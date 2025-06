揭秘 SwiftData 的数据建模原理

public func getValue < Value , OtherModel >( forKey : KeyPath < Self , Value >) -> Value where Value : Decodable , Value : RelationshipCollection , OtherModel == Value .PersistentElement

public func getTransformableValue < Value >( forKey : KeyPath < Self , Value >) -> Value

public func setValue < Value >( forKey : KeyPath < Self , Value > , to newValue : Value ) where Value : Encodable