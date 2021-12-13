在 SwiftUI 下使用 NSUbiquitousKeyValueStore 同步数据

NSUbiquitousKeyValueStore 是苹果官方提供的用于在设备间共享键值数据的解决方案。本文将对其用法做以简单介绍，着重探讨如何便捷地在 SwiftUI 中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

什么是 NSUbiquitousKeyValueStore

NSUbiquitousKeyValueStore 可以理解为 UserDefaults 的网络同步版本。它是 CloudKit 服务项目中的一员，只需简单的配置，就可以实现在不同的设备上共享数据（同一个 iCloud 账户）。

NSUbiquitousKeyValueStore 在大多数场合下表现的同 UserDefaults 十分类似：

都是基于键值存储

只能使用字符串作为键

可以使用任意属性列表对象（Property list object types）作为值

使用类似的读取和写入方法

都是率先将数据保存在内存中，系统会择机对内存数据进行持久化（此过程开发者通常无需干预）

即使你没有使用过 UserDefaults，只需花几分钟阅读一下 官方文档 便可以掌握其基本用法。

同 UserDefaults 之间的不同

NSUbiquitousKeyValueStore 不提供注册默认值的方法 使用 UserDefaults 时，开发者可以使用 register(defaults:[String:Any]) 为键设置默认值，NSUbiquitousKeyValueStore 并没有提供类似的手段。对于不返回可选值的类型，应避免使用简便方法来获取值。 例如，可以使用类似下面的代码获取键名为”count”的整数值：

Swift Copied! func getInt ( key : String , defaultValue : Int ) -> Int { guard let result = NSUbiquitousKeyValueStore.default. object ( forKey : key ) as? Int else { return defaultValue } return result } let count = getInt ( key : " count " , defaultValue : 30 ) // longLong 的返回值不是可选值，应避免使用类似下方的简便方式获取值 // NSUbiquitousKeyValueStore.default.longLong(forKey: "count") 默认值为 0

NSUbiquitousKeyValueStore 有更多的限制 苹果并 不推荐使用 NSUbiquitousKeyValueStore 保存数据量大、变化频繁且对 app 运行至关重要的数据 。 NSUbiquitousKeyValueStore 最大的存储容量为 1 MB（每个用户），存储的键值对不得超过 1024 对。 NSUbiquitousKeyValueStore 网络同步的效率一般，在顺畅的情况下，一个键值对的数据可以在 10-20 秒左右完成同步。如果数据变化频繁，iCloud 会自动降低同步频率，同步时间可能会被延长至数分钟。开发者在进行测试时，由于会在短时间内多次修改数据，极大概率会出现同步缓慢的情况。 尽管 NSUbiquitousKeyValueStore 没有提供数据同步的原子支持，但在绝大多数情况下，NSUbiquitousKeyValueStore 会尽量保证在用户切换 iCloud 账户、重新登录 iCloud 账户、无网络后重新连接等状况下的数据完整性。但在个别情况下仍会出现数据不更新，设备之间不同步的情况，例如： 当 app 在正常运行过程中，用户在系统设置中选择关闭 app 的 iCloud 同步。此后 app 中所有对 NSUbiquitousKeyValueStore 的修改，即使在用户恢复 app 的 iCloud 同步功能后，都不会上传到服务器中。

NSUbiquitousKeyValueStore 需要有开发者账户 需要拥有开发者账户才能启用 iCloud 同步功能。

NSUbiquitousKeyValueStore 尚未提供 SwiftUI 下的便捷使用方法 从 iOS 14 开始，苹果为 SwiftUI 提供了 AppStorage，同对待@State 一样，通过@AppStorage，视图可以对 UserDefaults 中值的变化做出及时响应。

在多数情况下，我们可以将@AppStorage 看作是 UserDefaults 的 SwiftUI 包装，但在个别情况下，@AppStorage 并不完全与 UserDefaults 的行为保持一致（不仅仅指支持的数据类型方面）。

配置

在代码中使用 NSUbiquitousKeyValueStore 之前，我们首先需要对项目进行一定的配置以启用 iCloud 的键值存储功能。

在项目 TARGET 的 Signing&Capabilities 中，设置正确的 Team

在 Signing&Capabilities 中，点击左上角 +Capability 添加 iCloud 功能

在 iCloud 功能中，选中 Key-value storage

在选择键值存储后，Xcode 将为项目自动创建 entitlements 文件。并为 iCloud Key-Value Store 设置好对应的值 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier)

TeamIdentifierPrefix 是你的开发者 Team（在最后需要添加 . ），可以从 开发者账户 Certificates, Identifiers & Profiles 的右上角获取（由字母数字和点组成 XXXXXXXX. ）：

CFBundleIdentifier 就是 app 的的 Bundle Identifier。

如果想在其他的 app 或扩展上使用同一个 iCloud Key-value Store，可以手动修改 entitlements 文件中对应的内容。

获取其他 app 的 iCloud Key-value Store 最方便的方法是，在 plist 添加值为 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier) 的键，通过 Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey:) 进行查看。

可以确定的是，在同一个开发者账号下，只要指向同一个 iCloud Key-Value Store，无论是在不同的 app、还是 app extension 之间都可以同步数据（同一个 iCloud 账户）。我无法对不同的开发者账号指向同一个 iCloud Key-Value Store 的情况进行测试，请有条件的朋友帮忙测试一下并告知我，谢谢。

在 SwiftUI 视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore

本节中，我们将在不使用任何第三方库的情况下，实现 SwiftUI 视图对 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化实时响应。

NSUbiquitousKeyValueStore 的基本工作流程如下：

将键值对保存到 NSUbiquitousKeyValueStore 中

NSUbiquitousKeyValueStore 首先将键值数据保存在内存中

系统择机将数据持久化到磁盘上（开发者可以通过调用 synchronize() 显式调用该操作）

显式调用该操作） 系统择机将变化的数据发送到 iCloud 上

iCloud 和其他设备择机对变更后的数据进行同步

设备将网络同步的数据持久化到本地

同步完成后，会发送 NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification 通知，提醒开发者

除了网络同步的步骤外，工作流程同 UserDefaults 几乎一样。

在不使用第三方库的情况下，在 SwiftUI 视图中可以通过桥接@State 数据的形式，将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同视图联系起来。

下面的代码将在 NSUbiquitousKeyValueStore 创建一个键名称为 text 的字符串，并将其同视图中的变量 text 关联起来：

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var text = NSUbiquitousKeyValueStore () . string ( forKey : " text " ) ?? " empty " var body: some View { TextField ( " text: " , text : $text ) . textFieldStyle ( . roundedBorder ) . padding () . task { for await _ in NotificationCenter.default. notifications ( named : NSUbiquitousKeyValueStore. didChangeExternallyNotification ) { if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default. string ( forKey : " text " ) { self . text = text } } } . onChange ( of : text, perform : { value in NSUbiquitousKeyValueStore. default . set ( value, forKey : " text " ) }) } }

task 中的代码的作用与下方的代码等同，想了解具体的用法，可以参看 聊聊 Combine 和 async/await 之间的合作 一文：

Swift Copied! . onReceive ( NotificationCenter. default . publisher ( for : NSUbiquitousKeyValueStore. didChangeExternallyNotification )) { _ in if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default. string ( forKey : " text " ) { self . text = text } }

在 didChangeExternallyNotification 的 userinfo 中还含有一些其他的信息，比如消息提示原因以及本次变更的键名称等。

事实上，我们不可能对于每个 NSUbiquitousKeyValueStore 的键都采用上述的方式来驱动视图，在下文章我们将尝试使用更加方便的方法来完成同 SwiftUI 的集成工作。

像@AppStorage 一样使用 NSUbiquitousKeyValueStore

尽管上节中的代码有些繁琐，但它已经指明了 NSUbiquitousKeyValueStore 同视图联动的方向——将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同一个可以导致视图刷新的数据（State、ObservableObject 等）关联起来，就可以实现同@AppStorage 一样的效果。

原理上并不复杂，但是为了能够支持全部的类型仍需要做大量细致的工作。好在 Tom Lokhorst 已经为我们实现了这一切，使用他开发的 CloudStorage 库，我们可以十分轻松地在视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

上节中的代码在使用 CloudStorage 库后将变成：

Swift Copied! @ CloudStorage ( " text " ) var text = " empty "

使用方式同@AppStorage 完全一样。

很多开发者在选择支持 NSUbiquitousKeyValueStore 的第三方库时，可能会率先想到 Zephyr。Zephyr 在处理 UserDefaults 同 NSUbiquitousKeyValueStore 之间的联动方面做的很不错，但由于@AppStorage 的独特性（并非真正意义上的 UserDefaults 完整包装），Zephyr 对于@AppStorage 的支持目前是有问题的，笔者并不推荐使用。

集中管理 NSUbiquitousKeyValueStore 的键值

随着 app 中创建的 UserDefaults、NSUbiquitousKeyValueStore 键值对的不断增加，逐个在视图中引入的方式将让数据变得难以管理。因此需要寻找一种适合 SwiftUI 的方式，将键值对统一配置、集中管理。

在 @AppStorage 研究 一文中，我介绍过如何对@AppStorage 进行统一管理、集中注入的方法。例如：

Swift Copied! class Defaults : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) public var name = " fatbobman " @ AppStorage ( " age " ) public var age = 12 } // 在视图中，集中注入 @ StateObject var defaults = Defaults () ... Text ( defaults. name ) TextField ( " name " , text : defaults.$name )

那么，是否可以沿用这个思路将@CloudStorage 纳入进来呢？

2022 年 5 月更新：我按照 @Published 的实现方式重新修改了 @CloudStorage 。现在 @CloudStorage 的行为已经与 @AppStorage 完全一致了。详细内容请参阅为自定义属性包装类型添加类 @Published 的能力。

遗憾的是，我至今仍没搞清@AppStorage 是如何从代码层面实现类似@Published 行为的原理。因此，我们只能采用一点相对笨拙的方式来达到目的 。

我对 CloudStrorage 进行了一点修改，在几个数据更改的时机点上添加了通知机制，通过在符合 ObservableObject 的类中，响应该通知并调用 objectWillChange.send() 来模拟@AppStorage 的特性。

可以在此下载 修改后的 CloudStorage 代码。

我提交的 PR 已被原作者采纳，可在原作者处下载。

Swift Copied! class Settings : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) var name = " fat " @ AppStorage ( " age " ) var age = 5 @ CloudStorage ( " readyForAction " ) var readyForAction = false @ CloudStorage ( " speed " ) var speed: Double = 0 } struct DemoView : View { @ StateObject var settings = Settings () var body: some View { Form { TextField ( " Name " , text : $settings. name ) TextField ( " Age " , value : $settings. age , format : . number ) Toggle ( " Ready " , isOn : $settings. readyForAction ) . toggleStyle ( . switch ) TextField ( " Speed " , value : $settings. speed , format : . number ) } . frame ( width : 400 , height : 400 ) } }

由于 SwiftUI 系统组件包装的特殊性，采用上述的方式统一管理@AppStorage 和@CloudStorage 数据时，请特别注意在视图中调用@CloudStorage Binding 数据的方式。

只能使用 $storage.cloud 的方式， stroage.$cloud 将会导致 binding 数据无法刷新 wrappedValue 情况，从而出现视图上数据更新不完整的情况。

@ObservableCloud - 更方便的方式

2025 年 5 月更新

ObservableDefaults 是我创建的一个 Swift 库，提供两个实用的宏，用于将 UserDefaults 和 NSUbiquitousKeyValueStore（iCloud KVS）无缝集成到 SwiftUI 的 Observation 系统中。你可以通过声明属性的方式，自动将其与本地或云端存储关联，SwiftUI 视图将自动响应这些值的变更 —— 无论变更来自应用内部、iCloud 同步，还是系统外部。让持久化数据优雅地融入 SwiftUI 的响应式架构。

Swift Copied! import ObservableDefaults // NSUbiquitousKeyValueStore @ ObservableCloud class CloudSettings { var username: String = " Fatbobman " var theme: String = " light " var isFirstLaunch: Bool = true } // UserDefaults @ ObservableDefaults class Settings { var name: String = " Fatbobman " var age: Int = 20 }

更详细的使用方法，请参考用库的 README 文件。

总结

NSUbiquitousKeyValueStore 正如它的名称一样，让 app 的数据无处不在。只需很少的配置就可以为你的 app 添加该项功能，有需求的朋友可以行动起来了！