在 Core Data 中查询和使用 count 的若干方法

在 Core Data 中,开发者经常需要面对查询记录数量(count),使用 count 作为谓词或排序条件等需求。本文将介绍在 Core Data 下查询和使用 count 的多种方法,适用于不同的场景。

一、通过 countResultType 查询 count 数据

本方法为最直接的查询记录条数的方式。通过将 NSFetchQuest 的 resultType 设置为 countResultType,可以直接获取到数据的 count 结果。

Swift Copied! let fetchRequest = NSFetchRequest < NSNumber > ( entityName : " Item " ) fetchRequest. resultType = . countResultType let count = ( try ? viewContext. fetch ( fetchRequest ) . first ) ? . intValue ?? 0 print ( count ) /* CoreData: sql: SELECT COUNT(*) FROM ZITEM CoreData: annotation: total count request execution time: 0.0002s for count of 190. 190 */

上文代码中的注释部分,为 Core Data 语句对应的 SQL 命令(使用 -com.apple.CoreData.SQLDebug 1 生成)。具体的设置方法,请参阅 Core Data with CloudKit(四)—— 调试、测试、迁移及其他

二、使用托管对象上下文的 count 方法查询 count 数据

方法一的便捷版本。调用托管对象上下文提供的 count 方法,返回值类型为 Int。

Swift Copied! let fetchRequest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) let count = ( try ? viewContext. count ( for : fetchRequest )) ?? 0 print ( count ) /* CoreData: sql: SELECT COUNT(*) FROM ZITEM CoreData: annotation: total count request execution time: 0.0002s for count of 190. 190 */

方法二和方法一对应着完全一致的 SQL 命令。

在仅需获取 count 的情况下(不关心数据的具体内容),方法一和方法二是很好的选择。

三、从结果集合中获取 count 数据

有时在获取数据集之后想同时查看数据集的 count,可以直接利用集合的 count 方法来实现。

Swift Copied! let fetchRequest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) fetchRequest. predicate = NSPredicate ( format : " %K > %@ " , #keyPath ( Item. timestamp ) , Date. now as CVarArg ) let items = ( try ? viewContext. fetch ( fetchRequest )) ?? [] let count = items. count print ( count ) /* CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZTIMESTAMP FROM ZITEM t0 WHERE t0.ZTIMESTAMP > ? CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0001s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0002s for 0 rows. */

调用 count 并不会出发导致数据的惰值填充。

在 SwiftUI 下,使用@FetchRequest 获取的结果集,也可以使用上述方式。

如果设置了 fetchLimit ,可能无法获得正确的 count 结果。设置 fetchLimit 后将只返回不超过设定数量的结果。

四、获取单条记录某对多关系的 count 数据

如果你的对象模型中设置了对多关系,调用关系属性的 count 方法,可以获取单条记录某对多关系的对象数量。

Swift Copied! let fetchRequest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) let items = ( try ? viewContext. fetch ( fetchRequest )) ?? [] let firstItemTagsCount = items. first ? . attachments ? . count ?? 0 // 统计关系的数量,将导致本条记录被填充 print ( firstItemTagsCount ) /* CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZTIMESTAMP FROM ZITEM t0 CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0002s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0004s for 190 rows. CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK FROM Z_1TAGS t1 JOIN ZTAG t0 ON t0.Z_PK = t1.Z_2TAGS WHERE t1.Z_1ITEMS = ? CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0001s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0001s for 0 rows. CoreData: annotation: to-many relationship fault "tags" for objectID 0xa7ab2d44ebb9106e <x-coredata://0783522F-1851-4BC7-AE0D-AB4C83489E8B/Item/p1> fulfilled from database. Got 0 rows 0 */

上面的代码将获取第一条记录中对多关系 attachments 的 count 数据。此例中,调用 count 方法将会导致 Core Data 为第一条记录填充数据,从而脱离惰值状态。

可以通过设置 relationshipKeyPathsForPrefetching 来调整填充时机。下面的代码,即使调用 count 方法,也并不会对数据进行填充。

Swift Copied! let fetchRequest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) fetchRequest. relationshipKeyPathsForPrefetching = [ " attachments " ] let items = ( try ? viewContext. fetch ( fetchRequest )) ?? [] let firstItemTagsCount = items. first ? . attachments ? . count ?? 0 // 统计关系的数量,提前加载 relationship,将不会导致本条记录被填充。 print ( firstItemTagsCount ) /* CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZATTACHMENTCOUNT, t0.ZBIRTHOFYEAR, t0.ZTIMESTAMP FROM ZITEM t0 CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0003s CoreData: annotation: Bound intarray _Z_intarray0 CoreData: annotation: Bound intarray values. CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZTITLE, t0.ZITEM FROM ZATTACHMENT t0 WHERE t0.ZITEM IN (SELECT * FROM _Z_intarray0) ORDER BY t0.ZITEM CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0021s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0024s for 1581 rows. CoreData: annotation: Prefetching with key 'attachments'. Got 1581 rows. CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0053s for 190 rows. */

因为在 fetch 的过程中,通过 relationshipKeyPathsForPrefetching 中指定的关系数据的 NSManagedObjectID 已被一并提取。

五、使用对多关系的 count 设置谓词

对多关系的 count 也经常被用来作为谓词的条件使用。下面的代码将只返回 attachments(对多关系) count 大于 2 的结果。

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) fetchquest. predicate = NSPredicate ( format : " attachments.@count > 2 " ) let results = try ? viewContext. fetch ( fetchquest ) print ( results ? . count ) /* CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZTIMESTAMP FROM ZITEM t0 WHERE (SELECT COUNT(t1.Z_PK) FROM ZATTACHMENT t1 WHERE (t0.Z_PK = t1.ZITEM) ) > ? CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0003s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0006s for 144 rows. Optional(144) */

类似 attachments.@count 的方式只适用于谓词,无法将其作为排序条件。

六、通过派生属性记录对多关系的 count 数据

派生属性提供了对多关系 count 结果的预存能力。派生属性将在数据变化时(创建、更新、删除)按照设置,自动填充数据。在对 count 读取需求频繁的情况下,是极为优秀的解决方案

七、利用派生属性记录的 count 进行排序

下面的代码中的 attachmentCount,是 Item 的派生属性,记录的是对多关系 attachments 的 count 数据。

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < Item > ( entityName : " Item " ) fetchquest. sortDescriptors = [ NSSortDescriptor ( keyPath : \Item. attachmentCount , ascending : true ) ] let items = ( try ? viewContext. fetch ( fetchquest )) ?? [] print ( items. count ) /* CoreData: sql: SELECT 0, t0.Z_PK, t0.Z_OPT, t0.ZATTACHMENTCOUNT, t0.ZBIRTHOFYEAR, t0.ZTIMESTAMP FROM ZITEM t0 ORDER BY t0.ZATTACHMENTCOUNT CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0002s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0004s for 190 rows. 190 */

在通过派生属性预存了 count 数据的情况下,实现方法四的需求将更加简单。

八、使用 willSave 记录 count 数据

派生属性使用起来非常方便,但预置的方法有限。重写托管对象的 willSave 方法,可以获得更多的控制力。

比如下面的代码将只记录 attachment 中 title 长度大于 10 的 count 值

Swift Copied! extension Item { public override func willSave () { super . willSave () let count = attachments ? . allObjects . filter { (( $0 as! Attachment ) . title ? . count ?? 0 ) > 10 } . count ?? 0 setPrimitiveValue ( Int32 ( count ) , forKey : " manualCount " ) } }

在 willSave 中,我们可以根据业务的需要对数据进行调整或记录。复杂的逻辑将对数据更改的效率产生一定的影响。

为已经上线使用的 CoreData 数据库添加派生属性或 willSave 方法时,需通过 mapping 或迁移代码处理原有数据的新增属性。

九、查询某对多关系所有记录的 count 数据

当我们想统计全部记录(符合设定谓词)的某个对多关系的合计值时,在没有使用派生属性或 willSave 的情况下,可以使用下面的代码:

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < NSFetchRequestResult > ( entityName : " Item " ) let expressDescription = NSExpressionDescription () fetchquest. resultType = . dictionaryResultType let name = " totalAttachment " expressDescription. name = name expressDescription. resultType = . integer32 let attachmentCount = NSExpression ( format : " attachments " ) let express = NSExpression ( forFunction : " count: " , arguments : [attachmentCount] ) expressDescription. expression = express fetchquest. propertiesToFetch = [expressDescription] let result = ( try ? viewContext. fetch ( fetchquest ) . first as? [ String : Int32 ] ) ?? [ : ] print ( result [ name ] ?? 0 ) /* 也可以直接从 Attachment 一侧进行查询 CoreData: sql: SELECT COUNT( t1.Z_PK) FROM ZITEM t0 LEFT OUTER JOIN ZATTACHMENT t1 ON t0.Z_PK = t1.ZITEM CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0002s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0002s for 1 rows. Optional([{ totalAttachment = 839; }]) */

上述代码的要点描述:

设置 resultType 为 dictionaryResultType

NSExpressionDescription 将被用在 propertiesToFetch 中,它的名称和结果将出现在返回字典中

NSExpression 在 Core Data 中使用的场景很多,例如在 Data Model Editor 中,很多的设定都是通过 NSExpression 完成的

此方法中 NSExpression 使用的是 count 方法

返回的结果是一个字典数组。需根据 propertiesToFetch,对字典的 Value 进行类型转换

使用此方法,SQLite 将在内部对 attachement 进行计数。

十、利用派生属性查询某对多关系所有记录的 count 数据

如果已经为对多关系设置了预存 count 的派生属性,可以使用下面的代码实现方法九的需求。

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < NSFetchRequestResult > ( entityName : " Item " ) fetchquest. resultType = . dictionaryResultType let expressDescription = NSExpressionDescription () let name = " totalAttachment " expressDescription. name = name expressDescription. resultType = . integer32 let attachmentCount = NSExpression ( format : " %K " , #keyPath ( Item. attachmentCount )) let express = NSExpression ( forFunction : " sum: " , arguments : [attachmentCount] ) expressDescription. expression = express fetchquest. propertiesToFetch = [expressDescription] let result = ( try ? viewContext. fetch ( fetchquest ) . first as? [ String : Int32 ] ) ?? [ : ] print ( result [ name ] ?? 0 ) /* oreData: sql: SELECT total( t0.ZATTACHMENTCOUNT) FROM ZITEM t0 CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0001s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0002s for 1 rows. 1581 速度快于上面的求和方式 */

因为已经有了预存的 count 值,所以在 NSExpression 中使用的是 sum 方法。

相较于方法九,方法十的查询效率更高。

十一、查询分组后的 count 数据

某些场合下,我们需要对数据进行分组,然后获取每组数据的 count。通过设置 propertiesToGroupBy,让 SQLite 为我们完成这个工作。

例如,Item 有一个 birthOfYear 属性,该属性为年份数据( Int )。下面的代码,将数据按照 birthOfYear 进行分组,并返回每组的 count 数据:

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < NSFetchRequestResult > ( entityName : " Item " ) fetchquest. propertiesToGroupBy = [ " birthOfYear " ] fetchquest. sortDescriptors = [ NSSortDescriptor ( keyPath : \Item. birthOfYear , ascending : false ) ] fetchquest. resultType = . dictionaryResultType let expressDescription = NSExpressionDescription () expressDescription. resultType = . integer32 let name = " count " expressDescription. name = name let year = NSExpression ( forKeyPath : \Item. birthOfYear ) let express = NSExpression ( forFunction : " count: " , arguments : [year] ) expressDescription. expression = express fetchquest. propertiesToFetch = [ " birthOfYear " ,expressDescription] let results = ( try ? viewContext. fetch ( fetchquest ) as? [[ String : Any ]] ) ?? [] print ( results ) /* CoreData: sql: SELECT t0.ZBIRTHOFYEAR, COUNT( t0.ZBIRTHOFYEAR) FROM ZITEM t0 GROUP BY t0.ZBIRTHOFYEAR CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0002s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0003s for 5 rows. [["birthOfYear": 2000, "count": 32], ["birthOfYear": 2001, "count": 36], ["count": 42, "birthOfYear": 2002], ["birthOfYear": 2003, "count": 44], ["birthOfYear": 2004, "count": 36]] */

由于此实现依赖的是 SQLite 的内部实现,因此将非常高效。

当业务逻辑中有类似的需求时,可以考虑为托管对象预设适合分组的属性。属性的内容也可以通过派生或 willSave 来处理。

十二、将分组后的 count 数据用作筛选条件

如果想对方法十一中获取的结果集进行筛选,除了通过代码操作结果数组外,利用 Core Data 对 having 的支持,直接在 SQLite 中进行将更加的高效。下面的代码将只返回 count 大于 40 的结果。

Swift Copied! let fetchquest = NSFetchRequest < NSFetchRequestResult > ( entityName : " Item " ) fetchquest. propertiesToGroupBy = [ " birthOfYear " ] fetchquest. resultType = . dictionaryResultType let expressDescription = NSExpressionDescription () expressDescription. resultType = . integer32 let name = " count " expressDescription. name = name let year = NSExpression ( forKeyPath : \Item. birthOfYear ) let express = NSExpression ( forFunction : " count: " , arguments : [year] ) expressDescription. expression = express fetchquest. propertiesToFetch = [ " birthOfYear " ,expressDescription] // 创建变量 let countVariableExpr = NSExpression ( forVariable : " count " ) // 对 groupby 后的结果再度筛选 fetchquest. havingPredicate = NSPredicate ( format : " %@ > 40 " ,countVariableExpr ) let results = ( try ? viewContext. fetch ( fetchquest ) as? [[ String : Any ]] ) ?? [] print ( results ) /* CoreData: sql: SELECT t0.ZBIRTHOFYEAR, COUNT( t0.ZBIRTHOFYEAR) AS __var0 FROM ZITEM t0 GROUP BY t0.ZBIRTHOFYEAR HAVING __var0 > ? CoreData: annotation: sql connection fetch time: 0.0002s CoreData: annotation: total fetch execution time: 0.0002s for 2 rows. [["birthOfYear": 2002, "count": 42], ["birthOfYear": 2003, "count": 44]] */

由于结果集中的 count 并非托管对象的属性,无法直接将其使用在 NSPredicate 中。通过 NSExpression(forVariable: "count") 可解决该问题。

直接在 SQLite 中处理,效率将高于在代码中对方法十一的结果集数组进行操作。

总结

本文介绍的方法,无所谓孰优孰劣,每种方法都有其适合的场景。掌握更多的基础知识、通盘考量,方可实现高效的解决方案。