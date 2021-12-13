#SwiftUI #CloudKit #English

在 SwiftUI 下使用 NSUbiquitousKeyValueStore 同步数据

发表于

NSUbiquitousKeyValueStore 是苹果官方提供的用于在设备间共享键值数据的解决方案。本文将对其用法做以简单介绍，着重探讨如何便捷地在 SwiftUI 中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

什么是 NSUbiquitousKeyValueStore

NSUbiquitousKeyValueStore 可以理解为 UserDefaults 的网络同步版本。它是 CloudKit 服务项目中的一员，只需简单的配置，就可以实现在不同的设备上共享数据（同一个 iCloud 账户）。

NSUbiquitousKeyValueStore 在大多数场合下表现的同 UserDefaults 十分类似：

  • 都是基于键值存储
  • 只能使用字符串作为键
  • 可以使用任意属性列表对象（Property list object types）作为值
  • 使用类似的读取和写入方法
  • 都是率先将数据保存在内存中，系统会择机对内存数据进行持久化（此过程开发者通常无需干预）

即使你没有使用过 UserDefaults，只需花几分钟阅读一下 官方文档 便可以掌握其基本用法。

同 UserDefaults 之间的不同

  • NSUbiquitousKeyValueStore 不提供注册默认值的方法

    使用 UserDefaults 时，开发者可以使用 register(defaults:[String:Any]) 为键设置默认值，NSUbiquitousKeyValueStore 并没有提供类似的手段。对于不返回可选值的类型，应避免使用简便方法来获取值。

    例如，可以使用类似下面的代码获取键名为”count”的整数值：

Swift 
func getInt(key: String, defaultValue: Int) -> Int {
    guard let result = NSUbiquitousKeyValueStore.default.object(forKey: key) as? Int else {
        return defaultValue
    }
    return result
}

let count = getInt(key: "count", defaultValue: 30)

// longLong 的返回值不是可选值，应避免使用类似下方的简便方式获取值
// NSUbiquitousKeyValueStore.default.longLong(forKey: "count") 默认值为 0

  • NSUbiquitousKeyValueStore 有更多的限制

    苹果并不推荐使用 NSUbiquitousKeyValueStore 保存数据量大、变化频繁且对 app 运行至关重要的数据

    NSUbiquitousKeyValueStore 最大的存储容量为 1 MB（每个用户），存储的键值对不得超过 1024 对。

    NSUbiquitousKeyValueStore 网络同步的效率一般，在顺畅的情况下，一个键值对的数据可以在 10-20 秒左右完成同步。如果数据变化频繁，iCloud 会自动降低同步频率，同步时间可能会被延长至数分钟。开发者在进行测试时，由于会在短时间内多次修改数据，极大概率会出现同步缓慢的情况。

    尽管 NSUbiquitousKeyValueStore 没有提供数据同步的原子支持，但在绝大多数情况下，NSUbiquitousKeyValueStore 会尽量保证在用户切换 iCloud 账户、重新登录 iCloud 账户、无网络后重新连接等状况下的数据完整性。但在个别情况下仍会出现数据不更新，设备之间不同步的情况，例如：

    当 app 在正常运行过程中，用户在系统设置中选择关闭 app 的 iCloud 同步。此后 app 中所有对 NSUbiquitousKeyValueStore 的修改，即使在用户恢复 app 的 iCloud 同步功能后，都不会上传到服务器中。

  • NSUbiquitousKeyValueStore 需要有开发者账户

    需要拥有开发者账户才能启用 iCloud 同步功能。

  • NSUbiquitousKeyValueStore 尚未提供 SwiftUI 下的便捷使用方法

    从 iOS 14 开始，苹果为 SwiftUI 提供了 AppStorage，同对待@State 一样，通过@AppStorage，视图可以对 UserDefaults 中值的变化做出及时响应。

在多数情况下，我们可以将@AppStorage 看作是 UserDefaults 的 SwiftUI 包装，但在个别情况下，@AppStorage 并不完全与 UserDefaults 的行为保持一致（不仅仅指支持的数据类型方面）。

配置

在代码中使用 NSUbiquitousKeyValueStore 之前，我们首先需要对项目进行一定的配置以启用 iCloud 的键值存储功能。

  • 在项目 TARGET 的 Signing&Capabilities 中，设置正确的 Team

image-20211209174459745

  • 在 Signing&Capabilities 中，点击左上角 +Capability 添加 iCloud 功能

image-20211209174535198

  • 在 iCloud 功能中，选中 Key-value storage

image-20211209174907203

在选择键值存储后，Xcode 将为项目自动创建 entitlements 文件。并为 iCloud Key-Value Store 设置好对应的值 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier)

image-20211209175258618

TeamIdentifierPrefix 是你的开发者 Team（在最后需要添加 .），可以从 开发者账户 Certificates, Identifiers & Profiles 的右上角获取（由字母数字和点组成 XXXXXXXX.）：

image-20211209184208635

CFBundleIdentifier 就是 app 的的 Bundle Identifier。

如果想在其他的 app 或扩展上使用同一个 iCloud Key-value Store，可以手动修改 entitlements 文件中对应的内容。

获取其他 app 的 iCloud Key-value Store 最方便的方法是，在 plist 添加值为 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier) 的键，通过 Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey:) 进行查看。

可以确定的是，在同一个开发者账号下，只要指向同一个 iCloud Key-Value Store，无论是在不同的 app、还是 app extension 之间都可以同步数据（同一个 iCloud 账户）。我无法对不同的开发者账号指向同一个 iCloud Key-Value Store 的情况进行测试，请有条件的朋友帮忙测试一下并告知我，谢谢。

在 SwiftUI 视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore

本节中，我们将在不使用任何第三方库的情况下，实现 SwiftUI 视图对 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化实时响应。

NSUbiquitousKeyValueStore 的基本工作流程如下：

  • 将键值对保存到 NSUbiquitousKeyValueStore 中
  • NSUbiquitousKeyValueStore 首先将键值数据保存在内存中
  • 系统择机将数据持久化到磁盘上（开发者可以通过调用 synchronize() 显式调用该操作）
  • 系统择机将变化的数据发送到 iCloud 上
  • iCloud 和其他设备择机对变更后的数据进行同步
  • 设备将网络同步的数据持久化到本地
  • 同步完成后，会发送 NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification 通知，提醒开发者

除了网络同步的步骤外，工作流程同 UserDefaults 几乎一样。

在不使用第三方库的情况下，在 SwiftUI 视图中可以通过桥接@State 数据的形式，将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同视图联系起来。

下面的代码将在 NSUbiquitousKeyValueStore 创建一个键名称为 text 的字符串，并将其同视图中的变量 text 关联起来：

Swift 
struct ContentView: View {
    @State var text = NSUbiquitousKeyValueStore().string(forKey: "text") ?? "empty"

    var body: some View {
        TextField("text:", text: $text)
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
            .padding()
            .task {
                for await _ in NotificationCenter.default.notifications(named: NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification) {
                    if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default.string(forKey: "text") {
                        self.text = text
                    }
                }
            }
            .onChange(of: text, perform: { value in
                NSUbiquitousKeyValueStore.default.set(value, forKey: "text")
            })
    }
}

task 中的代码的作用与下方的代码等同，想了解具体的用法，可以参看 聊聊 Combine 和 async/await 之间的合作 一文：

Swift 
.onReceive(NotificationCenter.default.publisher(for: NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification)) { _ in
    if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default.string(forKey: "text") {
        self.text = text
    }
}

在 didChangeExternallyNotification 的 userinfo 中还含有一些其他的信息，比如消息提示原因以及本次变更的键名称等。

事实上，我们不可能对于每个 NSUbiquitousKeyValueStore 的键都采用上述的方式来驱动视图，在下文章我们将尝试使用更加方便的方法来完成同 SwiftUI 的集成工作。

像@AppStorage 一样使用 NSUbiquitousKeyValueStore

尽管上节中的代码有些繁琐，但它已经指明了 NSUbiquitousKeyValueStore 同视图联动的方向——将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同一个可以导致视图刷新的数据（State、ObservableObject 等）关联起来，就可以实现同@AppStorage 一样的效果。

原理上并不复杂，但是为了能够支持全部的类型仍需要做大量细致的工作。好在 Tom Lokhorst 已经为我们实现了这一切，使用他开发的 CloudStorage 库，我们可以十分轻松地在视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

上节中的代码在使用 CloudStorage 库后将变成：

Swift 
@CloudStorage("text") var text = "empty"

使用方式同@AppStorage 完全一样。

很多开发者在选择支持 NSUbiquitousKeyValueStore 的第三方库时，可能会率先想到 Zephyr。Zephyr 在处理 UserDefaults 同 NSUbiquitousKeyValueStore 之间的联动方面做的很不错，但由于@AppStorage 的独特性（并非真正意义上的 UserDefaults 完整包装），Zephyr 对于@AppStorage 的支持目前是有问题的，笔者并不推荐使用。

集中管理 NSUbiquitousKeyValueStore 的键值

随着 app 中创建的 UserDefaults、NSUbiquitousKeyValueStore 键值对的不断增加，逐个在视图中引入的方式将让数据变得难以管理。因此需要寻找一种适合 SwiftUI 的方式，将键值对统一配置、集中管理。

@AppStorage 研究 一文中，我介绍过如何对@AppStorage 进行统一管理、集中注入的方法。例如：

Swift 
class Defaults: ObservableObject {
    @AppStorage("name") public var name = "fatbobman"
    @AppStorage("age") public var age = 12
}

// 在视图中，集中注入
@StateObject var defaults = Defaults()
...
Text(defaults.name)
TextField("name",text:defaults.$name)

那么，是否可以沿用这个思路将@CloudStorage 纳入进来呢？

2022 年 5 月更新：我按照 @Published 的实现方式重新修改了 @CloudStorage 。现在 @CloudStorage 的行为已经与 @AppStorage 完全一致了。详细内容请参阅为自定义属性包装类型添加类 @Published 的能力

遗憾的是，我至今仍没搞清@AppStorage 是如何从代码层面实现类似@Published 行为的原理。因此，我们只能采用一点相对笨拙的方式来达到目的

我对 CloudStrorage 进行了一点修改，在几个数据更改的时机点上添加了通知机制，通过在符合 ObservableObject 的类中，响应该通知并调用 objectWillChange.send() 来模拟@AppStorage 的特性。

可以在此下载 修改后的 CloudStorage 代码

我提交的 PR 已被原作者采纳，可在原作者处下载。

Swift 
class Settings:ObservableObject {
       @AppStorage("name") var name = "fat"
       @AppStorage("age") var age = 5
       @CloudStorage("readyForAction") var readyForAction = false
       @CloudStorage("speed") var speed: Double = 0
}

struct DemoView: View {
    @StateObject var settings = Settings()
    var body: some View {
        Form {
            TextField("Name",text: $settings.name)
            TextField("Age", value: $settings.age, format: .number)
            Toggle("Ready", isOn: $settings.readyForAction)
                .toggleStyle(.switch)
            TextField("Speed",value: $settings.speed,format: .number)
        }
        .frame(width: 400, height: 400)
    }
}

由于 SwiftUI 系统组件包装的特殊性，采用上述的方式统一管理@AppStorage 和@CloudStorage 数据时，请特别注意在视图中调用@CloudStorage Binding 数据的方式

只能使用 $storage.cloud 的方式，stroage.$cloud 将会导致 binding 数据无法刷新 wrappedValue 情况，从而出现视图上数据更新不完整的情况。

@ObservableCloud - 更方便的方式

2025 年 5 月更新

ObservableDefaults 是我创建的一个 Swift 库，提供两个实用的宏，用于将 UserDefaultsNSUbiquitousKeyValueStore（iCloud KVS）无缝集成到 SwiftUI 的 Observation 系统中。你可以通过声明属性的方式，自动将其与本地或云端存储关联，SwiftUI 视图将自动响应这些值的变更 —— 无论变更来自应用内部、iCloud 同步，还是系统外部。让持久化数据优雅地融入 SwiftUI 的响应式架构。

Swift 
import ObservableDefaults

// NSUbiquitousKeyValueStore
@ObservableCloud
class CloudSettings {
    var username: String = "Fatbobman"
    var theme: String = "light"
    var isFirstLaunch: Bool = true
}

// UserDefaults
@ObservableDefaults
class Settings {
    var name: String = "Fatbobman"
    var age: Int = 20
}

更详细的使用方法，请参考用库的 README 文件。

总结

NSUbiquitousKeyValueStore 正如它的名称一样，让 app 的数据无处不在。只需很少的配置就可以为你的 app 添加该项功能，有需求的朋友可以行动起来了！

"加入我们的 Discord 社区，与超过 2000 名苹果生态的中文开发者一起交流！"

每周精选 Swift 与 SwiftUI 精华！