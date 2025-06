如何通过 Persistent History Tracking 观察 SwiftData 的数据变化

在数据库发生变化时 Persistent History Tracking( 持久化历史跟踪 )会向订阅者发送提醒,开发者可以借此机会对同一数据库进行的修改做出响应,包括其他应用、组件(同一个 App Group)和批处理任务。由于 SwiftData 集成了对持久化历史跟踪功能的支持,无需编写额外的代码,订阅通知、合并事务等工作都会由 SwiftData 自动完成。

然而,在某些情况下,开发者可能希望自行响应持久化历史跟踪的事务,以获得更多的灵活性。本文将介绍如何在 SwiftData 中通过持久化历史跟踪观察特定数据变化的方法。

为什么要自行响应持久化历史跟踪事务

SwiftData 中集成了对持久化历史跟踪的支持,使视图能够及时正确地响应数据变化,这对于来自网络、其他应用或小组件对数据的修改很有帮助。但是,在某些情况下,开发者需要自行响应持久化历史跟踪事务,而不仅仅停留在视图层面。

自行响应持久化历史跟踪事务的原因如下:

处理与其他功能的集成:SwiftData 可能无法与某些功能或框架完全集成,例如 NSCoreDataCoreSpotlightDelegate,这时需要自行处理事务来调整 Spotlight 中的展示。 对特定数据变化执行操作:当数据变化时,开发者可能需要执行额外逻辑或操作,自行响应可以仅针对变化的数据执行,从而降低操作成本。 扩展功能:自行响应可以给开发者更大的灵活性和扩展性,根据需要实现 SwiftData 现在无法完成的功能。

总之,自行响应持久化历史跟踪事务可以为开发者提供更多操作空间,来处理集成问题、特定数据变化、以及扩展功能。这能让开发者更好地利用持久化历史跟踪,以满足各种需求。

Persistent History Tracking 在 Core Data 中的处理逻辑

在 Core Data 中处理持久化历史跟踪涉及以下步骤:

为不同的数据操作者(应用、小组件)设置不同的事务作者:可以使用 transactionAuthor 属性为每个数据操作者(应用、小组件)分配唯一的名称。这样可以区分不同的数据操作者,使每个操作者的事务可以被正确地标识。 在共享容器中保存每个数据操作者的最后获取事务的时间戳:可以使用 UserDefaults 将每个数据操作者的最后获取事务的时间戳保存在 App Group 的共享容器中的某个位置。这样可以在后续的处理中,根据时间戳来获取从上次合并后新产生的所有持久化历史跟踪事务。 开启持久化历史跟踪功能并响应通知:在 Core Data Stack 中,需要启用持久化历史跟踪功能,并注册对持久化历史跟踪通知的观察者。 获取新产生的持久化历史跟踪事务:在接收到持久化历史跟踪通知后,可以根据上一次获取事务的时间戳,从持久化历史跟踪存储中获取新产生的事务。通常,只需要获取非当前数据操作者(应用、小组件)产生的事务。 处理事务:对获取的持久化历史跟踪事务进行处理,例如将变化合并到当前的视图上下文中。 更新最后获取时间戳:在处理完事务后,将本次获取的最新事务的时间戳设置为最后获取时间戳,以便下次获取时只获取新的事务。 清除已合并的事务:在确保所有数据操作者都已处理完事务后,可以根据需要清除已合并的事务。

NSPersistentCloudContainer 会自动合并来自网络的同步事务,开发者无需自行处理。

阅读 在 CoreData 中使用持久化历史跟踪 一文,了解完整的实现细节。

Persistent History Tracking 在 SwiftData 中的特别之处

在 SwiftData 中使用持久化历史跟踪与 Core Data 类似,但也有一些特别之处:

视图层面的数据合并:SwiftData 能够自动处理视图层面的数据合并,因此开发者无需手动处理事务的合并操作。 事务清除:为了保证在同一个 App Group 中的其他使用 SwiftData 的成员都能正确获取到事务,不对已经处理过的事务进行清除。 时间戳的保存:每个使用 SwiftData 的 App Group 成员只需自行保存其最后获取的时间戳,无需统一保存在共享容器中。 事务处理逻辑:由于 SwiftData 采用了完全不同的并发编程方式,事务处理逻辑会放置在一个 ModelActor 中。该实例负责处理持久化历史跟踪事务的获取和处理。 NSPersistentHistoryChangeRequest 中的 fetchRequest 为 nil :在 SwiftData 中,通过 fetchHistory 创建的 NSPersistentHistoryChangeRequest 中的 fetchRequest 为 nil ,因此无法通过谓词的方式对事务进行筛选。筛选过程将在内存中进行。 数据信息转换:持久化历史跟踪事务中包含的数据信息为 NSManagedObjectID ,需要使用 SwiftDataKit 将其转换为 PersistentIdentifier ,以便在 SwiftData 中进行进一步处理。

在下面的具体实现中会对部分注意事项进行更详细的说明。

具体实现

你可以在 此处 获得完整的演示代码。

声明 DataProvider

首先我们将先声明一个 DataProvider,其中包含了 ModelContainer 以及用来处理持久化历史跟踪的 ModelActor:

Swift Copied! import Foundation import SwiftData import SwiftDataKit public final class DataProvider : @ unchecked Sendable { public var container: ModelContainer // a model actor to handle persistent history tracking transaction private var monitor: DBMonitor ? public static let share = DataProvider ( inMemory : false , enableMonitor : true ) public static let preview = DataProvider ( inMemory : true , enableMonitor : false ) init ( inMemory : Bool = false , enableMonitor : Bool = false ) { let schema = Schema ( [ Item. self , ] ) let modelConfiguration: ModelConfiguration modelConfiguration = ModelConfiguration ( schema : schema, isStoredInMemoryOnly : inMemory ) do { let container = try ModelContainer ( for : schema, configurations : [modelConfiguration] ) self . container = container } catch { fatalError ( " Could not create ModelContainer: \( error ) " ) } } }

由于 DataProvider 中仅有的两个存储属性的类型都符合 Sendable 协议,因此我将 DataProvider 也声明为 Sendable 。

为 ModelContext 的 transactionAuthor 命名

在演示中,为了只处理不由当前应用的 mainContext 所产生的事务,我们需要为 ModelContext 的 transactionAuthor 命名。

Swift Copied! extension DataProvider { @ MainActor private func setAuthor ( container : ModelContainer, authorName : String ) { container. mainContext . managedObjectContext ? . transactionAuthor = authorName } } // in init do { let container = try ModelContainer ( for : schema, configurations : [modelConfiguration] ) self . container = container // 设置 mainContext 的 transactionAuthor 为 mainApp Task { await setAuthor ( container : container, authorName : " mainApp " ) } } catch { fatalError ( " Could not create ModelContainer: \( error ) " ) }

声明处理持久历史跟踪的 ModelActor

SwiftData 采用了更加安全、优雅的并发编程方式,我们将所有与持久化历史跟踪有关的代码放置到一个 ModelActor 中。

阅读 SwiftData 中的并发编程 一文,掌握并发编程的新方法。

Swift Copied! import Foundation import SwiftData import SwiftDataKit import Combine import CoreData @ ModelActor public actor DBMonitor { private var cancellable: AnyCancellable ? // 最后历史事务时间戳 private var lastHistoryTransactionTimestamp: Date { get { UserDefaults. standard . object ( forKey : " lastHistoryTransactionTimestamp " ) as? Date ?? Date. distantPast } set { UserDefaults. standard . setValue ( newValue, forKey : " lastHistoryTransactionTimestamp " ) } } } extension DBMonitor { // 响应持久历史跟踪通知 public func register ( excludeAuthors : [ String ] = [] ) { guard let coordinator = modelContext.coordinator else { return } cancellable = NotificationCenter. default . publisher ( for : . NSPersistentStoreRemoteChange , object : coordinator ) . map { _ in () } . prepend (()) . sink { _ in self . processor ( excludeAuthors : excludeAuthors ) } } // 收到通知后,处理交易 private func processor ( excludeAuthors : [ String ]) { // 获取自上次时间戳后的所有事务 let transactions = fetchTransaction () // 保存最新的时间戳 lastHistoryTransactionTimestamp = transactions. max { $1 . timestamp > $0 . timestamp } ? . timestamp ?? . now // 筛选事务,排除所有由 excludeAuthors 产生的事务 for transaction in transactions where ! excludeAuthors. contains ( [transaction. author ?? "" ] ) { for change in transaction.changes ?? [] { // 将事务的 change 发送给处理单元 changeHandler ( change ) } } } // 获取自上次处理以来所有新生成的事务 private func fetchTransaction () -> [ NSPersistentHistoryTransaction ] { let timestamp = lastHistoryTransactionTimestamp let fetchRequest = NSPersistentHistoryChangeRequest. fetchHistory ( after : timestamp ) // 在 SwiftData 中,fetchHistory 创建的 fetchRequest.fetchRequest 为 nil,无法设置 predicate guard let historyResult = try ? modelContext.managedObjectContext ? . execute ( fetchRequest ) as? NSPersistentHistoryResult, let transactions = historyResult.result as? [NSPersistentHistoryTransaction] else { return [] } return transactions } // Process filtered transactions private func changeHandler ( _ change : NSPersistentHistoryChange ) { // 通过 SwiftDataKit ,将 NSManagedObjectID 转换为 PersistentIdentifier if let id = change.changedObjectID.persistentIdentifier { let author = change. transaction ? . author ?? " unknown " let changeType = change. changeType print ( " author: \( author ) changeType: \( changeType ) " ) print ( id ) } } }

在 DBMonitor 中,我们只处理不是由 excludeAuthors 列表中成员所产生的事务。你可以根据需要设置 excludeAuthors,比如将当前 App 的所有 modelContext 的 transactionAuthor 都添加进去。

在 DataProvider 启用 DBMonitor:

Swift Copied! // DataProvider init do { let container = try ModelContainer ( for : schema, configurations : [modelConfiguration] ) self . container = container Task { await setAuthor ( container : container, authorName : " mainApp " ) } // 创建 DBMonitor,处理持久化历史跟踪事务 if enableMonitor { Task. detached { self . monitor = DBMonitor ( modelContainer : container ) await self . monitor ? . register ( excludeAuthors : [ " mainApp " ] ) } } } catch { fatalError ( " Could not create ModelContainer: \( error ) " ) }

在 Xcode 的 Strict Concurrency Checking 设置为 Complete 的情况下( 为 Swift 6 做准备,对并发代码做严格审查),如果 DataProvider 不符合 Sendable ,会获得如下的警告信息:

Swift Copied! Capture of ' self ' with non - sendable type 'DataProvider' in a ` @ Sendable ` closure

测试

至此,我们已经完成了在 SwiftData 中对持久化历史跟踪的响应工作。为了验证成果,我们将创建一个新的 ModelActor,通过它来创建新的数据( 不使用 mainContext )。

Swift Copied! @ ModelActor actor PrivateDataHandler { func setAuthorName ( name : String ) { modelContext. managedObjectContext ? . transactionAuthor = name } func newItem () { let item = Item ( timestamp : . now ) modelContext. insert ( item ) try ? modelContext. save () } }

在 ContentView 中,添加通过 PrivateDataHandler 创建数据的按钮:

Swift Copied! ToolbarItem ( placement : . topBarLeading ) { Button { let container = modelContext. container Task. detached { let handler = PrivateDataHandler ( modelContainer : container ) // 将 PrivateDataHandler 的 modelContext 的 transactionAuthor 设置为 Private,也可以不设置 await handler. setAuthorName ( name : " Private " ) await handler. newItem () } } label : { Text ( " New Item " ) } }

运行应用后,点击右上角的 + 按钮,由于新数据是通过 mainContext 创建的( mainApp 在 excludeAuthors 名单中 ),因此,对应的事务并不会发送给 changeHandler 。而通过左上角 “New Item” 按钮创建的数据,其对应的 modelContext 并不在 excludeAuthors 名单中, changeHandler 会打印对应的信息。

总结

自行处理持久化历史跟踪事务,可以让我们在 SwiftData 正在积极发展的今天实现更多高级功能,这也许能帮助那些想使用 SwiftData 但又对功能受限仍有顾虑的开发者。