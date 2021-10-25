如何在 Core Data 中使用 Derived 和 Transient 属性

前言
使用过 Core Data 的开发者，一定会在编辑 Data Model 时看到过右侧的属性面板中的 Derived 和 Transient 两个属性。关于这两个属性的文档不多，大多的开发者并不清楚该如何使用或在何时使用该属性。文本将结合我的使用体验，对 Derived 和 Transient 两个属性的功能、用法、注意事项等内容作以介绍。
Derived
什么是 Derived 属性
从 iOS 13 开始，苹果在 Core Data 中添加了 Derived（派生属性），它的名称已经表明了该属性的含义—— 该属性的值从一个或多个其他的属性的值派生而来。
通俗地说，就是在创建或修改托管对象实例时，Core Data 将自动为派生属性生成值。值将根据预设的派生表达式（Derived Expression）通过其他的属性值计算而来。
Derived 属性的功能
下面通过一个具体的例子方便大家理解派生属性的功能。
项目中有两个 Entity，TodoList 和 Item，Todolist 同 Item 是一对多关系（To-many），Item 同 TodoList 之间是一对一关系（To-one）
在之前如果我们要查看每个 TodoList 下有多少个 Item，可以使用如下代码：
let count = todolist.items.count
使用 Derived 派生属性后，我们将可以通过如下代码获取 Item 的个数。
let count = todolist.count
如何设置 Derived 属性
通常我们需要在 Core Data 的数据模型编辑器（Data Model Editor）中设置派生属性，如下图，我们为上面的例子中的 TodoList 创建派生属性 count
- 为 TodoList 创建名为 count 的属性
- 选择 Derived
- 将 Derivation 设置为 items.@count （计算 items 关系对应的数据个数）
开发者可以根据需要设定派生属性的类型和派生表达式，目前支持的派生表达式有以下几种形式：
-
仅仅复制内容
通常使用在 to-one 的关系中，比如上面的例子中，我们可以使用派生表达式
todolist.name，为 Item 设置一个 todolistName 的 Derived 属性，用于保存该 Item 对应的 TodoList 的名称。复制的属性类型没有特别的限制。
-
将某个属性（类型为字符串）经过变换保存
仅支持类型为 String 的属性，可以使用在同一个 Entity 中的不同属性或者 to-one 的 Entity 属性中。支持
uppercase:、
lowercase:以及
canonical:三种方法。通过保存字符串的变体，提供搜索效率。例如，保存 TodoList 的 name 的小写版本的派生表达式为
lowercase:(todolist.name)。
-
计算对多关系的 count 和 sum
计算对多关系（to-many）对象的个数或计算指定属性的求和值。使用@sum 时，要求对应的属性必须为可计算值类型。例如计算一个实体名称为 Student，属性名为 age 的总和值的表达式为
student.age.@sum。
-
当前时间
保存 SQLite 更新托管对象对应的数据记录的操作日期。通常用于类似 lastModifiedDate 之类的时间戳。派生表达式为
now()。
通常我们将 Derived 同 Optional 配合使用，如果不选取 Optional 则需要做一点特殊处理才能让程序正常执行。在下文的注意事项中有具体说明。
如果手动编写 NSManagedObject 代码，Derived 属性的写法同其他属性也完全一致（仍需在 Data Model Editor 中设置），例如上文中的 count 可以使用如下代码定义：
@NSManaged var count: Int
Derived 数据的更新机制
派生数据的值是谁计算的
派生数据的值是由 SQLite 直接计算并更新的。
Derived 值的计算是 Core Data 中为数不多的几个直接使用 SQLite 内置机制来完成的操作，并非由 Swift（或 Objective - C） 代码计算而来。
例如，now () 的表达式，Core Data 在创建数据表时将产生类似如下的 SQL 代码：
CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS Z_DA_ZITEM_Item_update_UPDATE AFTER UPDATE OF Z_OPT ON ZITEM FOR EACH ROW BEGIN UPDATE ZITEM SET ZUPDATE = NSCoreDataNow() WHERE Z_PK = NEW.Z_PK; SELECT NSCoreDataDATriggerUpdatedAffectedObjectValue('ZITEM', Z_ENT, Z_PK, 'update', ZUPDATE) FROM ZITEM WHERE Z_PK = NEW.Z_PK; END'
@count 对应的代码：
UPDATE ZITEM SET ZCOUNT = (SELECT IFNULL(COUNT(ZITEM), 0) FROM ZATTACHEMENT WHERE ZITEM = ZITEM.Z_PK);
因此在相同功能的情况下，使用 SQL 的效率是高于 Swift（或 Objective - C）的。
Core Data 中，通常需要从持久化存储获取结果后，返回到上下文，再经过计算然后持久化。中间有多次的 IO 过程，影响了效率。
派生数据什么时候更新
因为是由 SQLite 直接处理的，所以只有在数据持久化时 SQLite 才会更新对应的派生数据。只在上下文中处理不持久化的话是不会获得正确的派生值的。持久化的行为可以是通过使用代码
viewcontext.save()，或者通过网络同步等方式激发。
Derived 的优缺点
优点
-
效率高
由于其特有的更新机制，所以对于值的处理效率更高，且不会有多余的处理动作（只在持久化时才进行更新）。
-
逻辑简洁清晰
使用得当的情况下，配置所需代码更少，表达更清晰。例如
now()
缺点
-
支持的表达式有限
SQLite 能够支持的表达式非常有限，无法满足更复杂的业务需要。
-
对于不了解 Derived 的开发者来说，代码更难阅读
Derived 的配置是在 Data Model Editor 中进行的，仅阅读代码将无法获悉该数据的来源和处理方式。
Derived 的替代方案
计算属性
对于使用频率不高的属性值，为托管对象创建计算属性或许是更好的选择，例如上文中计算 TodoList 的 Item 数量。
extension TodoList {
var count:Int { items.count }
}
willSave
使用 NSManagedObject 的 willSave 方法，在数据持久化前，为指定属性设置值。例如：
extension Item {
override func willSave() {
super.willSave()
setPrimitiveValue(Date(), forKey: #keyPath(Item.lastModifiedDate))
}
}
Derived 同上述两种方式均有各自的优缺点，请根据具体的使用场景来选择合适的方案。
Derived 的注意事项
在配置 Derived 属性时，如果不选择 Optional，直接执行代码的话，在添加数据时会得到类似如下的错误：
Fatal error: Unresolved error Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=1570 "count is a required value."
这是因为，由于该属性并非可选值，所以 Core Data 要求我们为派生属性默认值，但是由于派生属性是只读的，因此我们无法在代码中直接为托管对象实例的派生属性赋值。
解决的方法是，通过在 awakeFromInsert 中为派生属性设置初始化值，即可通过 Core Data 的属性有效性检查。
extension TodoList {
override func awakeFromInset(){
super.awakeFromInsert()
setPrimitiveValue(0, forKey: #keyPath(Todolist.count))
}
}
设置的 value 可以是任意值（需要符合类型要求），因为在持久化时，SQLite 将生成新的值覆盖掉我们的初始化值。
Transient
什么是 Transient 属性
Transient（瞬态属性）是一种不可持久化的属性。作为托管对象定义的一部分，Core Data 会跟踪 Transient 属性的变化，并设置对应的托管对象和托管对象上下文状态，但属性中的内容将不会被保存到持久化存储器中，也不会在持久化存储中创建对应的字段。
除了不能持久化外，瞬态属性同其他的 Core Data 属性没有什么区别，支持全部的可用数据类型，以及 Optional，Default Value 等选项。
如何设置 Transient 属性
相较于 Derived，瞬态属性设置非常简单，只需要勾选 Transient 即可。
为什么使用 Transient
既然 Transient 不可持久化，为什么我们要使用 Data Model Editor 来创建它呢？
我们可以通过代码直接为托管对象创建存储属性，例如：
@objc(Test)
public class Item: NSManagedObject {
var temp:Int = 0
}
extension Item
@NSManaged public var createDate: Date?
@NSManaged public var title: String?
}
let item = Item(context:viewContext)
item.temp = 100
上面的代码，无论我们如何修改 item 的 temp 属性，都不会让 Core Data 感知到。
托管对象的托管属性（使用@NSManaged 标示）是由 Core Data 来托管的，Core Data 将持续跟踪托管对象中的托管属性来设置相应的状态。使用 Transient 属性，Core Data 在该属性内容发生变化时将托管对象实例的 hasChanges 以及托管对象上下文的 hasChanges 设置为 true，这样无论是@FetchRequest 还是 NSFetchedResultsController 都将会自动反应数据的变化。
因此，当我们不需要持久化但又要能够 dirty 状态时，Transient 就成了唯一的选择。
Transient 值的初始化
由于 Transient 属性是不可持久化的，因此每当含有 Transient 属性的托管对象实例出现（Fetch、Create、Undo 等情况）在上下文中时，其瞬态属性都将恢复到初始值。
尽管在 Data Model Editor 中，我们可以为 Transient 设置默认值，但很多场景下，我们需要根据情况或其他数据计算并创建 Transient 的初始值。我们可以选择在如下的时机来设置：
-
awakeFromFetch
为惰值状态（Fault）的实例填充数据时
-
awakeFromInsert
创建托管对象实例时
-
awake (fromSnapshotEvents:NSSnapshotEventType)
从快照中载入实例时
在这些方法中设置 Transient 或其他属性时，应使用原始访问器方法来设置数据，避免触发 KVO 观察器通知。例如：
setPrimitiveValue("hello",forKey:#keyPath(Movie.title))
Transient 属性使用举例
绝大多数的 Core Data 书籍中，即使提到了 Transient 属性也通常是一带而过。作者通常会表示自己没有遇到合适的 Transient 使用案例。
我也是在不久前，才遇到第一个符合 Transient 特点的应用场景。
在开发 【健康笔记 3.0】 的过程中，我有一处地方需要对一个包含很多关系和记录的托管对象实例进行 Deep Copy（复制其下的全部关系数据），复制后的实例将在复制完成后替换掉原来的实例（为了解决网络数据共享中遇到的特殊需求）。因为使用了@FetchRequest，因此在复制过程中的 1-2 秒钟，UI 列表中会出现两个同样的数据记录，会给使用者带来困惑。
如果使用持久化方案，我可以为该数据创建一个用来表示显示与否的属性，例如 visible。通过在复制操作前后设置该属性并配置 Predicate 来解决列表重复问题。
但由于该场景的使用次数非常少（很多用户可能完全不会使用到），因此创建一个可持久性字段将非常浪费。
因此，我为该托管对象创建了一个名为 visible 的 Transient 属性，既避免了重复显示，同时又不会浪费存储空间。
其他关于 Transient 的注意事项
- NSManagedObjectContext 的 refreshAllObjects 将重置 Transient 内容
- 如果仅需要查看托管对象可持久性属性是否有改变可以使用 hasPersistentChangedValues
- 不要在 NSPredicate 中使用 transient 属性作为限制条件
@FetchRequest(entity: Test.entity(),
sortDescriptors: [NSSortDescriptor(keyPath: \Test.title, ascending: true)],
predicate: NSPredicate(format: "visible = true"))
var tests: FetchedResults<Test>
上面代码的使用方式是错误的，如果想仅显示 visible == true 的数据，可以使用如下方式：
@FetchRequest(entity: Test.entity(),
sortDescriptors: [NSSortDescriptor(keyPath: \Test.title, ascending: true)])
ForEach(tests) { test in
if test.visible {
row(test: test)
}
}
总结
Core Data 作为一个历史悠久的框架，包含了不少非常有用但不被人熟知的功能。即使只是泛泛了解一下这些功能，不仅可以开阔思路，说不定在某个场合它就会成为解决问题的利器。
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