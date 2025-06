用 TextRenderer 构建绚丽动感的文字效果

Text 组件在 SwiftUI 应用中极为常见。过去几年里,尽管苹果不断扩展其功能,开发者仍期待能更深层次地控制这一组件。在 WWDC 2024 上,SwiftUI 推出了 TextRenderer 协议,赋予开发者调整 Text 组件渲染表现的新能力,使得实现许多先前难以想象的效果成为可能。本文将深入探讨这一新增功能。

TextRenderer 协议的作用是什么?

苹果官方对 TextRenderer 协议的描述是:

A value that can replace the default text view rendering behavior.

TextRenderer 协议赋予开发者在 Text 组件渲染前调整其表现的能力。通过将基于 TextRenderer 的实现应用到 Text 组件上,我们让 Text 最大限度地按照我们的想法来呈现。

从 TextRenderer 协议的声明可以看出,其设计非常简洁,核心是 draw 方法。在此方法中,开发者需根据 Text.Layout 提供的元素信息,在 GraphicsContext 中完成绘制。

Swift Copied! @ available ( iOS 17.0 , macOS 14.0 , tvOS 17.0 , watchOS 10.0 , * ) public protocol TextRenderer : Animatable { // 核心方法,开发者可以在此对 Text 中的元素进行自定义渲染,添加效果 func draw ( layout : Text.Layout, in ctx : inout GraphicsContext ) // 如果自定义效果改变了呈现尺寸,可以通过该方法给出新的需求尺寸 @ available ( iOS 18.0 , macOS 15.0 , tvOS 18.0 , watchOS 11.0 , visionOS 2.0 , * ) func sizeThatFits ( proposal : ProposedViewSize, text : TextProxy ) -> CGSize // 如果通过 sizeThatFits 调整了需求尺寸,可以在此调整文本在新尺寸中的位置 @ available ( iOS 18.0 , macOS 15.0 , tvOS 18.0 , watchOS 11.0 , visionOS 2.0 , * ) var displayPadding: EdgeInsets { get } }

以下示例展示了如何将 TextRenderer 应用于 Text ,在此代码中,我们为标有 ColorfulEffect 属性的字符增加了多彩效果,并实现了从左至右的动态显示效果。

Swift Copied! let textRenderer = Text ( " TextRenderer " ) . customAttribute ( ColorfulEffect ()) . foregroundStyle ( . pink ) . bold () Text ( " Build Visual Effects

with \( textRenderer ) " ) . font ( . system ( . title , design : . rounded , weight : . semibold )) . textRenderer ( AppearanceEffectRenderer ( elapsedTime : time, totalDuration : 0.8 ))

基础概念解析

在 TextRenderer 协议的 draw 方法中,首要参数是 Text.Layout ,它携带了与 Text 视图相关的布局和自定义属性信息。 Text.Layout 代表整个文本的布局结构,其中包含了多个 Line 。

Line

Line 表示文本布局中的单一行,内含若干 Run 。得益于 Layout 符合 RandomAccessCollection 协议,我们可以轻松迭代 Layout 获取每个 Line 。

Swift Copied! for line in layout { ctx. draw ( line ) // 直接绘制,不进行修改 }

Line 的 typographicBounds 属性详细记录了关于当前行的边界、尺寸、文本基线、行间距等信息。利用这些数据,我们可以更精确地调整文字的渲染效果。

Run

Run 指的是文本布局中的一连串字形,包括多个 RunSlice 。通过迭代 Line ,我们可以访问每行中的 Run 。

Swift Copied! for line in layout { for run in line { ctx. draw ( run ) // 直接绘制,不进行修改 } }

为了更便捷地操作 Run ,可以使用以下扩展:

Swift Copied! extension Text .Layout { var flattenedRuns: some RandomAccessCollection < Text.Layout.Run > { flatMap { line in line } } } for run in layout.flattenedRuns { ... }

Layout.Run 与 AttributedString 中的 Run 概念相似,每个 Run 都是一组具有相同样式属性的关联字形。

Swift Copied! Text ( " Hello world " ) // 一个 Run let name = Text ( " fatbobman " ) . foregroundStyle ( . pink ) Text ( " Hello \( name ) ! \( Image ( systemName : " heart " ) ) " ) // 四个 Run,'Hello ','fatbobman',' !' 和 'heart symbol'

与 AttributedString 不同,我们无法直接从 Run 获取当前的特征信息,如下划线、粗体、斜体等。在这种情况下, Run 的作用将被降低,目前主要用于获取自定义属性(后文将详述)。

探索 AttributedString —— 不仅仅让文字更漂亮 以了解更多关于 AttributedString 的信息。

RunSlice

RunSlice 代表 Run 中的部分字形切片,可以通过迭代 Run 获取。

Swift Copied! // 扩展 Layout 协议,简化迭代操作 extension Text .Layout { var flattenedRunSlices: some RandomAccessCollection < Text.Layout.RunSlice > { flattenedRuns. flatMap ( \. self ) } } for slice in layout.flattenedRunSlices { ... }

直接通过迭代 Run 获取的 RunSlice 通常对应单个 Glyphs,但由于 Text 支持图像的插值,所以我们不能将其完全视为文字。

Run 的下标方法也可以用来访问由多个 Glyphs 构成的 RunSlice 。

GraphicsContext

在 draw 方法中使用的另一参数是 GraphicsContext 。这是 SwiftUI 从 iOS 15 开始提供的一个用于绘制自定义图形的上下文,与 Canvas 视图同步推出,类似于 UIKit 中的 CGContext ,但专为 SwiftUI 设计,与 SwiftUI 的布局和渲染系统紧密集成。

GraphicsContext 提供了一系列方法用于绘制各种元素并添加效果。在 TextRenderer 实现中,我们通过操作这个上下文来改变文本的原始渲染样式。

为了确保所作更改仅适用于特定的文本元素(如 Line 、 Run 、 RunSlice ),我们通常会创建一个副本并在其上进行操作。

由于这些数据本身包含充足的布局信息,可以直接要求 GraphicsContext 绘制 Line 、 Run 和 RunSlice ,而无需显式指定位置和尺寸。

Swift Copied! let copy = context copy. opacity = 0.5 copy. draw ( slice ) // 绘制 RunSlice,透明度为原来的 50%

打造多彩文字效果

在阐述了一些基础概念之后,接下来我们将通过一个具体实例来展示 TextRenderer 强大的功能。本节中,我们将实现一个名为 ColorfulEffect 的 TextRenderer ,它能够为 Text 中的每个字符赋予独特的颜色变化,让文本显得更加多彩生动。

Swift Copied! struct ColorfulRender : TextRenderer { func draw ( layout : Text.Layout, in context : inout GraphicsContext ) { // 遍历 RunSlice 及其索引 for ( index, slice ) in layout.flattenedRunSlices. enumerated () { // 根据索引计算颜色调整的角度 let degree = Angle. degrees ( 360 / Double ( index + 1 )) // 创建 GraphicsContext 副本 var copy = context // 应用色相旋转滤镜 copy. addFilter ( . hueRotation ( degree )) // 在上下文中绘制当前 Slice copy. draw ( slice ) } } } struct ColorfulDemo : View { var body: some View { Text ( " Hello World " ) . font ( . title ) . fontWeight ( . heavy ) . foregroundStyle ( . red ) . textRenderer ( ColorfulRender ()) } }

值得注意的是, RunSlice 不仅表示文字, ColorfulEffect 同样也会影响 Text 中嵌入的图像。

Swift Copied! let heart = Image ( systemName : " heart.fill " ) Text ( " Hello \( heart ) World " ) . font ( . title ) . fontWeight ( . heavy ) . foregroundStyle ( . red ) . textRenderer ( ColorfulRender ())

在这个示例中,我们对每个 RunSlice 进行了个性化调整。根据具体需求,你也可以选择以 Line 或 Run 为单位进行操作,以实现不同的视觉效果。

赋予文字动态效果

在这一节中,我们将利用 TextRenderer 为文字赋予基于正弦波的动态往复动画效果。

Swift Copied! struct AnimatedSineWaveOffsetRender : TextRenderer { let timeOffset: Double // 时间偏移量 func draw ( layout : Text.Layout, in context : inout GraphicsContext ) { let count = layout. flattenedRunSlices . count // 统计文本布局中所有 RunSlice 的数量 let width = layout. first ? . typographicBounds . width ?? 0 // 获取文本 Line 的宽度 let height = layout. first ? . typographicBounds . rect . height ?? 0 // 获取文本 Line 的高度 // 遍历每个 RunSlice 及其索引 for ( index, slice ) in layout.flattenedRunSlices. enumerated () { // 计算当前字符的正弦波偏移量 let offset = animatedSineWaveOffset ( forCharacterAt : index, amplitude : height / 2 , // 振幅设为行高的一半 wavelength : width, phaseOffset : timeOffset, totalCharacters : count ) // 创建上下文副本并进行平移 var copy = context copy. translateBy ( x : 0 , y : offset ) // 在修改后的上下文中绘制当前 RunSlice copy. draw ( slice ) } } // 根据字符索引计算正弦波偏移量 func animatedSineWaveOffset ( forCharacterAt index : Int , amplitude : Double , wavelength : Double , phaseOffset : Double , totalCharacters : Int ) -> Double { let x = Double ( index ) let position = ( x / Double ( totalCharacters )) * wavelength let radians = (( position + phaseOffset ) / wavelength ) * 2 * . pi return sin ( radians ) * amplitude } }

通过不断调整时间偏移,我们可以在视图中实现周期性动画效果。

Swift Copied! struct AnimatedSineWaveDemo : View { @ State var offset: Double = 0 @ State var timer = Timer. publish ( every : 0.05 , on : . main , in : . common ) . autoconnect () var body: some View { Text ( " Build Visual Effects with TextRenderer! " ) . font ( . system ( size : 16 )) . textRenderer ( AnimatedSineWaveOffsetRender ( timeOffset : offset )) . onReceive ( timer ) { _ in if offset > 1_000_000_000_000 { offset = 0 // 重置时间偏移 } offset += 10 } } }

尽管动画效果引人注目,但它也暴露了一些潜在问题。例如,当我们为 Text 添加边框时,可以观察到文本的实际尺寸超出了布局系统预设的尺寸。

为了解决这个问题,我们需要利用 TextRenderer 的 sizeThatFits 和 displayPadding 方法调整文本最终布局尺寸和位置。

Swift Copied! struct AnimatedSineWaveOffsetRender : TextRenderer { let fontSize: CGFloat // 字号信息,用于计算 displayPadding ... func sizeThatFits ( proposal : ProposedViewSize, text : TextProxy ) -> CGSize { let originalSize = text. sizeThatFits ( proposal ) return CGSize ( width : originalSize. width , height : originalSize. height * 2 ) // 根据最大振幅调整尺寸 } var displayPadding: EdgeInsets { let height = fontSize * 1.2 return EdgeInsets ( top : - height / 2 , leading : 0 , bottom : 0 , trailing : 0 ) // 调整文本位置 } } Text ( " Build Visual Effects with TextRenderer! " ) . font ( . system ( size : 16 )) . textRenderer ( AnimatedSineWaveOffsetRender ( timeOffset : offset, fontSize : 16 )) . border ( . blue )

通过这种方式,我们确保了动画后的文本尺寸与布局尺寸保持一致,并让文本正确地显示在预定位置。这些操作表明,虽然 TextRenderer 提供了广阔的创意空间,但在实际应用中,可能需要根据特定场景对其进行精细调整。

使用 TextAttribute 为特定文本段定制效果

由于当前的 Run 并未提供更细致的文本特征信息,为了精确控制 Text 中特定片段的效果,SwiftUI 引入了 TextAttribute 协议。

在本例中,我们将仅在 Text 中的指定片段上应用多彩效果。

首先定义一个符合 TextAttribute 协议的类型。在 ColorfulAttribute 中,我们将只对包含此属性的 RunSlice 进行颜色调整。

Swift Copied! struct ColorfulAttribute : TextAttribute {} struct ColorfulAttributeRender : TextRenderer { func draw ( layout : Text.Layout, in context : inout GraphicsContext ) { for ( index, slice ) in layout.flattenedRunSlices. enumerated () { // 检查当前 Slice 是否包含 ColorfulAttribute 属性 if slice [ ColorfulAttribute. self ] != nil { let degree = Angle. degrees ( 360 / Double ( i + 1 )) var copy = context copy. addFilter ( . hueRotation ( degree )) copy. draw ( slice ) } else { // 无需调整,直接绘制 context. draw ( slice ) } } } }

使用 customAttribute 修饰器为特定文本片段设置自定义属性。

Swift Copied! struct ColorfulAttributeDemo : View { var body: some View { let weekly = Text ( " Fatbobman Swift Weekly " ) . bold () . foregroundStyle ( . pink ) . customAttribute ( ColorfulAttribute ()) Text ( " Subscribe \( weekly ) now! " ) . textRenderer ( ColorfulAttributeRender ()) } }

另外,我们也可以直接迭代 Run 并使用 Run 的下标方法进行检测。以下示例中,我们为具备 BlurAttribute 的 Run 添加模糊效果:

Swift Copied! struct BlurAttribute : TextAttribute {} struct BlurEffect : TextRenderer { func draw ( layout : Text.Layout, in ctx : inout GraphicsContext ) { for run in layout.flattenedRuns { if run [ BlurAttribute. self ] != nil { // 对具有 BlurAttribute 的 Run 应用模糊效果 var blurContext = ctx let radius = run. typographicBounds . rect . height / 5 blurContext. addFilter ( . blur ( radius : radius )) blurContext. draw ( run ) } // 绘制所有 Run,不论是否添加模糊 ctx. draw ( run ) } } } struct BlurEffectDemo : View { var body: some View { let weekly = Text ( " Fatbobman Swift Weekly " ) . bold () . foregroundStyle ( . pink ) . customAttribute ( BlurAttribute ()) Text ( " Subscribe \( weekly ) now! " ) . textRenderer ( BlurEffect ()) } }

实现适用于转场的 TextRenderer

结合 iOS 17 开始引入的 Transition 协议,我们可以将 TextRenderer 实现用作转场动画的处理逻辑。本节将展示如何基于苹果在 WWDC 2024 的 Session 中展示的代码示例来创建一个转场效果。

如果你尚不熟悉转场的概念,请阅读 SwiftUI 的动画机制,了解转场相关的基础知识。该文章虽然是在 Transition 协议推出前撰写的,但所涉及的动画逻辑仍然适用。

首先,我们定义一个名为 LineByLineEffect 的 TextRenderer 实现,该实现能逐行展示文本。

Swift Copied! struct LineByLineEffect : TextRenderer { var elapsedTime: TimeInterval // 已经过的时间 var elementDuration: TimeInterval // 每行的持续时间 var totalDuration: TimeInterval // 总持续时间 func draw ( layout : Text.Layout, in context : inout GraphicsContext ) { // 根据 elapsedTime 来决定渲染逻辑 ... } }

totalDuration 是动画的总时长,而 elapsedTime 则是动画已经进行的时间。在 draw 方法中,我们需要根据 elapsedTime 的值来计算当前的渲染结果。

通过 textRenderer 修饰器应用 LineByLineEffect ,我们可以通过调整参数,让文本呈现在动画过程中任意时间点的状态。以下代码展示了在总时长为 0.9 秒时,0.432 秒时的状态。

Swift Copied! let weekly = Text ( " Fatbobman's Swift Weekly " ) . foregroundStyle ( . pink ) . bold () let swiftui = Text ( " SwiftUI " ) . foregroundStyle ( . green ) . bold () Text ( " Get weekly handpicked updates on \( swiftui ) from \( weekly ) ! " ) . font ( . system ( . title , design : . rounded , weight : . semibold )) . textRenderer ( LineByLineEffect ( elapsedTime : 0.432 , elementDuration : 0.6 , totalDuration : 0.9 ))

接下来将 LineByLineEffect 封装到一个 Transition 实现中,转场动画将生成插值数据并传递给 elapsedTime 参数,以完成转场。

Swift Copied! struct LineByLineTransition : Transition { let duration: TimeInterval init ( duration : TimeInterval = 1.0 ) { self . duration = duration } func body ( content : Content, phase : TransitionPhase ) -> some View { // 根据转场阶段设置 elapsedTime,转场将自动创建动画插值数据 let elapsedTime = phase. isIdentity ? duration : 0 // 创建 LineByLineEffect let renderer = LineByLineEffect ( elapsedTime : elapsedTime, totalDuration : duration ) content. transaction { t in // 根据 disablesAnimations 决定是否启用动画转场 if ! t.disablesAnimations { // 用 linear 覆盖 transaction 的默认动画 t. animation = . linear ( duration : duration ) } } body : { view in view. textRenderer ( renderer ) } } }

了解更多关于 Transaction 和动画控制的细节,请参阅 掌握 Transaction,实现 SwiftUI 动画的精准控制。

为了让 LineByLineEffect 正确接收动画插值数据,我们需如下设置 LineByLineEffect 的 animatableData 属性:

Swift Copied! struct LineByLineEffect : TextRenderer { var animatableData: Double { get { elapsedTime } set { elapsedTime = newValue } } }

现在,应用 LineByLineTransition 到文本上,就能获得以下的转场效果:

Swift Copied! let weekly = Text ( " Fatbobman's Swift Weekly " ) . foregroundStyle ( . pink ) . bold () let swiftui = Text ( " SwiftUI " ) . foregroundStyle ( . green ) . bold () Text ( " Get weekly handpicked updates on \( swiftui ) from \( weekly ) ! " ) . font ( . system ( . title , design : . rounded , weight : . semibold )) . transition ( LineByLineTransition ())

这种方式使得 TextRenderer 不仅能用于创建动态文本效果,也能为文本转场提供动画逻辑,展示其在界面动态表达上的强大能力。

向后兼容性探讨

虽然本文介绍的代码目前只适用于 iOS 18(或相应年份的其他系统),但 TextRenderer 及其主要相关 API 已实现向后兼容至 iOS 17。

很有可能随着 Xcode 16 的正式发布, TextRenderer 的实现就能够在 iOS 17 上运行。这意味着开发者可以在不升级到最新操作系统版本的情况下,开始利用这些新功能。

注意事项:

在构建和使用 TextRenderer 实现过程中,需要考虑以下几点:

文本特征信息获取限制: 由于无法直接从 Run 中提取详细的特征信息,这在一定程度上限制了通过 TextRenderer 自定义复杂文本效果的能力。为了解决这一问题,可以考虑将长文本拆分为多个独立的 Text 组件,分别进行效果应用。

由于无法直接从 中提取详细的特征信息,这在一定程度上限制了通过 自定义复杂文本效果的能力。为了解决这一问题,可以考虑将长文本拆分为多个独立的 组件,分别进行效果应用。 单一 TextRenderer 应用: 目前,每个 Text 组件只能应用一个 TextRenderer 实现。若需复用独立效果,建议将相关逻辑从 TextRenderer 中分离出来,以便在多个文本组件中重用。

目前,每个 组件只能应用一个 实现。若需复用独立效果,建议将相关逻辑从 中分离出来,以便在多个文本组件中重用。 转场动画的复杂性: 使用 TextRenderer 进行转场动画时,必须仔细考量元素的拆分数量、动画的持续时间与总时长之间的关系,以确保动画流畅执行。

总结与展望

TextRenderer 是 SwiftUI 提供的一个强大工具,使开发者能够自定义文本的渲染结果。这不仅增加了对文本渲染的控制,还提供了许多以前无法访问的信息,例如:通过 Layout 的 isTruncated 属性判断文本是否被截断、显示后的行数以及文本的具体布局数据等。

通过使用 TextRenderer ,之前让开发者头疼的为 Text 内嵌标签的需求现在可以轻松解决。我已经更新了 在 SwiftUI 中用 Text 实现图文混排 一文,加入了基于 TextRenderer 的新方案。

我相信苹果将会继续引入更多这类高级功能,进一步释放 SwiftUI 的潜力。未来几年中,随着这些功能的不断完善和扩展,我们可以期待 SwiftUI 在应用开发中扮演更加重要的角色。