如何对 iOS 应用中的文本进行本地化

数量类别的含义取决于语言,并非所有语言都有相同的类别。

例如,英语只使用 one 和 other 类别来表示复数形式。阿拉伯语对 zero 、 one 、 two 、 few 、 many 、 other 类别有不同的复数形式。虽然俄语也使用 many 类别,但数字 many 类别中的规则与阿拉伯语规则不同。