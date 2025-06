ViewBuilder 研究（上）—— 掌握 Result builders

作为一个严重依赖 SwiftUI 的开发者,同视图打交道是最平常不过的事情了。从第一次接触 SwiftUI 的声明式编程方式开始,我便喜欢上了这种写代码的感觉。但接触地越多,碰到的问题也越多。起初,我单纯地将很多问题称之为灵异现象,认为大概率是由于 SwiftUI 的不成熟导致的。随着不断地学习和探索,发现其中有相当部分的问题还是因为自己的认知不够所导致的,完全可以改善或避免。

我将通过上下两篇博文,对构建 SwiftUI 视图的 ViewBuilder 进行探讨。上篇将介绍 ViewBuilder 背后的实现者 —— result builders ; 下篇将通过对 ViewBuilder 的仿制,进一步地探寻 SwiftUI 视图的秘密。

本文希望达成的目标

希望在阅读完两篇文章后能消除或减轻你对下列疑问的困惑:

如何让自定义视图、方法支持 ViewBuilder

为什么复杂的 SwiftUI 视图容易在 Xcode 上卡死或出现编译超时

为什么会出现 “Extra arguments” 的错误提示(仅能在同一层次放置有限数量的视图)

为什么要谨慎使用 AnyView

如何避免使用 AnyView

为什么无论显示与否,视图都会包含所有选择分支的类型信息

为什么绝大多数的官方视图类型的 body 都是 Never

ViewModifier 同特定视图类型的 modifier 之间的区别

什么是 Result builders

介绍

result builders 允许某些函数通过一系列组件中隐式构建结果值,按照开发者设定的构建规则对组件进行排列。通过对函数语句应用构建器进行转译,result builders 提供了在 Swift 中创建新的领域特定语言( DSL )的能力(为了保留原始代码的动态语义,Swift 有意地限制了这些构建器的能力)。

与常见的使用点语法实现的类 DSL 相比,使用 result builders 创建的 DSL 使用更简单、无效内容更少、代码更容易理解(在表述具有选择、循环等逻辑内容时尤为明显),例如:

使用点语法( Plot ):

Swift Copied! . div ( . div ( . forEach ( archiveItems. keys . sorted ( by : > )) { absoluteMonth in . group ( . ul ( . forEach ( archiveItems [ absoluteMonth ]) { item in . li ( . a ( . href ( item. path ) , . text ( item. title ) ) ) } ) , . if ( show, . text ( " hello " ) , else : . text ( " wrold " ) ) , ) } ) )

通过 result builders 创建的构建器 ( swift-html ):

Swift Copied! Div { Div { for i in 0 ..< 100 { Ul { for item in archiveItems [ i ] { li { A ( item. title ) . href ( item. path ) } } } if show { Text ( " hello " ) } else { Text ( " world " ) } } } }

历史与发展

自 Swift 5.1 开始,result builders 便随着 SwiftUI 的推出隐藏在 Swift 语言之中(当时名为 function builder)。随着 Swift 与 SwiftUI 的不断进化,最终被正式纳入到 Swift 5.4 版本之中。目前苹果在 SwiftUI 框架中大量地使用了该功能,除了最常见的视图构建器(ViewBuilder)外,其他还包括:AccessibilityRotorContentBuilder、CommandsBuilder、LibraryContentBuilder、SceneBuilder、TableColumnBuilder、TableRowBuilder、ToolbarContentBuilder、WidgetBundleBuilder 等。另外,在最新的 Swift 提案中,已出现了 Regex builder DSL 的身影。其他的开发者利用该功能也创建了不少的 第三方库。

基本用法

定义构建器类型

一个结果构建器类型必须满足两个基本要求。

它必须通过 @resultBuilder 进行标注,这表明它打算作为一个结果构建器类型使用,并允许它作为一个自定义属性使用。

它必须至少实现一个名为 buildBlock 的类型方法

例如:

Swift Copied! @ resultBuilder struct StringBuilder { static func buildBlock ( _ parts : String ... ) -> String { parts. map { " ⭐️ " + $0 + " 🌈 " } . joined ( separator : " " ) } }

通过上面的代码,我们便创建了一个具有最基本功能的结果构建器。使用方法如下:

Swift Copied! @ StringBuilder func getStrings () -> String { " 喜羊羊 " " 美羊羊 " " 灰太狼 " } // ⭐️喜羊羊🌈 ⭐️美羊羊🌈 ⭐️灰太狼🌈

为构建器类型提供足够的结果构建方法子集

buildBlock(_ components: Component...) -> Component 用来构建语句块的组合结果。每个结果构建器至少要提供一个它的具体实现。

buildOptional(_ component: Component?) -> Component 用于处理在特定执行中可能或不可能出现的部分结果。当一个结果构建器提供了 buildOptional(_:) 时,转译后的函数可以使用没有 else 的 if 语句,同时也提供了对 if let 的支持。

buildEither(first: Component) -> Component 和 buildEither(second: Component) -> Component 用于在选择语句的不同路径下建立部分结果。当一个结果构建器提供这两个方法的实现时,转译后的函数可以使用带有 else 的 if 语句以及 switch 语句。

buildArray(_ components: [Component]) -> Component 用来从一个循环的所有迭代中收集的部分结果。在一个结果构建器提供了 buildArray(_:) 的实现后,转译后的函数可以使用 for...in 语句。

buildExpression(_ expression: Expression) -> Component 它允许结果构建器区分 表达式 类型和 组件 类型,为语句表达式提供上下文类型信息。

buildFinalResult(_ component: Component) -> FinalResult 用于对最外层的 buildBlock 结果的再包装。例如,让结果构建器隐藏一些它并不想对外的类型(转换成可对外的类型)。

buildLimitedAvailability(_ component: Component) -> Component 用于将 buildBlock 在受限环境下(例如 if #available )产生的部分结果转化为可适合任何环境的结果,以提高 API 的兼容性。

结果构建器采用 ad hoc 协议,这意味着我们可以更灵活的重载上述方法。然而,在某些情况下,结果构建器的转译过程会根据结果构建器类型是否实现了某个方法来改变其行为。

之后会通过示例对上述的方法逐一做详尽介绍。下文中,会将“结果构建器”简称为“构建器”。

范例一:AttributedStringBuilder

本例中,我们将创建一个用于声明 AttributedString 的构建器。对 AttributedString 不太熟悉的朋友,可以阅读我的另一篇博文 AttributedString——不仅仅让文字更漂亮。

范例一的完整代码可以在 此处 获取( Demo 1 )

本例结束后,我们将可以用如下的方式来声明 AttributedString :

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var text: Text { " _*Hello*_ " . localized () . color ( . green ) if case .male = gender { " Boy! " . color ( . blue ) . bold () } else { " Girl! " . color ( . pink ) . bold () } }

创建构建器类型

Swift Copied! @ resultBuilder public enum AttributedStringBuilder { // 对应 block 中没有走 component 的情况 public static func buildBlock () -> AttributedString { . init ( "" ) } // 对应 block 中有 n 个 component 的情况( n 为正整数 ) public static func buildBlock ( _ components : AttributedString ... ) -> AttributedString { components. reduce ( into : AttributedString ( "" )) { result, next in result. append ( next ) } } }

我们首先创建了一个名为 AttributedStringBuilder 的构建器,并为其实现了两个 buildBlock 方法。构建器在转译时会自动地选择对应的方法。

现在,可以为 block 提供任意数量的 component ( AttributedString ) , buildBlock 会将其转换成指定的结果(AttributedString)。

在实现 buildBlock 方法时,components 与 block 的返回数据类型应根据实际需求定义,无需一致。

使用构建器转译 Block

可以采用显式的方式来调用构建器,例如:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder // 明确标注 var myFirstText: AttributedString { AttributedString ( " Hello " ) AttributedString ( " World " ) } // "HelloWorld" @ AttributedStringBuilder func mySecondText () -> AttributedString {} // 空 block ,将调用 buildBlock() -> AttributedString // ""

也可以采用隐式的方式调用构建器:

Swift Copied! // 在 API 端标注 func generateText ( @AttributedStringBuilder _ content : () -> AttributedString ) -> Text { Text ( content ()) } // 在客户端隐式调用 VStack { generateText { AttributedString ( " Hello " ) AttributedString ( " World " ) } } struct MyTest { var content: AttributedString // 在构造方法中标注 init ( @AttributedStringBuilder _ content : () -> AttributedString ) { self . content = content () } } // 隐式调用 let attributedString = MyTest { AttributedString ( " ABC " ) AttributedString ( " BBC " ) } . content

无论以何种方式,如果在 block 的最后使用了 return 关键字来返回结果,则构建器将自动忽略转译过程。例如:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { AttributedString ( " Hello " ) // 该语句将被忽略 return AttributedString ( " World " ) // 仅返回 World } // "World"

为了在 block 中使用构建器不支持的语法,开发者会尝试使用 return 来返回结果值,应避免出现这种情况。因为这会导致开发者将失去通过构建器进行转译所带来的灵活性。

下面的代码在使用构建器转译时和不使用构建器转译时的状态完全不同:

Swift Copied! // 构建器自动转译,block 只返回最终的合成结果,代码可正常执行 @ ViewBuilder func blockTest () -> some View { if name. isEmpty { Text ( " Hello anonymous! " ) } else { Rectangle () . overlay ( Text ( " Hello \( name ) " )) } } // 构建器的转译行为因 return 而被忽略。 block 中的选择语句两个分支返回了两种不同的类型,无法满足必须返回同一类型的要求(some View),编译无法通过。 @ ViewBuilder func blockTest () -> some View { if name. isEmpty { return Text ( " Hello anonymous! " ) } else { return Rectangle () . overlay ( Text ( " Hello \( name ) " )) } }

在 block 中使用如下的方式调用代码,可以在不影响构建器转译过程的情况下完成其他的工作:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { let _ = print ( " update " ) // 声明语句不会影响构建器的转译 AttributedString ( " Hello " ) AttributedString ( " World " ) }

添加 modifier

在继续完善构建器其他的方法之前,我们先为 AttributedStringBuilder 添加一些类似 SwiftUI 的 ViewModifier 功能,从而像 SwiftUI 那样方便的修改 AttributedString 的样式。添加下面的代码:

Swift Copied! public extension AttributedString { func color ( _ color : Color ) -> AttributedString { then { $0 . foregroundColor = color } } func bold () -> AttributedString { return then { if var inlinePresentationIntent = $0 .inlinePresentationIntent { var container = AttributeContainer () inlinePresentationIntent. insert ( . stronglyEmphasized ) container. inlinePresentationIntent = inlinePresentationIntent let _ = $0 . mergeAttributes ( container ) } else { $0 . inlinePresentationIntent = . stronglyEmphasized } } } func italic () -> AttributedString { return then { if var inlinePresentationIntent = $0 .inlinePresentationIntent { var container = AttributeContainer () inlinePresentationIntent. insert ( . emphasized ) container. inlinePresentationIntent = inlinePresentationIntent let _ = $0 . mergeAttributes ( container ) } else { $0 . inlinePresentationIntent = . emphasized } } } func then ( _ perform : ( inout Self ) -> Void ) -> Self { var result = self perform ( & result ) return result } }

由于 AttributedString 是值类型,因此我们需要创建一个新的拷贝,并在其上修改属性。modifier 的使用方法如下:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { AttributedString ( " Hello " ) . color ( . red ) AttributedString ( " World " ) . color ( . blue ) . bold () }

虽然只编写了很少的代码,但目前已经逐渐有了点 DSL 的感觉了。

简化表达

由于 block 只能接收特定类型的 component ( AttributedString ),因此每行代码都需要添加 AttributedString 的类型前缀,导致工作量大,同时也影响了阅读体验。通过使用 buildExpression 可以简化这一过程。

添加下面的代码:

Swift Copied! public static func buildExpression ( _ string : String ) -> AttributedString { AttributedString ( string ) }

构建器会将 String 首先转换成 AttributedString,然后再将其传入到 buildBlock 中。添加上述代码后,我们直接使用 String 替换掉 AttributedString:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " " World " }

不过,现在我们又面临了新问题 —— 无法在 block 中混合使用 String 和 AttributedString。这是因为,如果我们不提供自定义的 buildExpression 实现,构建器会通过 buildBlock 推断出 component 的类型是 AttributedString 。一旦我们提供了自定义的 buildExpression ,构建器将不再使用自动推断。解决的方法就是为 AttributedString 也创建一个 buildExpression :

Swift Copied! public static func buildExpression ( _ attributedString : AttributedString ) -> AttributedString { attributedString }

现在就可以在 block 中混用两者了。

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " AttributedString ( " World " ) }

另一个问题是,我们无法直接在 String 下使用我们之前创建的 modifier 。因为之前的 modifier 是针对 AttributedString 的,点语法将只能使用针对 String 的方法。解决方式有两种:一是扩展 String ,将其转换成 AttributedString,二是为 String 添加上 modifier 转换器。我们暂时先采用第二种较繁琐的方式:

Swift Copied! public extension String { func color ( _ color : Color ) -> AttributedString { AttributedString ( self ) . color ( color ) } func bold () -> AttributedString { AttributedString ( self ) . bold () } func italic () -> AttributedString { AttributedString ( self ) . italic () } }

现在,我们已经可以快速、清晰地进行声明了。

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " . color ( . red ) " World " . color ( . blue ) . bold () }

AttributedString 提供了对本地化字符串以及部分 Markdown 语法的支持,但仅适用于通过 String. LocalizationValue 类型构造的 AttributedString ,可以通过如下的方式来解决这个问题:

Swift Copied! public extension String { func localized () -> AttributedString { . init ( localized : LocalizationValue ( self )) } }

将字符串转换成采用 String. LocalizationValue 构造的 AttributedString,转换后将可直接使用为 AttributedString 编写的 modifier(你也可以对 String 采用类似的方式,从而避免为 String 重复编写 modifier)。

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " . color ( . red ) " ~**World**~ " . localized () . color ( . blue ) //.bold() 通过 Markdown 语法来描述粗体。当前在使用 Markdown 语法的情况下,直接对 inlinePresentationIntent 进行设置会有冲突。 }

构建器转译的逻辑

了解构建器是如何转译的,将有助于之后的学习。

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " AttributedString ( " World " ) . color ( . red ) }

构建器在处理上面的代码时,将会转译成下面的代码:

Swift Copied! var myFirstText: AttributedString { let _a = AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello " ) // 调用针对 String 的 buildExpression let _b = AttributedStringBuilder. buildExpression ( AttributedString ( " World " ) . color ( . red )) // 调用针对 AtributedString 的 buildExpression return AttributedStringBuilder. buildBlock ( _a,_b ) // 调用支持多参数的 buildBloack }

上下两段代码完全等价,Swift 会在幕后自动帮我们完成了这个过程。

在学习创建构建器时,通过在构建器方法的实现内部添加打印命令,有助于更好地掌握每个方法的调用时机。

添加选择语句支持( 不带 else 的 if )

result builders 在处理 包含 和 不包含 else 的选择语句时,采用了完全不同的内部处理机制。对于不包含 else 的 if 只需要实现下面的方法即可:

Swift Copied! public static func buildOptional ( _ component : AttributedString ? ) -> AttributedString { component ?? . init ( "" ) }

构建器在调用该方法时,将视条件是否达成传入不同的参数。条件未达成时,传入 nil 。使用方法为:

Swift Copied! var show = true @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " if show { " World " } }

在添加了 buildOptional 的实现后,构建器也将同时支持 if let 语法,例如:

Swift Copied! var name: String ? = " fat " @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { " Hello " if let name = name { " \( name ) " } }

buildOptional 对应的转译代码为:

Swift Copied! // 上面的 if 代码对应的逻辑 var myFirstText: AttributedString { let _a = AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello " ) var vCase0: AttributedString ? if show == true { vCase0 = AttributedStringBuilder. buildExpression ( " World " ) } let _b = AttributedStringBuilder. buildOptional ( vCase0 ) return AttributedStringBuilder. buildBlock ( _a, _b ) } // 上面的 if let 代码对应的逻辑 var myFirstText: AttributedString { let _a = AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello " ) var vCase0:AttributedString ? if let name = name { vCase0 = AttributedStringBuilder. buildExpression ( name ) } let _b = AttributedStringBuilder. buildOptional ( vCase0 ) return AttributedStringBuilder. buildBlock ( _a,_b ) }

这就是为什么只需要实现 buildOptional 即可同时支持 if ( 不包含 else ) 和 if let 的原因。

添加对多分支选择的支持

对于 if else 以及 switch 语法,则需要实现 buildEither(first:) 和 buildEither(second:) 两个方法:

Swift Copied! // 对条件为真的分支调用 (左侧分支) public static func buildEither ( first component : AttributedString ) -> AttributedString { component } // 对条件为否的分支调用 (右侧分支) public static func buildEither ( second component : AttributedString ) -> AttributedString { component }

使用方法如下:

Swift Copied! var show = true @ AttributedStringBuilder var myFirstText: AttributedString { if show { " Hello " } else { " World " } }

对应的转译代码为:

Swift Copied! var myFirstText: AttributedString { let vMerged: AttributedString if show { vMerged = AttributedStringBuilder. buildEither ( first : AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello " )) } else { vMerged = AttributedStringBuilder. buildEither ( second : AttributedStringBuilder. buildExpression ( " World " )) } return AttributedStringBuilder. buildBlock ( vMerged ) }

在包含 else 语句时,构建器在转译时将产生一个二叉树,每个结果都被分配到其中的一个叶子上。对于在 if else 中出现的不使用 else 的分支部分,构建器仍将通过 buildOptional 来处理,例如:

Swift Copied! var show = true var name = " fatbobman " @ AttributedStringBuilder var myFirstText: Text { if show { " Hello " } else if name. count > 5 { name } }

转译后的代码为:

Swift Copied! // 转译后的代码 var myFirstText: AttributedString { let vMerged: AttributedString if show { vMerged = AttributedStringBuilder. buildEither ( first : AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello " )) } else { // 首先使用 buildOptional 处理不包含 else 的情况 var vCase0: AttributedString ? if name. count > 5 { vCase0 = AttributedStringBuilder. buildExpression ( name ) } let _a = AttributedStringBuilder. buildOptional ( vCase0 ) // 右侧分支最终汇总到 vMerged 上 vMerged = AttributedStringBuilder. buildEither ( second : _a ) } return AttributedStringBuilder. buildBlock ( vMerged ) }

对于 switch 的支持也是采用同样的方式。构建器在转译时,将递归地应用上述规则。

或许大家会奇怪, buildEither 的实现如此简单,并没有太大的意义。在 result builders 提案过程中也有不少人有这个疑问。其实 Swift 的这种设计有其相当合适的应用领域。在下一篇【 复制 ViewBuilder 】中,我们将看到 ViewBuilder 是如何通过 buildEither 来保存所有分支的类型信息。

支持 for… in 循环

for...in 语句将所有迭代的结果一并收集到一个数组中,并传递给 buildArray 。提供 buildArray 的实现即可让构建器支持循环语句。

Swift Copied! // 本例中,我们将所有的迭代结果直接连接起来,生成一个 AttributedString public static func buildArray ( _ components : [ AttributedString ]) -> AttributedString { components. reduce ( into : AttributedString ( "" )) { result, next in result. append ( next ) } }

使用方式:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder func test ( count : Int ) -> Text { for i in 0 ..< count { " \( i ) " } }

对应的转译代码:

Swift Copied! func test ( count : Int ) -> AttributedString { var vArray = [AttributedString] () for i in 0 ..< count { vArray. append ( AttributedStringBuilder. buildExpression ( " \( i ) " )) } let _a = AttributedStringBuilder. buildArray ( vArray ) return AttributedStringBuilder. buildBlock ( _a ) }

提高版本兼容性

如果提供了 buildLimitedAvailability 的实现,构建器提供了对 API 可用性检查(如 if #available(..) )的支持。这种情况在 SwiftUI 中很常见,例如某些 View 或 modifier 仅支持较新的平台,我们需要为不支持的平台提供其他的内容。

Swift Copied! public static func buildLimitedAvailability ( _ component : AttributedString ) -> AttributedString { component }

该方法并不会独立存在,它会和 buildOptional 或 buildEither 一并使用。当 API 可用性检查满足条件后, result builders 会调用该实现。在 SwiftUI 中,为了固定类型,使用了 AnyView 对类型进行了抹除。

使用方法:

Swift Copied! // 创建一个当前平台不支持的方法 @ available ( macOS 13.0 , iOS 16.0 , * ) public extension AttributedString { func futureMethod () -> AttributedString { self } } @ AttributedStringBuilder var text: AttributedString { if #available ( macOS 13.0 , iOS 16.0 , * ) { AttributedString ( " Hello macOS 13 " ) . futureMethod () } else { AttributedString ( " Hi Monterey " ) } }

对应的转译逻辑为:

Swift Copied! var text: AttributedString { let vMerge: AttributedString if #available ( macOS 13.0 , iOS 16.0 , * ) { let _temp = AttributedStringBuilder . buildLimitedAvailability ( // 对类型或方法进行抹除 AttributedStringBuilder. buildExpression ( AttributedString ( " Hello macOS 13 " ) . futureMethod ()) ) vMerge = AttributedStringBuilder. buildEither ( first : _temp ) } else { let _temp = AttributedStringBuilder. buildExpression ( AttributedString ( " Hi Monterey " )) vMerge = AttributedStringBuilder. buildEither ( second : _temp ) } return = AttributedStringBuilder. buildBlock ( vMerge ) }

对结果再包装

如果我们提供了 buildFinalResult 的实现,构建器将在转译的最后,对结果使用 buildFinalResult 再度转换,并以 buildFinalResult 的返回值为最终的结果。

绝大多数情况下,我们无需实现 buildFinalResult ,构建器会将 buildBlock 的返回作为最终的结果。

Swift Copied! public static func buildFinalResult ( _ component : AttributedString ) -> Text { Text ( component ) }

为了演示,本例中我们将 AttributedString 通过 buildFinalResult 转换为 Text ,使用方法:

Swift Copied! @ AttributedStringBuilder var text: Text { // 最终的结果类型已转译为 Text " Hello world " }

对应的转译逻辑:

Swift Copied! var text: Text { let _a = AttributedStringBuilder. buildExpression ( " Hello world " ) let _blockResult = AttributedStringBuilder. buildBlock ( _a ) return AttributedStringBuilder. buildFinalResult ( _blockResult ) }

至此,我们已经实现了本节开始设定的目标。不过当前的实现仍无法为我们提供创建例如 SwiftUI 各种容器的可能性,这个问题将在范例二中得以解决。

范例二:AttributedTextBuilder

范例二的完整代码可以在 此处 获取( Demo 2 )

版本一的不足

只能对 component(AttributedString、String)逐个添加 modifier,无法统一配置

无法动态布局, buildBlock 将所有的内容连接起来,想换行也只能通过单独添加

来实现

使用协议代替类型

上述问题产生的主要原因为:上面的 buildBlock 的 component 是特定的 AttributedString 类型,限制了我们创建容器(其他的 component )的能力。可以参照 SwiftUI View 的方案来解决上述不足,使用协议取代特定的类型,同时让 AttributedString 也符合该协议。

首先,我们将创建一个新的协议 —— AttributedText :

Swift Copied! public protocol AttributedText { var content: AttributedString { get } init ( _ attributed : AttributedString ) } extension AttributedString : AttributedText { public var content: AttributedString { self } public init ( _ attributed : AttributedString ) { self = attributed } }

让 AttributedString 符合该协议:

Swift Copied! extension AttributedString : AttributedText { public var content: AttributedString { self } public init ( _ attributed : AttributedString ) { self = attributed } }

创建一个新的构建器 —— AttributedTextBuilder,它的最大变化就是将所有 component 的类型都改成了 AttributedText 。

Swift Copied! @ resultBuilder public enum AttributedTextBuilder { public static func buildBlock () -> AttributedString { AttributedString ( "" ) } public static func buildBlock ( _ components : AttributedText ... ) -> AttributedString { let result = components. map { $0 . content } . reduce ( into : AttributedString ( "" )) { result, next in result. append ( next ) } return result. content } public static func buildExpression ( _ attributedString : AttributedText ) -> AttributedString { attributedString. content } public static func buildExpression ( _ string : String ) -> AttributedString { AttributedString ( string ) } public static func buildOptional ( _ component : AttributedText ? ) -> AttributedString { component ? . content ?? . init ( "" ) } public static func buildEither ( first component : AttributedText ) -> AttributedString { component. content } public static func buildEither ( second component : AttributedText ) -> AttributedString { component. content } public static func buildArray ( _ components : [ AttributedText ]) -> AttributedString { let result = components. map { $0 . content } . reduce ( into : AttributedString ( "" )) { result, next in result. append ( next ) } return result. content } public static func buildLimitedAvailability ( _ component : AttributedText ) -> AttributedString { . init ( "" ) } }

为 AttributedText 创建 modifier :

Swift Copied! public extension AttributedText { func transform ( _ perform : ( inout AttributedString ) -> Void ) -> Self { var attributedString = self . content perform ( & attributedString ) return Self ( attributedString ) } func color ( _ color : Color ) -> AttributedText { transform { $0 = $0 . color ( color ) } } func bold () -> AttributedText { transform { $0 = $0 . bold () } } func italic () -> AttributedText { transform { $0 = $0 . italic () } } }

至此我们便拥有了类似在 SwiftUI 中创建自定义视图控件的能力。

创建 Container

Container 类似 SwiftUI 中的 Group ,不改变布局,方便对 Container 内的元素统一设置 modifier。

Swift Copied! public struct Container : AttributedText { public var content: AttributedString public init ( _ attributed : AttributedString ) { content = attributed } public init ( @AttributedTextBuilder _ attributedText : () -> AttributedText ) { self . content = attributedText () . content } }

由于 Container 也符合 AttributedText 协议,因此将被视为 component,并且可以对其应用 modifier 。使用方法:

Swift Copied! @ AttributedTextBuilder var attributedText: AttributedText { Container { " Hello " . localized () . color ( . red ) . bold () " ~World~ " . localized () } . color ( . green ) . italic () }

此时执行上面的代码,你会发现,原来红色的 Hello 也变成了绿色的,这与我们预期的不一样。在 SwiftUI 中,内层的设定应优先于外层的设定。为了解决这个问题,我们需要对 AttributedString 的 modifier 做一些修改。

Swift Copied! public extension AttributedString { func color ( _ color : Color ) -> AttributedString { var container = AttributeContainer () container. foregroundColor = color return then { for run in $0 .runs { $0 [ run. range ] . mergeAttributes ( container, mergePolicy : . keepCurrent ) } } } func bold () -> AttributedString { return then { for run in $0 .runs { if var inlinePresentationIntent = run.inlinePresentationIntent { var container = AttributeContainer () inlinePresentationIntent. insert ( . stronglyEmphasized ) container. inlinePresentationIntent = inlinePresentationIntent let _ = $0 [ run. range ] . mergeAttributes ( container ) } else { $0 [ run. range ] . inlinePresentationIntent = . stronglyEmphasized } } } } func italic () -> AttributedString { return then { for run in $0 .runs { if var inlinePresentationIntent = run.inlinePresentationIntent { var container = AttributeContainer () inlinePresentationIntent. insert ( . emphasized ) container. inlinePresentationIntent = inlinePresentationIntent let _ = $0 [ run. range ] . mergeAttributes ( container ) } else { $0 [ run. range ] . inlinePresentationIntent = . emphasized } } } } func then ( _ perform : ( inout Self ) -> Void ) -> Self { var result = self perform ( & result ) return result } }

通过遍历 AttributedString 的 run 视图,我们实现了同一属性的内层设定优先于外层设定。

创建 Paragraph

Paragraph 会在其中内容的首尾创建换行。

Swift Copied! public struct Paragraph : AttributedText { public var content: AttributedString public init ( _ attributed : AttributedString ) { content = attributed } public init ( @AttributedTextBuilder _ attributedText : () -> AttributedText ) { self . content = "

" + attributedText () . content + "

" } }

通过将协议作为 component ,为构建器提供了更多的可能性。

Result builders 的改进与不足

已完成的改进

从 Swift 5.1 开始,result builders 已经过几个版本的改进,增加了部分功能同时也解决了部分的性能问题:

添加了 buildOptional 并取消了 buildeIf ,在保留了对 if (不包含 else )支持的同时,增加了对 if let 的支持

并取消了 ,在保留了对 (不包含 )支持的同时,增加了对 的支持 从 SwiftUI 2.0 版本开始支持了 switch 关键字

关键字 修改了 Swift 5.1 版本的 buildBlock 的语法转译机制。禁止了参数类型的“向后”传播。这是导致早期 SwiftUI 视图代码总出现“ expression too complex to be solved in a reasonable time ” 编译错误的首要原因

当前的不足

欠缺部分选择和控制能力,如: guard 、break 、continue

缺乏将命名限制在构建器上下文内能力 对于 DSL 来说,引入速记词是很常见的情况,当前为构建器创建 component ,只能采用创建新的数据类型(例如上文中的:Container、Paragraph )或全局函数的形式。希望将来可以让这些命名仅限制在上下文之内,不将其引入全局范围。

后续

Result builders 的基本功能非常简单,上文中,我们仅有少量的代码是有关构建器方法的。但想创建一个好用、易用的 DSL 则需要付出巨大的工作量,开发者应根据自己的实际需求来衡量使用 result builders 的得失。

在下篇中,我们将尝试复制一个与 ViewBuilder 基本形态一致的构建器,相信复制的过程能让你对 ViewBuilder 以及 SwiftUI 视图有更深的理解和认识。