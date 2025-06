SwiftUI 2.0 —— App、Scene、新的代码结构（二）

在 上篇文章 中我们简单了解了 App、Scene,以及几个内置 Scene 的应用。在本文中,我们着重探讨在 SwiftUI 2.0 新的代码结构下如果更高效的组织 Data Flow。

新特性

@AppStorage

AppStorage 是苹果官方提供的用于操作 UserDefault 的属性包装器。这个功能在 Swift 提供了 propertyWrapper 特性后,已经有众多的开发者编写了类似的代码。功能上没有任何特别之处,不过名称对应了新的 App 协议,让人更容易了解其可适用的周期。

数据可持久化,app 退出后数据仍保留

仅包装了 UserDefault,数据可以 UserDefault 正常读取

可保存的数据类型同 UserDefault,不适合保存复杂类型数据

在 app 的任意 View 层级都可适用,不过在 app 层使用并不起作用(不报错)

Swift Copied! @ main struct AppStorageTest : App { //不报错,不过不起作用 //@AppStorage("count") var count = 0 var body: some Scene { WindowGroup { RootView () CountView () } } } struct RootView : View { @ AppStorage ( " count " ) var count = 0 var body: some View { List { Button ( " +1 " ){ count += 1 } } } } struct CountView : View { @ AppStorage ( " count " ) var count = 0 var body: some View { Text ( " Count: \( count ) " ) } }

@SceneStorage

使用方法同@AppStorage 十分类似,不过其作用域仅限于当前 Scene。

数据作用域仅限于 Scene 中

生命周期同 Scene 一致,当前在 iPadOS 下,如果强制退出一个两分屏显示的 App, 系统在下次打开 App 时有时会保留上次的 Scene 信息。不过,如果如果单独退出一个 Scene,数据则失效

支持的类型基本等同于@AppStorage,适合保存轻量数据

比较适合保存基于 Scene 的特质信息,比如 TabView 的选择,独立布局等数据

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { var body: some Scene { WindowGroup { ContentView1 () } } } struct ContentView : View { @ SceneStorage ( " tabSeleted " ) var selection = 2 var body: some View { TabView ( selection : $selection ){ Text ( " 1 " ) . tabItem { Text ( " 1 " ) } . tag ( 1 ) Text ( " 2 " ) . tabItem { Text ( " 2 " ) } . tag ( 2 ) Text ( " 3 " ) . tabItem { Text ( " 3 " ) } . tag ( 3 ) } } }

上述代码在 PadOS 下运行正常,不过在 macOS 下程序会报错。估计应该是 bug

Data Flow

手段

苹果在 SwiftUI 2.0 中添加了 @AppStorage @SceneStorage @StateObject 等新的属性包装器,我根据自己的理解对目前 SwiftUI 提供的部分属性包装器做了如下总结:

经过此次升级后,SwiftUI 已经大大的完善了各个层级数据的生命周期管理,对不同的类型、不同的场合、不同的用途都提供了解决方案,为编写符合 SwiftUI 的 Data Flow 提供了便利,我们可以根据自己的需要选择适合的 Source of truth 手段。

想了解其中的更多细节,可以参看我的其他文章:

@State 研究

@StateObject 研究

ObservableObject 研究 —— 想说爱你不容易

变化

在 SwiftUI 1.0 中,我们通常会在 AppDelegate 中创建需要生命周期与 app 一致的数据(比如 CoreData 的 Container ),在 SceneDelegate 中创建 Store 之类的数据源,并通过。environmentObject 注入。不过随着 SwiftUI 2.0 在程序入口方面的变化,以及采取的全新 Delegate 响应方式,我们可以通过更简洁、清晰的代码完成上述工作。

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { @ StateObject var store = Store () var body: some Scene { WindowGroup { ContentView () . environmentObject ( store ) } } } class Store : ObservableObject { @ Published var count = 0 }

上述例子中,将

Swift Copied! @ StateObject var store = Store ()

换成

Swift Copied! let store = Store ()

目前来说是一样的。

虽然目前 SceneBuilder、CommandBuilder 对 Dynamic update 和逻辑判断尚不支持,我相信应该在不久的将来,或许我们就可以使用类似下面的代码来完成很多有趣的工作了,当前代码无法执行

Swift Copied! @ main struct NewAllApp : App { @ StateObject var store = Store () @ SceneBuilder var body: some Scene { //@SceneBuilder 目前不支持判断,不过将来应该会加上 if store.scene == 0 { WindowGroup { ContentView1 () . environmentObject ( store ) } . onChange ( of : store. number ){ value in print ( value ) } . commands { CommandMenu ( " DynamicButton " ){ //目前无法动态切换内容,怀疑是 bug,已反馈 switch store.number { case 0 : Button ( " 0 " ){} case 1 : Button ( " 1 " ){} default : Button ( " other " ){} } } } else { DocumentGroup ( newDocment : TextFile ()){ file in TextEditorView ( document : file.$document ) } } Settings { VStack { //可正常变换 Text ( " \( store. number ) " ) . padding ( . all , 50 ) } } } } struct ContentView1 : View { @ EnvironmentObject var store:Store var body: some View { VStack { Picker ( " select " , selection : $store. number ){ Text ( " 0 " ) . tag ( 0 ) Text ( " 1 " ) . tag ( 1 ) Text ( " 2 " ) . tag ( 2 ) } . pickerStyle ( SegmentedPickerStyle ()) . padding () } } } class Store : ObservableObject { @ Published var number = 0 @ Published var scene = 0 }

跨平台代码

在 上篇文章 我们介绍了新的 @UIApplicationDelegateAdaptor 的使用方法,我们也可以直接创建一个支持 Delegate 的 store。

Swift Copied! import SwiftUI class Store : NSObject , ObservableObject { @ Published var count = 0 } # if os ( iOS ) extension Store : UIApplicationDelegate { func application ( _ application : UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions : [ UIApplication.LaunchOptionsKey : Any ] ? = nil ) -> Bool { print ( " launch " ) return true } } # endif @ main struct AllInOneApp : App { # if os ( iOS ) @ UIApplicationDelegateAdaptor ( Store. self ) var store # else @ StateObject var store = Store () # endif @ Environment ( \. scenePhase ) var phase @ SceneBuilder var body: some Scene { WindowGroup { RootView () . environmentObject ( store ) } . onChange ( of : phase ){ phase in switch phase { case . active : print ( " active " ) case . inactive : print ( " inactive " ) case . background : print ( " background " ) @ unknown default : print ( " for future " ) } } # if os ( macOS ) Settings { Text ( " 偏好设置 " ) . padding ( . all , 50 ) } # endif } }

总结

在 ObservableObject 研究 —— 想说爱你不容易 中,我们探讨过 SwiftUI 更倾向于我们不要创建一个沉重的 Singel source of truth, 而是将每个功能模块作为独立的状态机(一起组合成一个大的状态 app),使用能够对生命周期和作用域更精确可控的手段创建区域性的 source of truth。

从 SwiftUI 第一个版本升级的内容来看,目前 SwiftUI 仍是这样的思路。