actor DataHandler {

nonisolated let modelExecutor: any SwiftData.ModelExecutor

nonisolated let modelContainer: SwiftData.ModelContainer

init ( modelContainer : SwiftData.ModelContainer ) {

let modelContext = ModelContext ( modelContainer )

modelExecutor = DefaultSerialModelExecutor ( modelContext : modelContext )

self . modelContainer = modelContainer

}

}

extension DataHandler : SwiftData . ModelActor {}

// The code below is not generated by ModelActor

public protocol ModelActor : Actor {

/// The ModelContainer for the ModelActor

/// The container that manages the app’s schema and model storage configuration

nonisolated var modelContainer: ModelContainer { get }

/// The executor that coordinates access to the model actor.

///

/// - Important: Don't use the executor to access the model context. Instead, use the

/// ``context`` property.

nonisolated var modelExecutor: ModelExecutor { get }

/// The optimized, unonwned reference to the model actor's executor.

nonisolated public var unownedExecutor: UnownedSerialExecutor { get }

/// The context that serializes any code running on the model actor.

public var modelContext: ModelContext { get }

/// Returns the model for the specified identifier, downcast to the appropriate class.

public subscript < T >( id : PersistentIdentifier, as as : T. Type ) -> T ? where T : PersistentModel { get }