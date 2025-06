HowTo —— SwiftUI2.0 文件导入导出

SwiftUI 2.0 中新增了原生的文件导入导出功能。需注意的是对于不同目录下文件的导出行为会有不同,不同平台下对于权限的处理也不同。

目前 SwiftUI 大幅度的修改了导入导出的用法。

fileImporter fileExporter fileMover 分别对应导入、导出、移动

示例如下:

系统会自动弹出一个 sheet, 目前的 fileImporter 有 bug, 如果使用手势取消 sheet, 会很难二次呼出。只能使用 cancel 来取消。

其实我更喜欢之前的用法,不过现在以前的用法已经被废弃了。

