原因,不断地依据描述该区域的声明创建新的实例,从而保证始终能够获得准确的计算值。

由于实例是会反复创建的,因此,开发者必须用特定的标识( @State、@StateObject 等 )告诉 SwiftUI ,某些状态是与视图存续期绑定的,在存续期期间是唯一的。

当将视图加载到视图树时,SwiftUI 会根据当时采用的实例将需要绑定的状态( @State、@StateObject、onReceive 等 )托管到 SwiftUI 的托管数据池中,之后无论实例再被创建多少次,SwiftUI 始终只使用首次创建的状态。也就是说,为视图绑定状态的工作只会进行一次。

Swift 的属性包装器( Property Wrappers )在管理属性存储方式的代码和定义属性的代码之间添加了一层分离。一方面它方便开发者将一些通用的逻辑统一封装起来,作用于给定的数据之上,另一方面如果开发者对某个属性包装器的用途不甚了解,那么就可能会出现看到的和实际上的不一致的情况( 理解偏差 )。

很多情况下,我们需要从视图的角度来理解 SwiftUI 的属性包装器名称,例如:

ObservedObject 和 StateObject 两者通过满足 DynamicProperty 协议从而实现上面的功能。在 SwiftUI 将视图添加到视图树上时,调用 _makeProperty 方法将需要持有的订阅关系、强引用等信息保存到 SwiftUI 内部的数据池中。

如果使用类似 @ObservedObject var testObject = TestObject() 这样的代码,有时会出现灵异现象。

出现这种情况是因为一旦,在视图的存续期中,SwiftUI 创建了新的实例并使用了该实例( 有些情况下,创建新实例并不一定会使用 ),那么,最初创建的 TestObject 类实例将被释放( 因为没有强引用 ),ObservedObject 中持有的订阅关系也将无效。

某些视图,或许是由于其所处的视图树的层级很高( 例如根视图 ),或者由于其本身的生存期较短,抑或者它受其他状态的干扰较少。上述条件促使了在该视图的存续期内 SwiftUI 只会创建一个实例。这也是 @ObservedObject var testObject = TestObject() 并非总会失效的原因。

虽然本文已经详细探讨了 StateObject 和 ObservedObject 的工作原理,但还未触及一个核心问题:ObservedObject 究竟何时才是最佳选择?在哪些场景下,它的使用才显得尤为重要?

先简化一些复杂的概念,StateObject 的一个显著特点是其实例的唯一性。换句话说,一旦使用了 @StateObject,标注的对象实例在其所属视图的整个生命周期中将保持唯一。这意味着,即便视图本身经历了更新(即视图的构造方法被重新调用),该对象实例也不会重新创建。这正是 ObservedObject 与 StateObject 最关键的区别所在。

而对于 ObservedObject 来说,它的一大特色是在视图的整个生命周期中,@ObservedObject 可以灵活地切换并关联不同的实例。例如,在 NavigationSplitView 中,侧边栏(sidebar)可能列出了多个遵循 ObservableObject 协议的不同实例,而详细视图(detail view)则响应这些实例中的一个。通过在侧边栏中选择不同实例,详细视图可以动态地更换其数据源,尽管视图本身得到了更新,但并未重建。

以下代码示例进一步阐释了这一点:

