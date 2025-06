相机类 App Swift 6 重构实战 - SLIT_STUDIO 开发日志

尽管 Swift 6 已发布一段时间,不少苹果第一方框架仍未完成适配,导致部分依赖这些框架的开发者在迁移过程中遇到阻碍。Megabits 在开发 SLIT_STUDIO 相机 App 时也面临类似挑战,但他选择迎难而上。

大家好,我是 Megabits。最近我完成了一个叫 SLIT_STUDIO 的相机 App 作为我大学设计专业的毕设。整个开发过程花费了一整年,是我 iOS 开发技术的集大成。这是一款利用 Slit-Scan 技术拍摄特效照片的 App。

整个 App 中最为复杂的部分即是图像渲染和相机逻辑的部分,而在相机逻辑部分中,最为复杂的即是针对 Swift 6 的重构。

Swift 6 是在我 App 开发开始前发布的,但我当时主要把精力放在实现功能本身上,并没有把版本拉上来。而且由于 Swift 6 早期变动很大,各个 Beta 之间报错不一致根本不知道该信任哪个,所以也是到了比较后期才开始做这方面的工作。

对于一个相机 App 来说,最大的难点就在于,AVFoundation 依赖于 GCD,并不能直接使用 Swift Concurrency。比如,在创建 DataOutput 的时候,你需要指定 callback 发生在什么队列上。

所以我们需要通过一些没那么直观的方法,把这些使用不同线程管理方式的代码衔接起来,而且还要保证它们是安全的。

其实在完全没有重构的时候,我 App 中 Swift6 检测到的错误并没有那么吓人,即使打开了完整检查,也只有大概七八十个左右。(虽然说当时看起来还是很吓人的,但 Swift6 重构搞的多了,这点错误就不算多了。)这并不是因为我的代码问题很少,只是因为大的问题还没有暴露出来。之后改得多了,错误可能会暂时性的越来越多,这也都是很正常的。

此时我的代码中所有相机逻辑全部都在一个巨大的 CapturePipeline.swift 和它的 Extension 里面,代码非常臃肿。

CapturePipeline 的功能现在主要有以下几个部分,对应其关联的主要技术点:

所有这些东西现在都在一个 class 里面,而且这个 class 竟然还是个 ObservableObject。明明下面三个没有一样是在 MainActor 顺序执行的,还和 MainActor 混在一起。这本身就没安全到哪去。现在他们能在一起相安无事简直就是靠运气。更别提会有一堆 Sendable 的错误了。所以我们的主要目标就是把本来应该在不同线程执行的代码放到各自的 Actor 中,这样编译器就可以帮我们规避线程不安全的风险,也可以让代码的结构变得更好。

在修复 Swift6 相关错误的时候,不能只把注意力放在错误本身上。因为所有的这些报错,都表示你的 App 有线程不安全的环节。所以我们应该把重点放在梳理 App 的结构,将可以不属于同一线程,可以并行执行的逻辑拆分。并且完成隔离,尽可能将 class 改为 actor 防止同时被多个对象访问。这样自然就可以解决大部分错误了。否则就只会陷入越修警告越多,越来越搞不清楚状况的窘境。

此外目前在 Xcode 中,默认线程安全的检查会在 Minimal 这个级别,这个时候的警告很少,而且都是比较好处理的。这时候大家可能就会想要现在就把这些小问题先修了,但我其实比较建议大家时不时多开到 Complete 看一看,而不是单纯的一级一级修。有时候在较低的检测级别,会存在一些情况,就是你以为自己把问题处理掉了,但其实只是制造了一个在 Minimal 不会显示的更高级别的问题而已。

这里我首先从 View 的角度出发。因为不管怎么样,View 永远都是在 MainActor 的,我创建了 CaptureManageObject 来连接 View 和 CapturePipeline,然后给这个绝对安全的 class 贴满了标签。这样一来,虽然 CapturePipeline 本身还不安全,但至少可以梳理出有什么东西之后会和 MainActor 交互的,什么东西是不需要的。

