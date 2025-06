SwiftUI 2.0 —— App、Scene、新的代码结构（一）

本文简单介绍了 SwiftUI 2.0 中全新提供的 App 协议、Scene 协议,浅谈了在全新的代码结构下如何组织 Data Flow,并提供了 SwiftUI 2.0 中预置的 Scene 的一些使用示例。 当前运行环境为 Xcode Version 12.0 beta (12 A 6159), macOS Big Sur 11.0 Beta 版 (20 A 4299 v)。

WWDC 20 中,苹果为开发者带来了基于 SwiftUI 的全新项目模板。使用该模板,将使项目代码变得异常简洁、清晰。

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { var body: some Scene { WindowGroup { Text ( " Hello world " ) } } }

上述代码可以在屏幕上完成 Hello world 的显示,且能够运行于 iOS 和 macOS 平台下。

基本概念

App

SwiftUI 2.0 提供的全新协议。通过声明一个符合 App 协议的结构来创建一个程序,并通过计算属性 body 来实现程序的内容。

通过@main ( Swift 5.3 新特性)设定程序的入口,每个项目只能有一个进入点

管理整个 App 的生命周期

在这个作用域下声明的常量、变量其生命周期与整个 App 是完全一致的。

Scene

场景是视图(View)层次结构的容器。通过在 App 实例的 body 中组合一个或多个符合 Scene 协议的实例来呈现具体程序。

生命周期由系统管理

系统会根据运行平台的不同而调整场景的展示行为(比如相同的代码在 iOS 和 macOS 下的呈现不同,或者某些场景仅能运行于特定的平台)

SwiftUI 2.0 提供了几个预置的场景,用户也可以自己编写符合 Scene 协议的场景。上述代码中便是使用的一个预置场景 WindowGroup

通过 App 和 Scene 的加入,绝不是仅仅减少代码量这么简单。通过这个明确的层级设定,我们可以更好的掌握在不同作用域下各个部分的生命周期、更精准数据传递、以及更便利的多平台代码共享。本文后面会用具体代码来逐个阐述。

App 和 Scene 都是通过各自的 functionBuilder 来解析的,也就是说,新的模板从程序的入口开始便是使用 DSL 来描述的。

程序系统事件响应

由于去除了 AppDelegate. swift 和 SceneDelegate. swift,SwiftUI 2.0 提供了新的方法来让程序响应系统事件。

针对 AppDelegate. swift

在 iOS 系统下,通过使用@UIApplicationDelegateAdaptor 可以方便的实现之前 AppDelegate. swfit 中提供的功能:

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { @ UIApplicationDelegateAdaptor ( AppDelegate. self ) var appDelegate var body: some Scene { WindowGroup { Text ( " Hello world " ) } } } class AppDelegate : NSObject , UIApplicationDelegate { func application ( _ application : UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions : [ UIApplication.LaunchOptionsKey : Any ] ? = nil ) -> Bool { print ( " launch " ) return true } }

由于目前还是测试版,虽然很多的事件已经定义,但现在并没有响应。估计很快会增加修改过来

针对 SceneDelegate. swift

通过新增添的 EnvironmentKey scenePhase 和新的 onChange 方法,SwiftUI 提供了一个更加有趣的场景事件解决方案:

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { @ Environment ( \. scenePhase ) var phase var body: some Scene { WindowGroup { ContentView () } . onChange ( of : phase ){ phase in switch phase { case . active : print ( " active " ) case . inactive : print ( " inactive " ) case . background : print ( " background " ) @ unknown default : print ( " for future " ) } } } }

同样是由于测试版的原因,该响应目前并没有完成。不过这段代码目前来看是 iOS 和 macOS 都通用的

更新

目前发现如果在 View 中,可以获取 scenePhase 的状态更新。下来代码目前可以正常执行

Swift Copied! struct ContentView : View { @ Environment ( \. scenePhase ) private var scenePhase var body: some Scene { WindowGroup { ContentView () } . onChange ( of : phase ){ phase in switch phase { case . active : print ( " active " ) case . inactive : print ( " inactive " ) case . background : print ( " background " ) @ unknown default : print ( " for future " ) } } } }

预置场景

WKNotificationScene 仅适用于 watchOS 7.0,用于响应指定类别的远程或本地通知。目前还没有研究。

WindowGroup 最常用的场景,可以呈现一组结构相同的窗口。使用该场景,我们无需在代码上做修改,只需要在项目中设定是否支持多窗口,系统将会按照运行平台的特性自动管理。 在 iOS 中,只能呈现一个运行窗口。 在 PadOS 中(如打开多窗口支持),最多可以打开两个运行窗口,可以分屏显示,也可以全屏独立显示。 在 macOS 中,可以打开多个窗口,并通过程序菜单中的窗口菜单来进行多窗口管理。 最开始的代码在三个平台下的状态: 如果在一个 WindowGroup 里加入多个 View, 呈现状态有点类似 VStack。 在一个 Scene 中加入多个 WindowGroup,只有最前面的可以被显示。

DocumentGroup 创建一个可处理指定文件类型的窗口。在 iOS 和 PadOS 下都首先会呈现文件管理器,点击文件,进入对应的 View 来处理。macOS 下,通过菜单中的文件操作来选择或创建文件。 通过创建一个符合 FileDocument 的结构来定义支持哪种格式,以及打开和保存的工作。

Swift Copied! //纯文本格式文件。write 的方法用于描述如何写入文件,如果不需写入可为空。 struct TextFile : FileDocument { static var readableContentTypes = [UTType. plainText ] var text = "" init ( initialText : String = "" ) { text = initialText } init ( fileWrapper : FileWrapper, contentType : UTType ) throws { if let data = fileWrapper.regularFileContents { text = String ( decoding : data, as : UTF8 . self ) } } func write ( to fileWrapper : inout FileWrapper, contentType : UTType ) throws { let data = Data ( text. utf8 ) let file = FileWrapper ( regularFileWithContents : data ) fileWrapper = file } } //图片文件,由于需要转换成 UIImage,该代码只支持 iOS 或 PadOS # if os ( iOS ) struct ImageFile : FileDocument { static var readableContentTypes = [UTType. image ] var image = UIImage () init ( initialImage : UIImage = UIImage ()) { image = initialImage } init ( fileWrapper : FileWrapper, contentType : UTType ) throws { if let data = fileWrapper.regularFileContents { image = UIImage ( data : data ) ?? UIImage () } } func write ( to fileWrapper : inout FileWrapper, contentType : UTType ) throws { } } # endif

调用

Swift Copied! import SwiftUI # if os ( iOS ) import UIKit # endif import UniformTypeIdentifiers @ main struct NewAllApp : App { @ SceneBuilder var body: some Scene { //可读写 DocumentGroup ( newDocument : TextFile ()) { file in TextEditorView ( document : file.$document ) } # if os ( iOS ) //只读 DocumentGroup ( viewing : ImageFile. self ) { file in ImageViewerView ( file : file.$document ) } # endif } } struct TextEditorView : View { @ Binding var document: TextFile @ State var name = "" var body: some View { VStack { TextEditor ( text : $document. text ) . padding () } . background ( Color. gray ) } } # if os ( iOS ) struct ImageViewerView : View { @ Binding var document:ImageFile var body: some View { Image ( uiImage : document. image ) . resizable ( resizingMode : . stretch ) . aspectRatio ( contentMode : . fit ) } } # endif

可以将多个 DocumentGroup 放入 Scene 中,程序将会一并支持每个 DocumentGroup 所定义的文件类型。上述代码使程序可以创建、编辑纯文本文件,并且可以浏览图片文件。

在 macOS 上,需要在 macOS. entitlements 中设置 com. apple. security. files. user-selected. read-write 为真才能完成写入。

当在 Scene 中加入多个场景时,需要使用@SceneBuilder 或用 Group 将多个场景涵盖起来。

macOS 下当同时加入 WindowGroup 和 DocumentGroup 时,两个功能都可以正常运行。iOS 或 PadOS 下,只有顺序在最前面的被显示。

由于测试版的原因,目前仍有大量的功能无法实现或有问题。比如仍无法在 iOS 上通过 fileDocument 提供的 filename 来设置文件名,或者无法在创建新文件时选择格式等

Settings 只用于 macOS, 用于编写程序的偏好设置窗口。

Swift Copied! # if os ( macOS ) Settings { Text ( " 偏好设置 " ) . padding ( . all , 50 ) } # endif

其他

onChange 监视指定的值,在值改变时执行指定的 action。在 scenePhase 的用法介绍中有使用的范例

onCommands 在 macOS 下设置程序的菜单。具体的使用方法请查看 SwiftUI2.0 —— Commands(macOS 菜单)

defaultAppStorage 如果不想使用系统缺省 UserDefault. standard,可以自行设置存储位置,使用的几率不高。

小结

至此,本文简单介绍了 SwiftUI 2.0 新增的 App 和 Scene,下篇文章我们将探讨在新的层次结构下如何组织我们代码的 Data Flow。

当前的 @AppBuilder 和 @SceneBuilder 的功能都十分的基础,不包含任何的逻辑判断功能,因此目前我还没有办法实现根据条件来选择性的展示所需的 Scene。相信苹果应该会在未来增加这样的能力

本文的代码为了能够在多平台使用,所以增加了不少编译判断,如果你只是在 iOS, 或 macOS 下开发 SwiftUI,则可根据各自平台简化代码。另外 Xcode 12 中的代码补全对于 Target 的设定很敏感,如果你发现无法对某些平台的特定语句进行补全,请查看是否将 Scheme 设置到对应的平台。