如何在 Core Data 中使用 Derived 和 Transient 属性

前言

使用过 Core Data 的开发者，一定会在编辑 Data Model 时看到过右侧的属性面板中的 Derived 和 Transient 两个属性。关于这两个属性的文档不多，大多的开发者并不清楚该如何使用或在何时使用该属性。文本将结合我的使用体验，对 Derived 和 Transient 两个属性的功能、用法、注意事项等内容作以介绍。

Derived

什么是 Derived 属性

从 iOS 13 开始，苹果在 Core Data 中添加了 Derived（派生属性），它的名称已经表明了该属性的含义—— 该属性的值从一个或多个其他的属性的值派生而来。

通俗地说，就是在创建或修改托管对象实例时，Core Data 将自动为派生属性生成值。值将根据预设的派生表达式（Derived Expression）通过其他的属性值计算而来。

Derived 属性的功能

下面通过一个具体的例子方便大家理解派生属性的功能。

项目中有两个 Entity，TodoList 和 Item，Todolist 同 Item 是一对多关系（To-many），Item 同 TodoList 之间是一对一关系（To-one）

在之前如果我们要查看每个 TodoList 下有多少个 Item，可以使用如下代码：

Swift Copied! let count = todolist. items . count

使用 Derived 派生属性后，我们将可以通过如下代码获取 Item 的个数。

Swift Copied! let count = todolist. count

如何设置 Derived 属性

通常我们需要在 Core Data 的数据模型编辑器（Data Model Editor）中设置派生属性，如下图，我们为上面的例子中的 TodoList 创建派生属性 count

为 TodoList 创建名为 count 的属性

选择 Derived

将 Derivation 设置为 items.@count （计算 items 关系对应的数据个数）

开发者可以根据需要设定派生属性的类型和派生表达式，目前支持的派生表达式有以下几种形式：

仅仅复制内容 通常使用在 to-one 的关系中，比如上面的例子中，我们可以使用派生表达式 todolist.name ，为 Item 设置一个 todolistName 的 Derived 属性，用于保存该 Item 对应的 TodoList 的名称。复制的属性类型没有特别的限制。

将某个属性（类型为字符串）经过变换保存 仅支持类型为 String 的属性，可以使用在同一个 Entity 中的不同属性或者 to-one 的 Entity 属性中。支持 uppercase: 、 lowercase: 以及 canonical: 三种方法。通过保存字符串的变体，提供搜索效率。例如，保存 TodoList 的 name 的小写版本的派生表达式为 lowercase:(todolist.name) 。

计算对多关系的 count 和 sum 计算对多关系（to-many）对象的个数或计算指定属性的求和值。使用@sum 时，要求对应的属性必须为可计算值类型。例如计算一个实体名称为 Student，属性名为 age 的总和值的表达式为 student.age.@sum 。

当前时间 保存 SQLite 更新托管对象对应的数据记录的操作日期。通常用于类似 lastModifiedDate 之类的时间戳。派生表达式为 now() 。

通常我们将 Derived 同 Optional 配合使用，如果不选取 Optional 则需要做一点特殊处理才能让程序正常执行。在下文的注意事项中有具体说明。

如果手动编写 NSManagedObject 代码，Derived 属性的写法同其他属性也完全一致（仍需在 Data Model Editor 中设置），例如上文中的 count 可以使用如下代码定义：

Swift Copied! @ NSManaged var count: Int

Derived 数据的更新机制

派生数据的值是谁计算的

派生数据的值是由 SQLite 直接计算并更新的。

Derived 值的计算是 Core Data 中为数不多的几个直接使用 SQLite 内置机制来完成的操作，并非由 Swift（或 Objective - C） 代码计算而来。

例如，now () 的表达式，Core Data 在创建数据表时将产生类似如下的 SQL 代码：

SQL Copied! CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS Z_DA_ZITEM_Item_update_UPDATE AFTER UPDATE OF Z_OPT ON ZITEM FOR EACH ROW BEGIN UPDATE ZITEM SET ZUPDATE = NSCoreDataNow () WHERE Z_PK = NEW . Z_PK ; SELECT NSCoreDataDATriggerUpdatedAffectedObjectValue( ' ZITEM ' , Z_ENT, Z_PK, ' update ' , ZUPDATE) FROM ZITEM WHERE Z_PK = NEW . Z_PK ; END '

@count 对应的代码：

Swift Copied! UPDATE ZITEM SET ZCOUNT = ( SELECT IFNULL ( COUNT ( ZITEM ) , 0 ) FROM ZATTACHEMENT WHERE ZITEM = ZITEM. Z_PK ) ;

因此在相同功能的情况下，使用 SQL 的效率是高于 Swift（或 Objective - C）的。

Core Data 中，通常需要从持久化存储获取结果后，返回到上下文，再经过计算然后持久化。中间有多次的 IO 过程，影响了效率。

派生数据什么时候更新

因为是由 SQLite 直接处理的，所以只有在数据持久化时 SQLite 才会更新对应的派生数据。只在上下文中处理不持久化的话是不会获得正确的派生值的。持久化的行为可以是通过使用代码 viewcontext.save() ，或者通过网络同步等方式激发。

Derived 的优缺点

优点

效率高 由于其特有的更新机制，所以对于值的处理效率更高，且不会有多余的处理动作（只在持久化时才进行更新）。

逻辑简洁清晰 使用得当的情况下，配置所需代码更少，表达更清晰。例如 now()

缺点

支持的表达式有限 SQLite 能够支持的表达式非常有限，无法满足更复杂的业务需要。

对于不了解 Derived 的开发者来说，代码更难阅读 Derived 的配置是在 Data Model Editor 中进行的，仅阅读代码将无法获悉该数据的来源和处理方式。

Derived 的替代方案

计算属性

对于使用频率不高的属性值，为托管对象创建计算属性或许是更好的选择，例如上文中计算 TodoList 的 Item 数量。

Swift Copied! extension TodoList { var count: Int { items. count } }

willSave

使用 NSManagedObject 的 willSave 方法，在数据持久化前，为指定属性设置值。例如：

Swift Copied! extension Item { override func willSave () { super . willSave () setPrimitiveValue ( Date () , forKey : #keyPath ( Item. lastModifiedDate )) } }

Derived 同上述两种方式均有各自的优缺点，请根据具体的使用场景来选择合适的方案。

Derived 的注意事项

在配置 Derived 属性时，如果不选择 Optional，直接执行代码的话，在添加数据时会得到类似如下的错误：

Bash Copied! Fatal error: Unresolved error Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code= 1570 " count is a required value. "

这是因为，由于该属性并非可选值，所以 Core Data 要求我们为派生属性默认值，但是由于派生属性是只读的，因此我们无法在代码中直接为托管对象实例的派生属性赋值。

解决的方法是，通过在 awakeFromInsert 中为派生属性设置初始化值，即可通过 Core Data 的属性有效性检查。

Swift Copied! extension TodoList { override func awakeFromInset (){ super . awakeFromInsert () setPrimitiveValue ( 0 , forKey : #keyPath ( Todolist. count )) } }

设置的 value 可以是任意值（需要符合类型要求），因为在持久化时，SQLite 将生成新的值覆盖掉我们的初始化值。

Transient

什么是 Transient 属性

Transient（瞬态属性）是一种不可持久化的属性。作为托管对象定义的一部分，Core Data 会跟踪 Transient 属性的变化，并设置对应的托管对象和托管对象上下文状态，但属性中的内容将不会被保存到持久化存储器中，也不会在持久化存储中创建对应的字段。

除了不能持久化外，瞬态属性同其他的 Core Data 属性没有什么区别，支持全部的可用数据类型，以及 Optional，Default Value 等选项。

如何设置 Transient 属性

相较于 Derived，瞬态属性设置非常简单，只需要勾选 Transient 即可。

为什么使用 Transient

既然 Transient 不可持久化，为什么我们要使用 Data Model Editor 来创建它呢？

我们可以通过代码直接为托管对象创建存储属性，例如：

Swift Copied! @ objc ( Test ) public class Item : NSManagedObject { var temp: Int = 0 } extension Item @NSManaged public var createDate : Date ? @NSManaged public var title : String ? } let item = Item ( context : viewContext ) item. temp = 100

上面的代码，无论我们如何修改 item 的 temp 属性，都不会让 Core Data 感知到。

托管对象的托管属性（使用@NSManaged 标示）是由 Core Data 来托管的，Core Data 将持续跟踪托管对象中的托管属性来设置相应的状态。使用 Transient 属性，Core Data 在该属性内容发生变化时将托管对象实例的 hasChanges 以及托管对象上下文的 hasChanges 设置为 true，这样无论是@FetchRequest 还是 NSFetchedResultsController 都将会自动反应数据的变化。

因此，当我们不需要持久化但又要能够 dirty 状态时，Transient 就成了唯一的选择。

Transient 值的初始化

由于 Transient 属性是不可持久化的，因此每当含有 Transient 属性的托管对象实例出现（Fetch、Create、Undo 等情况）在上下文中时，其瞬态属性都将恢复到初始值。

尽管在 Data Model Editor 中，我们可以为 Transient 设置默认值，但很多场景下，我们需要根据情况或其他数据计算并创建 Transient 的初始值。我们可以选择在如下的时机来设置：

awakeFromFetch 为惰值状态（Fault）的实例填充数据时

awakeFromInsert 创建托管对象实例时

awake (fromSnapshotEvents:NSSnapshotEventType) 从快照中载入实例时

在这些方法中设置 Transient 或其他属性时，应使用原始访问器方法来设置数据，避免触发 KVO 观察器通知。例如：

Swift Copied! setPrimitiveValue ( " hello " , forKey : #keyPath ( Movie. title ))

Transient 属性使用举例

绝大多数的 Core Data 书籍中，即使提到了 Transient 属性也通常是一带而过。作者通常会表示自己没有遇到合适的 Transient 使用案例。

我也是在不久前，才遇到第一个符合 Transient 特点的应用场景。

在开发 【健康笔记 3.0】 的过程中，我有一处地方需要对一个包含很多关系和记录的托管对象实例进行 Deep Copy（复制其下的全部关系数据），复制后的实例将在复制完成后替换掉原来的实例（为了解决网络数据共享中遇到的特殊需求）。因为使用了@FetchRequest，因此在复制过程中的 1-2 秒钟，UI 列表中会出现两个同样的数据记录，会给使用者带来困惑。

如果使用持久化方案，我可以为该数据创建一个用来表示显示与否的属性，例如 visible。通过在复制操作前后设置该属性并配置 Predicate 来解决列表重复问题。

但由于该场景的使用次数非常少（很多用户可能完全不会使用到），因此创建一个可持久性字段将非常浪费。

因此，我为该托管对象创建了一个名为 visible 的 Transient 属性，既避免了重复显示，同时又不会浪费存储空间。

其他关于 Transient 的注意事项

NSManagedObjectContext 的 refreshAllObjects 将重置 Transient 内容

如果仅需要查看托管对象可持久性属性是否有改变可以使用 hasPersistentChangedValues

不要在 NSPredicate 中使用 transient 属性作为限制条件

Swift Copied! @ FetchRequest ( entity : Test. entity () , sortDescriptors : [ NSSortDescriptor ( keyPath : \Test. title , ascending : true ) ], predicate : NSPredicate ( format : " visible = true " )) var tests: FetchedResults < Test >

上面代码的使用方式是错误的，如果想仅显示 visible == true 的数据，可以使用如下方式：

Swift Copied! @ FetchRequest ( entity : Test. entity () , sortDescriptors : [ NSSortDescriptor ( keyPath : \Test. title , ascending : true ) ] ) ForEach ( tests ) { test in if test.visible { row ( test : test ) } }

总结

Core Data 作为一个历史悠久的框架，包含了不少非常有用但不被人熟知的功能。即使只是泛泛了解一下这些功能，不仅可以开阔思路，说不定在某个场合它就会成为解决问题的利器。