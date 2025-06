聊聊 Combine 和 async/await 之间的合作

在 Xcode 13.2 中,苹果完成了 async/await 的向前部署(Back-deploying)工作,将最低的系统要求降低到了 iOS 13(macOS Catalina),这一举动鼓舞了越来越多的人开始尝试使用 async/await 进行开发。当大家在接触了异步序列(AsyncSequence)后,会发现它同 Combine 的表现有些接近,尤其结合近两年 Combine 框架几乎没有什么变化,不少人都提出了疑问:苹果是否打算使用 AsyncSequence 和 AsyncStream 替代 Combine。

恰巧我在最近的开发中碰到了一个可能需要结合 Combine 和 async/await 的使用场景,通过本文来聊聊 Combine 和 async/await 它们之间各自的优势、是否可以合作以及如何合作等问题。

需要解决的问题

在最近的开发中,我碰到了这样一个需求:

在 app 的生命周期中,会不定期的产生一系列事件,事件的发生频率不定、产生的途径不定

对每个事件的处理都需要消耗不小的系统资源,且需要调用系统提供的 async/await 版本的 API

app 对事件的处理结果时效性要求不高

需要限制事件处理的系统消耗,避免同时处理多个事件

不考虑使用 GCD 或 OperationQueue

对上述的需求稍加分析,很快就可以确立解决问题的方向:

Combine 在观察和接收事件方面表现的非常出色,应该是解决需求第一点的不二人选

在解决方案中必然会使用到 async/await 的编程模式

需要解决的问题就只剩下两个:

如何将事件处理串行化(必须处理完一个事件后才能处理下一个事件)

如何将 Combine 和 async/await 结合使用

Combine 和 AsyncSequence 之间的比较

由于 Combine 同 AsyncSequence 之间存在不少相似之处,有不少开发者会认为 AsyncSequence 可能取代 Combine,例如:

两者都允许通过异步的方式处理未来的值

两者都允许开发者使用例如 map、flatMap 等函数对值进行操作

当发生错误时,两者都会结束数据流

但事实上,它们之间还是有相当的区别。

事件的观察与接收

Combine 是为响应式编程而生的工具,从名称上就可以看出,它非常擅长将不同的事件流进行变形和合并,生成新的事件流。Combine 关注于对变化的响应。当一个属性发生变化,一个用户点击了按钮,或者通过 NotificationCenter 发送了一个通知,开发者都可以通过 Combine 提供了的内置工具做出及时处理。

通过 Combine 提供的 Subject(PassthroughSubject、CurrentValueSubject),开发者可以非常方便的向数据流中注入值,当你的代码是以命令式风格编写的时候,Subject 就尤为显得有价值。

在 async/await 中,通过 AsyncSequence,我们可以观察并接收网络流、文件、Notification 等方面的数据,但相较于 Combine,仍缺乏数据绑定以及类似 Subject 的数据注入能力。

在对事件的观察与接收方面,Combine 占有较大优势。

关于数据处理、变形的能力

仅从用于数据处理、变形的方法数量上来看,AsyncSequence 相较 Combine 还是有不小的差距。但 AsyncSequence 也提供了一些 Combine 尚未提供,且非常实用的方法和变量,例如:characters、lines 等。

由于侧重点不同,即使随着时间的推移两者增加了更多的内置方法,在数据处理和变形方面也不会趋于一致,更大的可能性是不断地在各自擅长的领域进行扩展。

错误处理方式

在 Combine 中,明确地规定了错误值 Failure 的类型,在数据处理链条中,除了要求 Output 数据值类型一致外,还要求错误值的类型也要相互匹配。为了实现这一目标,Combine 提供了大量的用于处理错误类型的操作方法,例如:mapError、setFailureType、retry 等。

使用上述方法处理错误,可以获得编译器级别的保证优势,但在另一方面,对于一个逻辑复杂的数据处理链,上述的错误处理方式也将导致代码的可读性显著下降,对开发者在错误处理方面的掌握要求也比较高。

async/await 则采用了开发者最为熟悉的 throw-catch 方式来进行错误处理。基本没有学习难度,代码也更符合大多数人的阅读习惯。

两者在错误处理上功能没有太大区别,主要体现在处理风格不同。

生命周期的管理

在 Combine 中,从订阅开始,到取消订阅,开发者通过代码可以对数据链的生命周期做清晰的定义。当使用 AsyncSequence 时,异步序列生命周期的表述则没有那么的明确。

调度与组织

在 Combine 中,开发者不仅可以通过指定调度器(scheduler),显式地组织异步事件的行为和地点,而且 Combine 还提供了控制管道数量、调整处理频率等多维度的处理手段。

AsyncSequence 则缺乏对于数据流的处理地点、频率、并发数量等控制能力。

下文中,我们将尝试解决前文中提出的需求,每个解决方案均采用了 Combine + async/await 融合的方式。

方案一

在 Combine 中,可以使用两种手段来限制数据的并发处理能力,一种是通过设定 flatMap 的 maxPublishers,另一种则是通过自定义 Subscriber。本方案中,我们将采用 flatMap 的方式来将事件的处理串行化。

在 Combine 中调用异步 API,目前官方提供的方法是将上游数据包装成 Future Publisher,并通过 flatMap 进行切换。

在方案一中,通过将 flatMap、Deferred(确保只有在订阅后 Future 才执行)、Future 结合到一起,创建一个新的 Operator,以实现我们的需求。

Swift Copied! public extension Publisher { func task < T >( maxPublishers : Subscribers.Demand = . unlimited , _ transform : @ escaping ( Output ) async -> T ) -> Publishers.FlatMap < Deferred < Future < T, Never >> , Self > { flatMap ( maxPublishers : maxPublishers ) { value in Deferred { Future { promise in Task { let output = await transform ( value ) promise ( . success ( output )) } } } } } } public extension Publisher where Self .Failure == Never { func emptySink () -> AnyCancellable { sink ( receiveValue : { _ in }) } }

鉴于篇幅,完整的代码(支持 Error、SetFailureType)版本,请访问 Gist,本方案的代码参考了 Sundell 的 文章。

使用方法如下:

Swift Copied! var cancellables = Set < AnyCancellable > () func asyncPrint ( value : String ) async { print ( " hello \( value ) " ) try ? await Task. sleep ( nanoseconds : 1000000000 ) } [ " abc " , " sdg " , " 353 " ]. publisher . task ( maxPublishers : . max ( 1 )){ value in await asyncPrint ( value : value ) } . emptySink () . store ( in : & cancellables ) // Output // hello abc // 等待 1 秒 // hello sdg // 等待 1 秒 // hello 353

假如将将上述代码中的 ["abc","sdg","353"].publisher 更换成 PassthoughSubject 或 Notification ,会出现数据遗漏的情况。这个状况是因为我们限制了数据的并行处理数量,从而导致数据的消耗时间超过了数据的生成时间。需要在 Publisher 的后面添加 buffer,对数据进行缓冲。

Swift Copied! let publisher = PassthroughSubject < String , Never > () publisher . buffer ( size : 10 , prefetch : . keepFull , whenFull : . dropOldest ) // 缓存数量和策略根据业务的具体情况确定 . task ( maxPublishers : . max ( 1 )) { value in await asyncPrint ( value : value ) } . emptySink () . store ( in : & cancellables ) publisher. send ( " fat " ) publisher. send ( " bob " ) publisher. send ( " man " )

方案二

在方案二中,我们将采用的自定义 Subscriber 的方式来限制并行处理的数量,并尝试在 Subscriber 中调用 async/await 方法。

创建自定义 Subscriber:

Swift Copied! extension Subscribers { public class OneByOneSink < Input , Failure : Error >: Subscriber , Cancellable { let receiveValue: ( Input ) -> Void let receiveCompletion: ( Subscribers.Completion < Failure >) -> Void var subscription: Subscription ? public init ( receiveCompletion : @ escaping ( Subscribers.Completion < Failure >) -> Void , receiveValue : @ escaping ( Input ) -> Void ) { self . receiveCompletion = receiveCompletion self . receiveValue = receiveValue } public func receive ( subscription : Subscription ) { self . subscription = subscription subscription. request ( . max ( 1 )) // 订阅时申请数据量 } public func receive ( _ input : Input ) -> Subscribers.Demand { receiveValue ( input ) return . max ( 1 ) // 数据处理结束后,再此申请的数据量 } public func receive ( completion : Subscribers.Completion < Failure >) { receiveCompletion ( completion ) } public func cancel () { subscription ? . cancel () subscription = nil } } }

在 receive(subscription: Subscription) 中,使用 subscription.request(.max(1)) 设定了订阅者订阅时请求的数据量,在 receive(_ input: Input) 中,使用 return .max(1) 设定了每次执行完 receiveValue 方法后请求的数据量。通过上述方式,我们创建了一个每次申请一个值,逐个处理的订阅者。

但当我们在 receiveValue 方法中使用 Task 调用 async/await 代码时会发现,由于没有提供回调机制,订阅者将无视异步代码执行完成与否,调用后直接会申请下一个值,这与我们的需求不符。

在 Subscriber 中可以通过多种方式来实现回调机制,例如回调方法、Notification、@Published 等。下面的代码中我们使用 Notification 进行回调通知。

Swift Copied! public extension Subscribers { class OneByOneSink < Input , Failure : Error >: Subscriber , Cancellable { let receiveValue: ( Input ) -> Void let receiveCompletion: ( Subscribers.Completion < Failure >) -> Void var subscription: Subscription ? var cancellable: AnyCancellable ? public init ( notificationName : Notification.Name, receiveCompletion : @ escaping ( Subscribers.Completion < Failure >) -> Void , receiveValue : @ escaping ( Input ) -> Void ) { self . receiveCompletion = receiveCompletion self . receiveValue = receiveValue cancellable = NotificationCenter. default . publisher ( for : notificationName, object : nil ) . sink ( receiveValue : { [ weak self ] _ in self ? . resume () }) // 在收到回调通知后,继续向 Publisher 申请新值 } public func receive ( subscription : Subscription ) { self . subscription = subscription subscription. request ( . max ( 1 )) } public func receive ( _ input : Input ) -> Subscribers.Demand { receiveValue ( input ) return . none // 调用函数后不继续申请新值 } public func receive ( completion : Subscribers.Completion < Failure >) { receiveCompletion ( completion ) } public func cancel () { subscription ? . cancel () subscription = nil } private func resume () { subscription ? . request ( . max ( 1 )) } } } public extension Publisher { func oneByOneSink ( _ notificationName : Notification.Name, receiveCompletion : @ escaping ( Subscribers.Completion < Failure >) -> Void , receiveValue : @ escaping ( Output ) -> Void ) -> Cancellable { let sink = Subscribers. OneByOneSink < Output, Failure > ( notificationName : notificationName, receiveCompletion : receiveCompletion, receiveValue : receiveValue ) self . subscribe ( sink ) return sink } } public extension Publisher where Failure == Never { func oneByOneSink ( _ notificationName : Notification.Name, receiveValue : @ escaping ( Output ) -> Void ) -> Cancellable where Failure == Never { let sink = Subscribers. OneByOneSink < Output, Failure > ( notificationName : notificationName, receiveCompletion : { _ in } , receiveValue : receiveValue ) self . subscribe ( sink ) return sink } }

调用:

Swift Copied! let resumeNotification = Notification. Name ( " resume " ) publisher . buffer ( size : 10 , prefetch : . keepFull , whenFull : . dropOldest ) . oneByOneSink ( resumeNotification, receiveValue : { value in Task { await asyncPrint ( value : value ) NotificationCenter. default . post ( name : resumeNotification, object : nil ) } } ) . store ( in : & cancellables )

由于需要回调才能完成整个处理逻辑,针对本文需求,方案一相较方案二明显更优雅。

方案二中,数据处理链是可暂停的,很适合用于需要触发某种条件才可继续执行的场景。

方案三

在前文中提到过,苹果已经为 Notification 提供了 AsyncSequence 的支持。如果我们只通过 NotificationCenter 来发送事件,下面的代码就直接可以满足我们的需求:

Swift Copied! let n = Notification. Name ( " event " ) Task { for await value in NotificationCenter.default. notifications ( named : n, object : nil ) { if let str = value.object as? String { await asyncPrint ( value : str ) } } } NotificationCenter. default . post ( name : n, object : " event1 " ) NotificationCenter. default . post ( name : n, object : " event2 " ) NotificationCenter. default . post ( name : n, object : " event3 " )

简单的难以想象是吗?

遗憾的是,Combine 的 Subject 和其他的 Publisher 并没有直接遵循 AsyncSequence 协议。

但今年的 Combine 为 Publisher 增加了一个非常小但非常重要的功能——values。

values 的类型为 AsyncPublisher,其符合 AsyncSequence 协议。设计的目的就是将 Publisher 转换成 AsyncSequence。使用下面的代码便可以满足各种 Publisher 类型的需求:

Swift Copied! let publisher = PassthroughSubject < String , Never > () let p = publisher . buffer ( size : 10 , prefetch : . keepFull , whenFull : . dropOldest ) Task { for await value in p. values { await asyncPrint ( value : value ) } }

因为 AsyncSequence 只能对数据逐个处理,因此我们无需再考虑数据的串行问题。

将 Publisher 转换成 AsyncSequence 的原理并不复杂,创建一个符合 AsyncSequence 的结构,将从 Publihser 中获取的数据通过 AsyncStream 转送出去,并将迭代器指向 AsyncStream 的迭代器即可。

我们可以用代码自己实现上面的 values 功能。下面我们创建了一个 sequence,功能表现同 values 类似。

Swift Copied! public struct CombineAsyncPublisher < P >: AsyncSequence , AsyncIteratorProtocol where P : Publisher , P.Failure == Never { public typealias Element = P.Output public typealias AsyncIterator = CombineAsyncPublisher < P > public func makeAsyncIterator () -> Self { return self } private let stream: AsyncStream < P.Output > private var iterator: AsyncStream < P.Output > . Iterator private var cancellable: AnyCancellable ? public init ( _ upstream : P, bufferingPolicy limit : AsyncStream < Element > .Continuation.BufferingPolicy = . unbounded ) { var subscription: AnyCancellable ? stream = AsyncStream < P. Output > ( P. Output . self , bufferingPolicy : limit ) { continuation in subscription = upstream . sink ( receiveValue : { value in continuation. yield ( value ) }) } cancellable = subscription iterator = stream. makeAsyncIterator () } public mutating func next () async -> P.Output ? { await iterator. next () } } public extension Publisher where Self .Failure == Never { var sequence: CombineAsyncPublisher < Self > { CombineAsyncPublisher ( self ) } }

完整代码,请参阅 Gist,本例的代码参考了 Marin Todorov 的 文章

sequence 在实现上和 values 还是有微小的不同的,如果感兴趣的朋友可以使用下面的代码,分析一下它们的不同点。

Swift Copied! let p = publisher . print () // 观察订阅器的请求情况。 values 的实现同方案二一样。 // sequence 使用了 AsyncStream 的 buffer,因此无需再设定 buffer for await value in p.sequence { await asyncPrint ( value : value ) }

总结

在可以预见的未来,苹果一定会为 Combine 和 async/await 提供更多的预置融合手段。或许明后年,前两种方案就可以直接使用官方提供的 API 了。