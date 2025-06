在 SwiftUI 下使用 NSUbiquitousKeyValueStore 同步数据

NSUbiquitousKeyValueStore 是苹果官方提供的用于在设备间共享键值数据的解决方案。本文将对其用法做以简单介绍,着重探讨如何便捷地在 SwiftUI 中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

什么是 NSUbiquitousKeyValueStore

NSUbiquitousKeyValueStore 可以理解为 UserDefaults 的网络同步版本。它是 CloudKit 服务项目中的一员,只需简单的配置,就可以实现在不同的设备上共享数据(同一个 iCloud 账户)。

NSUbiquitousKeyValueStore 在大多数场合下表现的同 UserDefaults 十分类似:

都是基于键值存储

只能使用字符串作为键

可以使用任意属性列表对象(Property list object types)作为值

使用类似的读取和写入方法

都是率先将数据保存在内存中,系统会择机对内存数据进行持久化(此过程开发者通常无需干预)

即使你没有使用过 UserDefaults,只需花几分钟阅读一下 官方文档 便可以掌握其基本用法。

同 UserDefaults 之间的不同

NSUbiquitousKeyValueStore 不提供注册默认值的方法 使用 UserDefaults 时,开发者可以使用 register(defaults:[String:Any]) 为键设置默认值,NSUbiquitousKeyValueStore 并没有提供类似的手段。对于不返回可选值的类型,应避免使用简便方法来获取值。 例如,可以使用类似下面的代码获取键名为”count”的整数值:

Swift Copied! func getInt ( key : String , defaultValue : Int ) -> Int { guard let result = NSUbiquitousKeyValueStore.default. object ( forKey : key ) as? Int else { return defaultValue } return result } let count = getInt ( key : " count " , defaultValue : 30 ) // longLong 的返回值不是可选值,应避免使用类似下方的简便方式获取值 // NSUbiquitousKeyValueStore.default.longLong(forKey: "count") 默认值为 0

NSUbiquitousKeyValueStore 有更多的限制 苹果并 不推荐使用 NSUbiquitousKeyValueStore 保存数据量大、变化频繁且对 app 运行至关重要的数据 。 NSUbiquitousKeyValueStore 最大的存储容量为 1 MB(每个用户),存储的键值对不得超过 1024 对。 NSUbiquitousKeyValueStore 网络同步的效率一般,在顺畅的情况下,一个键值对的数据可以在 10-20 秒左右完成同步。如果数据变化频繁,iCloud 会自动降低同步频率,同步时间可能会被延长至数分钟。开发者在进行测试时,由于会在短时间内多次修改数据,极大概率会出现同步缓慢的情况。 尽管 NSUbiquitousKeyValueStore 没有提供数据同步的原子支持,但在绝大多数情况下,NSUbiquitousKeyValueStore 会尽量保证在用户切换 iCloud 账户、重新登录 iCloud 账户、无网络后重新连接等状况下的数据完整性。但在个别情况下仍会出现数据不更新,设备之间不同步的情况,例如: 当 app 在正常运行过程中,用户在系统设置中选择关闭 app 的 iCloud 同步。此后 app 中所有对 NSUbiquitousKeyValueStore 的修改,即使在用户恢复 app 的 iCloud 同步功能后,都不会上传到服务器中。

NSUbiquitousKeyValueStore 需要有开发者账户 需要拥有开发者账户才能启用 iCloud 同步功能。

NSUbiquitousKeyValueStore 尚未提供 SwiftUI 下的便捷使用方法 从 iOS 14 开始,苹果为 SwiftUI 提供了 AppStorage,同对待@State 一样,通过@AppStorage,视图可以对 UserDefaults 中值的变化做出及时响应。

在多数情况下,我们可以将@AppStorage 看作是 UserDefaults 的 SwiftUI 包装,但在个别情况下,@AppStorage 并不完全与 UserDefaults 的行为保持一致(不仅仅指支持的数据类型方面)。

配置

在代码中使用 NSUbiquitousKeyValueStore 之前,我们首先需要对项目进行一定的配置以启用 iCloud 的键值存储功能。

在项目 TARGET 的 Signing&Capabilities 中,设置正确的 Team

在 Signing&Capabilities 中,点击左上角 +Capability 添加 iCloud 功能

在 iCloud 功能中,选中 Key-value storage

在选择键值存储后,Xcode 将为项目自动创建 entitlements 文件。并为 iCloud Key-Value Store 设置好对应的值 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier)

TeamIdentifierPrefix 是你的开发者 Team(在最后需要添加 . ),可以从 开发者账户 Certificates, Identifiers & Profiles 的右上角获取(由字母数字和点组成 XXXXXXXX. ):

CFBundleIdentifier 就是 app 的的 Bundle Identifier。

如果想在其他的 app 或扩展上使用同一个 iCloud Key-value Store,可以手动修改 entitlements 文件中对应的内容。

获取其他 app 的 iCloud Key-value Store 最方便的方法是,在 plist 添加值为 $(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier) 的键,通过 Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey:) 进行查看。

可以确定的是,在同一个开发者账号下,只要指向同一个 iCloud Key-Value Store,无论是在不同的 app、还是 app extension 之间都可以同步数据(同一个 iCloud 账户)。我无法对不同的开发者账号指向同一个 iCloud Key-Value Store 的情况进行测试,请有条件的朋友帮忙测试一下并告知我,谢谢。

在 SwiftUI 视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore

本节中,我们将在不使用任何第三方库的情况下,实现 SwiftUI 视图对 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化实时响应。

NSUbiquitousKeyValueStore 的基本工作流程如下:

将键值对保存到 NSUbiquitousKeyValueStore 中

NSUbiquitousKeyValueStore 首先将键值数据保存在内存中

系统择机将数据持久化到磁盘上(开发者可以通过调用 synchronize() 显式调用该操作)

显式调用该操作) 系统择机将变化的数据发送到 iCloud 上

iCloud 和其他设备择机对变更后的数据进行同步

设备将网络同步的数据持久化到本地

同步完成后,会发送 NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification 通知,提醒开发者

除了网络同步的步骤外,工作流程同 UserDefaults 几乎一样。

在不使用第三方库的情况下,在 SwiftUI 视图中可以通过桥接@State 数据的形式,将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同视图联系起来。

下面的代码将在 NSUbiquitousKeyValueStore 创建一个键名称为 text 的字符串,并将其同视图中的变量 text 关联起来:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var text = NSUbiquitousKeyValueStore () . string ( forKey : " text " ) ?? " empty " var body: some View { TextField ( " text: " , text : $text ) . textFieldStyle ( . roundedBorder ) . padding () . task { for await _ in NotificationCenter.default. notifications ( named : NSUbiquitousKeyValueStore. didChangeExternallyNotification ) { if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default. string ( forKey : " text " ) { self . text = text } } } . onChange ( of : text, perform : { value in NSUbiquitousKeyValueStore. default . set ( value, forKey : " text " ) }) } }

task 中的代码的作用与下方的代码等同,想了解具体的用法,可以参看 聊聊 Combine 和 async/await 之间的合作 一文:

Swift Copied! . onReceive ( NotificationCenter. default . publisher ( for : NSUbiquitousKeyValueStore. didChangeExternallyNotification )) { _ in if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default. string ( forKey : " text " ) { self . text = text } }

在 didChangeExternallyNotification 的 userinfo 中还含有一些其他的信息,比如消息提示原因以及本次变更的键名称等。

事实上,我们不可能对于每个 NSUbiquitousKeyValueStore 的键都采用上述的方式来驱动视图,在下文章我们将尝试使用更加方便的方法来完成同 SwiftUI 的集成工作。

像@AppStorage 一样使用 NSUbiquitousKeyValueStore

尽管上节中的代码有些繁琐,但它已经指明了 NSUbiquitousKeyValueStore 同视图联动的方向——将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同一个可以导致视图刷新的数据(State、ObservableObject 等)关联起来,就可以实现同@AppStorage 一样的效果。

原理上并不复杂,但是为了能够支持全部的类型仍需要做大量细致的工作。好在 Tom Lokhorst 已经为我们实现了这一切,使用他开发的 CloudStorage 库,我们可以十分轻松地在视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。

上节中的代码在使用 CloudStorage 库后将变成:

Swift Copied! @ CloudStorage ( " text " ) var text = " empty "

使用方式同@AppStorage 完全一样。

很多开发者在选择支持 NSUbiquitousKeyValueStore 的第三方库时,可能会率先想到 Zephyr。Zephyr 在处理 UserDefaults 同 NSUbiquitousKeyValueStore 之间的联动方面做的很不错,但由于@AppStorage 的独特性(并非真正意义上的 UserDefaults 完整包装),Zephyr 对于@AppStorage 的支持目前是有问题的,笔者并不推荐使用。

集中管理 NSUbiquitousKeyValueStore 的键值

随着 app 中创建的 UserDefaults、NSUbiquitousKeyValueStore 键值对的不断增加,逐个在视图中引入的方式将让数据变得难以管理。因此需要寻找一种适合 SwiftUI 的方式,将键值对统一配置、集中管理。

在 @AppStorage 研究 一文中,我介绍过如何对@AppStorage 进行统一管理、集中注入的方法。例如:

Swift Copied! class Defaults : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) public var name = " fatbobman " @ AppStorage ( " age " ) public var age = 12 } // 在视图中,集中注入 @ StateObject var defaults = Defaults () ... Text ( defaults. name ) TextField ( " name " , text : defaults.$name )

那么,是否可以沿用这个思路将@CloudStorage 纳入进来呢?

2022 年 5 月更新:我按照 @Published 的实现方式重新修改了 @CloudStorage 。现在 @CloudStorage 的行为已经与 @AppStorage 完全一致了。详细内容请参阅为自定义属性包装类型添加类 @Published 的能力。

遗憾的是,我至今仍没搞清@AppStorage 是如何从代码层面实现类似@Published 行为的原理。因此,我们只能采用一点相对笨拙的方式来达到目的 。

我对 CloudStrorage 进行了一点修改,在几个数据更改的时机点上添加了通知机制,通过在符合 ObservableObject 的类中,响应该通知并调用 objectWillChange.send() 来模拟@AppStorage 的特性。

可以在此下载 修改后的 CloudStorage 代码。

我提交的 PR 已被原作者采纳,可在原作者处下载。

Swift Copied! class Settings : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) var name = " fat " @ AppStorage ( " age " ) var age = 5 @ CloudStorage ( " readyForAction " ) var readyForAction = false @ CloudStorage ( " speed " ) var speed: Double = 0 } struct DemoView : View { @ StateObject var settings = Settings () var body: some View { Form { TextField ( " Name " , text : $settings. name ) TextField ( " Age " , value : $settings. age , format : . number ) Toggle ( " Ready " , isOn : $settings. readyForAction ) . toggleStyle ( . switch ) TextField ( " Speed " , value : $settings. speed , format : . number ) } . frame ( width : 400 , height : 400 ) } }

由于 SwiftUI 系统组件包装的特殊性,采用上述的方式统一管理@AppStorage 和@CloudStorage 数据时,请特别注意在视图中调用@CloudStorage Binding 数据的方式。

只能使用 $storage.cloud 的方式, stroage.$cloud 将会导致 binding 数据无法刷新 wrappedValue 情况,从而出现视图上数据更新不完整的情况。

@ObservableCloud - 更方便的方式

2025 年 5 月更新

ObservableDefaults 是我创建的一个 Swift 库,提供两个实用的宏,用于将 UserDefaults 和 NSUbiquitousKeyValueStore(iCloud KVS)无缝集成到 SwiftUI 的 Observation 系统中。你可以通过声明属性的方式,自动将其与本地或云端存储关联,SwiftUI 视图将自动响应这些值的变更 —— 无论变更来自应用内部、iCloud 同步,还是系统外部。让持久化数据优雅地融入 SwiftUI 的响应式架构。

Swift Copied! import ObservableDefaults // NSUbiquitousKeyValueStore @ ObservableCloud class CloudSettings { var username: String = " Fatbobman " var theme: String = " light " var isFirstLaunch: Bool = true } // UserDefaults @ ObservableDefaults class Settings { var name: String = " Fatbobman " var age: Int = 20 }

更详细的使用方法,请参考用库的 README 文件。

总结

NSUbiquitousKeyValueStore 正如它的名称一样,让 app 的数据无处不在。只需很少的配置就可以为你的 app 添加该项功能,有需求的朋友可以行动起来了!