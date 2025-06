HowTo —— SwiftUI2.0 使用 Link 或 openURL 打开 URL scheme

SwiftUI 2.0 提供了原生的打开 URL scheme 的功能,我们可以十分方便的在代码中调用其他的 app。

类似于 NavigationLink , 直接打开 URL scheme 对应的 app

本次在 SwiftUI 2.0 中,苹果提供了若干个通过 Environment 注入的调用系统操作的方法。比如 exportFiles, importFiles, openURL 等。

