在 SwiftUI 下使用 NSUbiquitousKeyValueStore 同步数据

NSUbiquitousKeyValueStore 是苹果官方提供的用于在设备间共享键值数据的解决方案。本文将对其用法做以简单介绍，着重探讨如何便捷地在 SwiftUI 中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。
什么是 NSUbiquitousKeyValueStore
NSUbiquitousKeyValueStore 可以理解为 UserDefaults 的网络同步版本。它是 CloudKit 服务项目中的一员，只需简单的配置，就可以实现在不同的设备上共享数据（同一个 iCloud 账户）。
NSUbiquitousKeyValueStore 在大多数场合下表现的同 UserDefaults 十分类似：
- 都是基于键值存储
- 只能使用字符串作为键
- 可以使用任意属性列表对象（Property list object types）作为值
- 使用类似的读取和写入方法
- 都是率先将数据保存在内存中，系统会择机对内存数据进行持久化（此过程开发者通常无需干预）
即使你没有使用过 UserDefaults，只需花几分钟阅读一下 官方文档 便可以掌握其基本用法。
同 UserDefaults 之间的不同
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NSUbiquitousKeyValueStore 不提供注册默认值的方法
使用 UserDefaults 时，开发者可以使用
register(defaults:[String:Any])为键设置默认值，NSUbiquitousKeyValueStore 并没有提供类似的手段。对于不返回可选值的类型，应避免使用简便方法来获取值。
例如，可以使用类似下面的代码获取键名为”count”的整数值：
func getInt(key: String, defaultValue: Int) -> Int {
guard let result = NSUbiquitousKeyValueStore.default.object(forKey: key) as? Int else {
return defaultValue
}
return result
}
let count = getInt(key: "count", defaultValue: 30)
// longLong 的返回值不是可选值，应避免使用类似下方的简便方式获取值
// NSUbiquitousKeyValueStore.default.longLong(forKey: "count") 默认值为 0
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NSUbiquitousKeyValueStore 有更多的限制
苹果并不推荐使用 NSUbiquitousKeyValueStore 保存数据量大、变化频繁且对 app 运行至关重要的数据。
NSUbiquitousKeyValueStore 最大的存储容量为 1 MB（每个用户），存储的键值对不得超过 1024 对。
NSUbiquitousKeyValueStore 网络同步的效率一般，在顺畅的情况下，一个键值对的数据可以在 10-20 秒左右完成同步。如果数据变化频繁，iCloud 会自动降低同步频率，同步时间可能会被延长至数分钟。开发者在进行测试时，由于会在短时间内多次修改数据，极大概率会出现同步缓慢的情况。
尽管 NSUbiquitousKeyValueStore 没有提供数据同步的原子支持，但在绝大多数情况下，NSUbiquitousKeyValueStore 会尽量保证在用户切换 iCloud 账户、重新登录 iCloud 账户、无网络后重新连接等状况下的数据完整性。但在个别情况下仍会出现数据不更新，设备之间不同步的情况，例如：
当 app 在正常运行过程中，用户在系统设置中选择关闭 app 的 iCloud 同步。此后 app 中所有对 NSUbiquitousKeyValueStore 的修改，即使在用户恢复 app 的 iCloud 同步功能后，都不会上传到服务器中。
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NSUbiquitousKeyValueStore 需要有开发者账户
需要拥有开发者账户才能启用 iCloud 同步功能。
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NSUbiquitousKeyValueStore 尚未提供 SwiftUI 下的便捷使用方法
从 iOS 14 开始，苹果为 SwiftUI 提供了 AppStorage，同对待@State 一样，通过@AppStorage，视图可以对 UserDefaults 中值的变化做出及时响应。
在多数情况下，我们可以将@AppStorage 看作是 UserDefaults 的 SwiftUI 包装，但在个别情况下，@AppStorage 并不完全与 UserDefaults 的行为保持一致（不仅仅指支持的数据类型方面）。
配置
在代码中使用 NSUbiquitousKeyValueStore 之前，我们首先需要对项目进行一定的配置以启用 iCloud 的键值存储功能。
- 在项目 TARGET 的 Signing&Capabilities 中，设置正确的 Team
- 在 Signing&Capabilities 中，点击左上角
+Capability添加 iCloud 功能
- 在 iCloud 功能中，选中 Key-value storage
在选择键值存储后，Xcode 将为项目自动创建 entitlements 文件。并为
iCloud Key-Value Store 设置好对应的值
$(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier)
TeamIdentifierPrefix 是你的开发者 Team（在最后需要添加
.），可以从 开发者账户 Certificates, Identifiers & Profiles 的右上角获取（由字母数字和点组成
XXXXXXXX.）：
CFBundleIdentifier 就是 app 的的 Bundle Identifier。
如果想在其他的 app 或扩展上使用同一个 iCloud Key-value Store，可以手动修改 entitlements 文件中对应的内容。
获取其他 app 的 iCloud Key-value Store 最方便的方法是，在 plist 添加值为
$(TeamIdentifierPrefix)$(CFBundleIdentifier) 的键，通过
Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey:) 进行查看。
可以确定的是，在同一个开发者账号下，只要指向同一个 iCloud Key-Value Store，无论是在不同的 app、还是 app extension 之间都可以同步数据（同一个 iCloud 账户）。我无法对不同的开发者账号指向同一个 iCloud Key-Value Store 的情况进行测试，请有条件的朋友帮忙测试一下并告知我，谢谢。
在 SwiftUI 视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore
本节中，我们将在不使用任何第三方库的情况下，实现 SwiftUI 视图对 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化实时响应。
NSUbiquitousKeyValueStore 的基本工作流程如下：
- 将键值对保存到 NSUbiquitousKeyValueStore 中
- NSUbiquitousKeyValueStore 首先将键值数据保存在内存中
- 系统择机将数据持久化到磁盘上（开发者可以通过调用
synchronize()显式调用该操作）
- 系统择机将变化的数据发送到 iCloud 上
- iCloud 和其他设备择机对变更后的数据进行同步
- 设备将网络同步的数据持久化到本地
- 同步完成后，会发送
NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification通知，提醒开发者
除了网络同步的步骤外，工作流程同 UserDefaults 几乎一样。
在不使用第三方库的情况下，在 SwiftUI 视图中可以通过桥接@State 数据的形式，将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同视图联系起来。
下面的代码将在 NSUbiquitousKeyValueStore 创建一个键名称为 text 的字符串，并将其同视图中的变量 text 关联起来：
struct ContentView: View {
@State var text = NSUbiquitousKeyValueStore().string(forKey: "text") ?? "empty"
var body: some View {
TextField("text:", text: $text)
.textFieldStyle(.roundedBorder)
.padding()
.task {
for await _ in NotificationCenter.default.notifications(named: NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification) {
if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default.string(forKey: "text") {
self.text = text
}
}
}
.onChange(of: text, perform: { value in
NSUbiquitousKeyValueStore.default.set(value, forKey: "text")
})
}
}
task 中的代码的作用与下方的代码等同，想了解具体的用法，可以参看 聊聊 Combine 和 async/await 之间的合作 一文：
.onReceive(NotificationCenter.default.publisher(for: NSUbiquitousKeyValueStore.didChangeExternallyNotification)) { _ in
if let text = NSUbiquitousKeyValueStore.default.string(forKey: "text") {
self.text = text
}
}
在 didChangeExternallyNotification 的 userinfo 中还含有一些其他的信息，比如消息提示原因以及本次变更的键名称等。
事实上，我们不可能对于每个 NSUbiquitousKeyValueStore 的键都采用上述的方式来驱动视图，在下文章我们将尝试使用更加方便的方法来完成同 SwiftUI 的集成工作。
像@AppStorage 一样使用 NSUbiquitousKeyValueStore
尽管上节中的代码有些繁琐，但它已经指明了 NSUbiquitousKeyValueStore 同视图联动的方向——将 NSUbiquitousKeyValueStore 的变化同一个可以导致视图刷新的数据（State、ObservableObject 等）关联起来，就可以实现同@AppStorage 一样的效果。
原理上并不复杂，但是为了能够支持全部的类型仍需要做大量细致的工作。好在 Tom Lokhorst 已经为我们实现了这一切，使用他开发的 CloudStorage 库，我们可以十分轻松地在视图中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。
上节中的代码在使用 CloudStorage 库后将变成：
@CloudStorage("text") var text = "empty"
使用方式同@AppStorage 完全一样。
很多开发者在选择支持 NSUbiquitousKeyValueStore 的第三方库时，可能会率先想到 Zephyr。Zephyr 在处理 UserDefaults 同 NSUbiquitousKeyValueStore 之间的联动方面做的很不错，但由于@AppStorage 的独特性（并非真正意义上的 UserDefaults 完整包装），Zephyr 对于@AppStorage 的支持目前是有问题的，笔者并不推荐使用。
集中管理 NSUbiquitousKeyValueStore 的键值
随着 app 中创建的 UserDefaults、NSUbiquitousKeyValueStore 键值对的不断增加，逐个在视图中引入的方式将让数据变得难以管理。因此需要寻找一种适合 SwiftUI 的方式，将键值对统一配置、集中管理。
在 @AppStorage 研究 一文中，我介绍过如何对@AppStorage 进行统一管理、集中注入的方法。例如：
class Defaults: ObservableObject {
@AppStorage("name") public var name = "fatbobman"
@AppStorage("age") public var age = 12
}
// 在视图中，集中注入
@StateObject var defaults = Defaults()
...
Text(defaults.name)
TextField("name",text:defaults.$name)
那么，是否可以沿用这个思路将@CloudStorage 纳入进来呢？
2022 年 5 月更新：我按照 @Published 的实现方式重新修改了 @CloudStorage 。现在 @CloudStorage 的行为已经与 @AppStorage 完全一致了。详细内容请参阅为自定义属性包装类型添加类 @Published 的能力。
遗憾的是，我至今仍没搞清@AppStorage 是如何从代码层面实现类似@Published 行为的原理。因此，我们只能采用一点相对笨拙的方式来达到目的。 我对 CloudStrorage 进行了一点修改，在几个数据更改的时机点上添加了通知机制，通过在符合 ObservableObject 的类中，响应该通知并调用
objectWillChange.send() 来模拟@AppStorage 的特性。
可以在此下载 修改后的 CloudStorage 代码。
我提交的 PR 已被原作者采纳，可在原作者处下载。
class Settings:ObservableObject {
@AppStorage("name") var name = "fat"
@AppStorage("age") var age = 5
@CloudStorage("readyForAction") var readyForAction = false
@CloudStorage("speed") var speed: Double = 0
}
struct DemoView: View {
@StateObject var settings = Settings()
var body: some View {
Form {
TextField("Name",text: $settings.name)
TextField("Age", value: $settings.age, format: .number)
Toggle("Ready", isOn: $settings.readyForAction)
.toggleStyle(.switch)
TextField("Speed",value: $settings.speed,format: .number)
}
.frame(width: 400, height: 400)
}
}
由于 SwiftUI 系统组件包装的特殊性，采用上述的方式统一管理@AppStorage 和@CloudStorage 数据时，请特别注意在视图中调用@CloudStorage Binding 数据的方式。
只能使用
$storage.cloud 的方式，
stroage.$cloud 将会导致 binding 数据无法刷新 wrappedValue 情况，从而出现视图上数据更新不完整的情况。
@ObservableCloud - 更方便的方式
2025 年 5 月更新
ObservableDefaults 是我创建的一个 Swift 库，提供两个实用的宏，用于将 UserDefaults 和 NSUbiquitousKeyValueStore（iCloud KVS）无缝集成到 SwiftUI 的 Observation 系统中。你可以通过声明属性的方式，自动将其与本地或云端存储关联，SwiftUI 视图将自动响应这些值的变更 —— 无论变更来自应用内部、iCloud 同步，还是系统外部。让持久化数据优雅地融入 SwiftUI 的响应式架构。
import ObservableDefaults
// NSUbiquitousKeyValueStore
@ObservableCloud
class CloudSettings {
var username: String = "Fatbobman"
var theme: String = "light"
var isFirstLaunch: Bool = true
}
// UserDefaults
@ObservableDefaults
class Settings {
var name: String = "Fatbobman"
var age: Int = 20
}
更详细的使用方法，请参考用库的 README 文件。
总结
NSUbiquitousKeyValueStore 正如它的名称一样，让 app 的数据无处不在。只需很少的配置就可以为你的 app 添加该项功能，有需求的朋友可以行动起来了！
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