在 SwiftUI 中使用 UIKit 视图

已迈入第三个年头的 SwiftUI 相较诞生初始已经提供了更多的原生功能,但仍有大量的事情是无法直接通过原生 SwiftUI 代码来完成的。在相当长的时间中开发者仍需在 SwiftUI 中依赖 UIKit(AppKit)代码。好在,SwiftUI 为开发者提供了便捷的方式将 UIKit(AppKit)视图(或控制器)包装成 SwiftUI 视图。

本文将通过对 UITextField 的包装来讲解以下几点:

如何在 SwiftUI 中使用 UIKit 视图

如何让你的 UIKit 包装视图具有 SwiftUI 风格

在 SwiftUI 使用 UIKit 视图需要注意的地方

如果你已经对如何使用 UIViewRepresentable 有所掌握,可以直接从 SwiftUI 风格化 部分阅读

基础

在具体演示包装代码之前,我们先介绍一些与在 SwiftUI 中使用 UIKit 视图有关的基础知识。

无需担心是否能立即理解下述内容,在后续的演示中会有更多的内容帮助你掌握相关知识。

生命周期

SwiftUI 同 UIKit 和 AppKit 的主要区别之一是,SwiftUI 的视图(View)是值类型,并不是对屏幕上绘制内容的具体引用。在 SwiftUI 中,开发者为视图创建描述,而并不实际渲染它们。

在 UIKit(或 AppKit)中,视图(或视图控制器)有明确的生命周期节点,比如 vidwDidload 、 loadView 、 viewWillAppear 、 didAddSubView 、 didMoveToSuperview 等方法,它们本质上充当了钩子的角色,让开发者能够通过执行一段逻辑来响应系统给定的事件。

SwiftUI 的视图,本身没有清晰(可适当描述)的生命周期,它们是值、是声明。SwiftUI 提供了几个修改器(modifier)来实现类似 UIKit 中钩子方法的行为。比如 onAppear 同 viewWillAppear 的表现很类似。同 UIKit 的钩子方法的位置有很大的不同, onAppear 和 onDisappear 是在当前视图的父视图上声明的。

将 UIKit 视图包装成 SwiftUI 的视图时,我们需要了解两者生命周期之间的不同,不要强行试图找到完全对应的方法,要从 SwiftUI 的角度来思考如何调用 UIKit 视图。

UIViewRepresentable 协议

在 SwiftUI 中包装 UIView 非常简单,只需要创建一个遵守 UIViewRepresentable 协议的结构体就行了。

UIViewControllerRepresentable 对应 UIViewController , NSViewRepresentable 对应 NSView , NSViewControllerRepresentable 对应 NSViewController 。内部的结构和实现逻辑都一致。

UIViewrepresentable 的协议并不复杂,只包含: makeUIView 、 updateUIView 、 dismantleUIView 和 makeCoordinator 四个方法。 makeUIView 和 updateUIView 为必须提供实现的方法。

UIViewRepresentable 本身遵守 View 协议,因此 SwiftUI 会将任何符合该协议的结构体都当作一般的 SwiftUI 视图来对待。不过由于 UIViewRepresentable 的特殊的用途,其内部的生命周期又同标准的 SwiftUI 视图有所不同。

makeCoordinator 如果我们声明了 Coordinator(协调器), UIViewRepresentable 视图会在初始化后首先创建它的实例,以便在其他的方法中调用。Coordinator 默认为 Void ,该方法在 UIViewRepresentable 的生命周期中只会调用一次,因此只会创建一个协调器实例。

makeUIView 创建一个用来包装的 UIKit 视图实例。该方法在 UIViewRepresentable 的生命周期中只会调用一次。

updateUIView SwiftUI 会在应用程序的状态(State)发生变化时更新受这些变化影响的界面部分。当 UIViewRepresentable 视图中的注入依赖发生变化时,SwiftUI 会调用 updateUIView 。其调用时机同标准 SwiftUI 视图的 body 一致,最大的不同为,调用 body 为计算值,而调用 updateview 仅为通知 UIViewRepresentable 视图依赖有变化,至于是否需要根据这些变化来做反应,则由开发者来自行处理。 该方法在 UIViewRepresentable 的生命周期中会多次调用,直到视图被移出视图树(更准确地描述是切换到另一个不包含该视图的视图树分支)。 在 makeUIVIew 执行后,updateUIVew 必然会执行一次

dismantleUIView 在 UIViewRepresentable 视图被移出视图树之前,SwiftUI 会调用 dismantleUIView ,通常在此方法中可以执行删除观察器等善后操作。 dismantleUIView 为类型方法。

sizeThatFits 返回视图的需求尺寸( Required Size )。从 iOS 16 后, UIViewRepresentable 增加了与 Layout 协议逻辑一致的 sizeThatFits 方法。

下面的代码将创建一个同 ProgressView 一样的转圈菊花:

Swift Copied! struct MyProgrssView : UIViewRepresentable { func makeUIView ( context : Context ) -> UIActivityIndicatorView { let view = UIActivityIndicatorView () view. startAnimating () return view } func updateUIView ( _ uiView : UIActivityIndicatorView, context : Context ) {} } struct Demo : View { var body: some View { MyProgrssView () } }

黑匣子

SwiftUI 在绘制屏幕时,会从视图树的顶端开始对视图的 body 求值,如果其中还包含子视图则将递归求值,直到获得最终的结果。但 SwiftUI 无法真正进行无限量的调用来绘制视图,因此它必须以某种方式缩短递归。为了结束递归,SwiftUI 包含了很多的原始类型(primitive types)。当 SwiftUI 递归到这些原始类型时,将结束递归,它将不再关心原始类型的 body ,而让原始类型自行对其管理的区域进行处理。

SwiftUI 框架通过将 body 定义为 Never 来标记该 View 为原始类型。 UIViewRepresentable 恰巧也为其中之一( Text 、 ZStack 、 Color 、 List 等也都是所谓的原始类型)。

Swift Copied! public protocol UIViewRepresentable : View where Self .Body == Never

事实上几乎所有的原始类型都是对 UIKit 或 AppKit 的底层包装。

UIViewRepresentable 作为原始类型,SwiftUI 对其内部所知甚少(因为无需关心)。通常需要开发者在 UIViewRepresentable 视图的 Coordinator(协调器)中做一些的工作,从而保证两个框架(SwiftUI 同 UIKit)代码之间的沟通和联系。

协调器

苹果框架很喜欢使用协调器(Coordinator)这个名词,UIKit 开发中有协调器设计模式、Core Data 中有持久化存储协调器。在 UIViewRepresentable 中协调器同它们的概念完全不同,主要起到以下几个方面的作用:

实现 UIKit 视图的代理 UIKit 组件通常依赖代理(delegate)来实现一些功能,“代理”是响应其他地方发生的事件的对象。例如,UIKit 中我们将一个代理对象附加到 Text field 视图上,当用户输入时,当用户按下 return 键时,该代理对象中对应的方法将被调用。通过将协调器声明为 UIKit 视图对应的代理对象,我们就可以在其中实现所需的代理方法。

同 SwiftUI 框架保持沟通 上文中,我们提到 UIViewRepresentable 作为原始类型,需要主动承担更多的同 SwiftUI 框架或其他视图之间的沟通工作。在协调器中,我们可以通过双向绑定( Binding ),通知中心( notificationCenter )或其他例如 Redux 模式的单项数据流等方式,将 UIKit 视图内部的状态报告给 SwiftUI 框架或其他需要的模块。同样也可以通过注册观察器、订阅 Publisher 等方式获取所需的信息。

处理 UIKit 视图中的复杂逻辑 在 UIKit 开发中,通常会将业务逻辑放置在 UIViewController 中,SwiftUI 没有 Controller 这个概念,视图仅是状态的呈现。对于一些实现复杂功能的 UIKit 模组,如果完全按照 SwiftUI 的模式将其业务逻辑彻底剥离是非常困难的。因此将无法剥离的业务逻辑的实现代码放入协调器中,靠近代理方法,便于相互之间的协调和管理。

包装 UITextField

本节中我们将利用上面的知识实现一个具有简单功能的 UITextField 包装视图—— TextFieldWrapper 。

版本 1.0

在第一个版本中,我们要实现一个类似如下原生代码的功能:

Swift Copied! TextField ( " name: " , text : $name )

查看 源代码

我们在 makeUIView 中创建了 UITextField 的实例,并对其 placeholder 和 text 进行了设定。在右侧的预览中,我们可以看到 placeholder 可以正常显示,如果你在其中输入文字,表现的状态也同 TextField 完全一致。

通过 .border ,我们看到 TextFieldWrapper 的视图尺寸没有符合预期,这是由于 UITextField 在不进行约束的情况下会默认占据全部可用空间。上文关于 UIActivityIndicatorView 的演示代码并没有出现这个情况。因此对于不同的 UIKit 组件,我们需要了解其默认设置,酌情对其进行约束设定。

在 makeUIView 中添加如下语句,此时文本输入框的尺寸就和预期一致了:

Swift Copied! textfield. setContentHuggingPriority ( . defaultHigh , for : . vertical ) textfield. setContentCompressionResistancePriority ( . defaultLow , for : . horizontal )

稍微调整一下 Demo 视图,在 .padding() 下添加 Text("name:\(name)") 。如果按照 TextField 的正常行为,当我们在其中输入任何文本时,下方的 Text 中应该显示出对应的内容,不过在我们当前的代码版本中,并没有表现出预期的行为。

让我们再次来分析一下代码。

尽管我们声明了一个 Binding<String> 类型的 text ,并且在 makeUIView 中将其赋值给了 textfield ,不过 UITextField 并不会将我们录入的内容自动回传给 Binding<String> 的 text ,这导致 Demo 视图中的 name 并不会因为文字录入而发生改变。

UITextfield 在每次录入文字时,都会自动调用 func textField(_ textField: UITextField, shouldChangeCharactersIn range: NSRange, replacementString string: String) -> Bool 的代理方法。因此我们需要创建协调器,并在协调器中实现该方法,将录入的内容传递给 Demo 视图中的 name 变量。

创建协调器:

Swift Copied! extension TextFieldWrapper { class Coordinator : NSObject , UITextFieldDelegate { @ Binding var text: String init ( text :Binding < String >){ self . _text = text } func textField ( _ textField : UITextField, shouldChangeCharactersIn range : NSRange, replacementString string : String ) -> Bool { if let text = textField. text as NSString ? { let finaltext = text. replacingCharacters ( in : range, with : string ) self . text = finaltext as String } return true } } }

我们需要在 textField 方法中回传数据,因此在 Coordinator 中同样需要使用到 Binding<String> ,如此对 text 的操作即为对 Demo 视图中 name 的操作。

如果 UIViewRepresentable 视图中的 Coordinator 不为 Void ,则必须通过 makeCoordinator 来创建它的实例。在 TextFieldWrapper 中添加如下代码:

Swift Copied! func makeCoordinator () -> Coordinator { . init ( text : $text ) }

最后在 makeUIView 中添加:

Swift Copied! textfield. delegate = context. coordinator

UITextField 在发生特定事件后将在协调器中查找并调用对应的代理方法。

查看 源代码

至此,我们创建的 UITextField 包装已经同原生的 TextField 的表现行为一致了。

你确定?

再度修改一下 Demo 视图,将其修改为:

Swift Copied! struct Demo : View { @ State var name: String = "" var body: some View { VStack { TextFieldWrapper ( " name: " , text : $name ) . border ( . blue ) . padding () Text ( " name: \( name ) " ) Button ( " Random Name " ){ name = String ( Int . random ( in : 0 ... 100 )) } } } }

按照对原生 TextField 的表现预期,当我们按下 Random Name 按钮时, Text 同 TextFieldWrapper 中的文字都应该变成由 String(Int.random(in: 0...100)) 产生的随机数字,但是如果你使用上述代码进行测试, TextFieldWrapper 中的文字并没有变化。

在 makeUIView 中,我们使用 textfield.text = text 获取了 Demo 视图中 name 的值,但 makeUIView 只会执行一次。当点击 Random Name 引起 name 变化时,SwiftUI 将会调用 updateUIView ,而我们并没有在其中做任何的处理。只需要在 updateUIVIew 中添加如下代码即可:

Swift Copied! func updateUIView ( _ uiView : UIViewType, context : Context ) { DispatchQueue. main . async { uiView. text = text } }

makeUIView 方法的参数中有一个 context: Context ,通过这个上下文,我们可以访问到 Coordinator (自定义协调器)、 transaction (如何处理状态更新,动画模式)以及 environment (当前视图的环境值集合)。我们之后将通过实例演示其用法。该 context 同样可以在 updateUIVIew 和 dismantleUIView 中访问。 updataUIView 的参数 _ uiView:UIViewType 为我们在 makeUIVIew 中创建的 UIKit 视图实例。

查看 源代码

现在,我们的 TextFieldWrapper 的表现已经确实同 TextField 一致了。

版本 2.0——添加设定

在第一个版本的基础上,我们将为 TextFieldWrapper 添加 color 、 font 、 clearButtonMode 、 onCommit 以及 onEditingChanged 的配置设定。

考虑到尽量不将例程复杂化,我们使用 UIColor 、 UIFont 作为配置类型。将 SwiftUI 的 Color 和 Font 转换成 UIKit 版本将增加不小的代码量。

color 、 font 以及我们新增加的 clearButtonMode 并不需要双向数据流,因此无需采用 Binding 方式,仅需在 updateView 中及时响应它们的变化既可。

onCommit 和 onEditingChanged 分别对应着 UITextField 代理的 textFieldShouldReturn 、 textFieldDidBeginEditing 以及 textFieldDidEndEditing 方法,我们需要在协调器中分别实现这些方法,并调用对应的 Block 。

首先修改协调器:

Swift Copied! extension TextFieldWrapper { class Coordinator : NSObject , UITextFieldDelegate { @ Binding var text: String var onCommit: () -> Void var onEditingChanged: ( Bool ) -> Void init ( text : Binding < String > , onCommit : @ escaping () -> Void , onEditingChanged : @ escaping ( Bool ) -> Void ) { self . _text = text self . onCommit = onCommit self . onEditingChanged = onEditingChanged } func textField ( _ textField : UITextField, shouldChangeCharactersIn range : NSRange, replacementString string : String ) -> Bool { if let text = textField. text as NSString ? { let finaltext = text. replacingCharacters ( in : range, with : string ) self . text = finaltext as String } return true } func textFieldShouldReturn ( _ textField : UITextField ) -> Bool { onCommit () return true } func textFieldDidBeginEditing ( _ textField : UITextField ) { onEditingChanged ( true ) } func textFieldDidEndEditing ( _ textField : UITextField, reason : UITextField.DidEndEditingReason ) { onEditingChanged ( false ) } } }

对 TextFieldWrapper 进行修改:

Swift Copied! struct TextFieldWrapper : UIViewRepresentable { init ( _ placeholder : String , text : Binding < String > , color : UIColor = . label , font : UIFont = . preferredFont ( forTextStyle : . body ) , clearButtonMode :UITextField.ViewMode = . whileEditing , onCommit : @ escaping () -> Void = {} , onEditingChanged : @ escaping ( Bool ) -> Void = { _ in } ) { self . placeholder = placeholder self . _text = text self . color = color self . font = font self . clearButtonMode = clearButtonMode self . onCommit = onCommit self . onEditingChanged = onEditingChanged } let placeholder: String @ Binding var text: String let color: UIColor let font: UIFont let clearButtonMode: UITextField.ViewMode var onCommit: () -> Void var onEditingChanged: ( Bool ) -> Void typealias UIViewType = UITextField func makeUIView ( context : Context ) -> UIViewType { let textfield = UITextField () textfield. setContentHuggingPriority ( . defaultHigh , for : . vertical ) textfield. setContentCompressionResistancePriority ( . defaultLow , for : . horizontal ) textfield. placeholder = placeholder textfield. delegate = context. coordinator return textfield } func updateUIView ( _ uiView : UIViewType, context : Context ) { DispatchQueue. main . async { uiView. text = text uiView. textColor = color uiView. font = font uiView. clearButtonMode = clearButtonMode } } func makeCoordinator () -> Coordinator { . init ( text : $text, onCommit : onCommit, onEditingChanged : onEditingChanged ) } }

修改 Demo 视图:

Swift Copied! struct Demo : View { @ State var name: String = "" @ State var color: UIColor = . red var body: some View { VStack { TextFieldWrapper ( " name: " , text : $name, color : color, font : . preferredFont ( forTextStyle : . title1 ) , clearButtonMode : . whileEditing , onCommit : { print ( " return " ) } , onEditingChanged : { editing in print ( " isEditing \( editing ) " ) }) . border ( . blue ) . padding () Text ( " name: \( name ) " ) Button ( " Random Name " ) { name = String ( Int . random ( in : 0 ... 100 )) } Button ( " Change Color " ) { color = color == . red ? . label : . red } } } } struct TextFieldWrapperPreview : PreviewProvider { static var previews: some View { Demo () } }

查看 源代码

SwiftUI 风格化

我们不仅实现了对字体、色彩的设定,而且增加了原生 TextField 没有的 clearButtonMode 设置。按照上述的方法,可以逐步为其添加更多的设置,让 TextFieldWrapper 获得更多的功能。

代码好像有点不太对劲?!

随着功能配置的增加,上面代码在使用中会愈发的不方便。如何实现类似原生 TextFiled 的链式调用呢?譬如:

Swift Copied! TextFieldWrapper ( " name: " , text : $name ) . clearMode ( . whileEditing ) . onCommit { print ( " commit " )} . foregroundColor ( . red ) . font ( . title ) . disabled ( allowEdit )

本节中,我们将重写配置代码,实现 UIKit 包装风格 SwiftUI 化。

本节以版本 1.0 结束时的代码为基础。

所谓的 SwfitUI 风格化,更确切地说应该是函数式编程的链式调用。将多个操作通过点号(.)链接在一起,增加可读性。作为将函数视为一等公民的 Swift,实现上述的链式调用非常方便。不过有以下几点需要注意:

如何改变 View 内的的值(View 是结构)

如何处理返回的类型(保证调用链继续有效)

如何利用 SwiftUI 框架现有的数据并与之交互逻辑

为了更全面的演示,下面的例子,采用了不同的处理方式。在实际使用中,可根据实际需求选择适当的方案。

foregroundColor

我们在 SwiftUI 中经常会用到 foregroundColor 来设置前景色,比如下面的代码:

Swift Copied! VStack { Text ( " hello world " ) . foregroundColor ( . red ) } . foregroundColor ( . blue )

不知道大家是否知道上面的两个 foregroundColor 有什么不同。

Swift Copied! extension Text { public func foregroundColor ( _ color : Color ? ) -> Text } extension View { public func foregroundColor ( _ color : Color ? ) -> some View }

方法名一样,但作用的对象不同。 Text 只有在针对本身的 foregroundColor 没有设置的时候,才会尝试从当前环境中获取 foregroundColor (针对 View)的设定。原生的 TextFiled 没有针对本身的 foregroundColor ,不过我们目前也没有办法获取到 SwiftUI 针对 View 的 foregroundColor 设定的环境值(估计是),因此我们可以使用 Text 的方式,为 TextFieldWrapper 创建一个专属的 foregroundColor 。

为 TextFieldWrapper 添加一个变量

Swift Copied! private var color:UIColor = . label

在 updateUIView 中增加

Swift Copied! uiView. textColor = color

设置配置方法:

Swift Copied! extension TextFieldWrapper { func foregroundColor ( _ color :UIColor ) -> Self { var view = self view. color = color return view } }

查看 源代码

就这么简单。现在我们就可以使用 .foreground(.red) 来设置 TextFieldWrapper 的文字颜色了。

这种写法是为特定视图类型添加扩展的常用写法。有以下两个优点:

使用 private ,无需暴露配置变量

,无需暴露配置变量 仍返回特定类型的视图,有利于维持链式稳定

我们几乎可以使用这种方式完成全部的链式扩展。如果扩展较多时,可以采用下面的方式,进一步清晰、简化代码:

Swift Copied! extension View { func then ( _ body : ( inout Self ) -> Void ) -> Self { var result = self body ( & result ) return result } } func foregroundColor ( _ color :UIColor ) -> Self { then { $0 . color = color } }

disabled

SwiftUI 针对 View 预设了非常多的扩展,其中有相当的部分都是通过环境值 EnvironmentValue 来逐级传递的。通过直接响应该环境值的变化,我们可以在不编写特定 TextFieldWrapper 扩展的情况下,即可为其增加配置功能。

例如, View 有一个扩展 .disabled ,通常我们会用它来控制交互控件的可操作性( .disable 对应的 EnviromentValue 为 isEnabled )。

在 TextFieldWrapper 中添加:

Swift Copied! @ Environment ( \. isEnabled ) var isEnabled

在 updateUIView 中添加:

Swift Copied! uiView. isEnabled = isEnabled

只需要两条语句, TextFieldWrapper 便可以直接使用 View 的 disable 扩展来控制其是否可以录入数据。

还记得上文中介绍的 context 吗?我们可以直接通过 context 获取上下文中的环境值。因此支持原生的 View 扩展将一步简化。

无需添加 @Environemnt ,只需要在 updateUIView 中添加一条语句既可:

Swift Copied! uiView. isEnabled = context. environment . isEnabled

查看 源代码

在写本文时,在 iOS 15 beta 下运行该代码,会出现 AttributeGraph: cycle detected through attribute 的警告,这个应该是 iOS 15 的 Bug,请自行忽略。

通过环境值来设置是一种十分便捷的方式,唯一需要注意的是,它会改变链式结构的返回值。因此,在该节点后的链式方法只能是针对 View 设置的,像之前我们创建的 foregroundColor 就只能放置在这个节点之前。

font

我们也可以自己创建环境值来实现对 TextFieldWrapper 的配置。比如,SwiftUI 提供的 font 环境值的类型为 Font ,本例中我们将创建一个针对 UIFont 的环境值设定。

创建环境值 myFont :

Swift Copied! struct MyFontKey : EnvironmentKey { static var defaultValue: UIFont ? } extension EnvironmentValues { var myFont:UIFont ? { get { self [ MyFontKey. self ]} set { self [ MyFontKey. self ] = newValue } } }

在 updateUIVIew 中添加:

Swift Copied! uiView. font = context. environment . myFont

font 方法可以有多种写法:

同 forgroundColor 一样的对 TextFieldWrapper 进行扩展

Swift Copied! func font ( _ font :UIFont ) -> some View { environment ( \. myFont , font ) }

对 View 进行扩展

Swift Copied! extension View { func font ( _ font :UIFont ? ) -> some View { environment ( \. myFont , font ) } }

两种方式的链式节点的返回值都不再是 TextFieldWrapper ,后面应该接针对 View 的扩展。

查看 源代码

onCommit

在版本 2 的代码中,我们为 TextFieldWrapper 添加了 onCommit 设置,在用户输入 return 时会触发该段代码。本例中,我们将为 onCommit 添加一个可修改版本,且不需要通过协调器构造函数传递。

本例中的技巧在之前都出现过,唯一需要提醒的是在 updateUIView 中,可以通过

Swift Copied! context. coordinator . onCommit = onCommit context. coordinator . onEditingChanged = onEditingChanged

改变协调器内的变量。这是一种非常有效的在 SwiftUI 和协调器之间进行沟通的手段。

查看 源代码

避免滥用 UIKit 包装

尽管在 SwiftUI 中使用 UIKit 或 AppKit 并不麻烦,但是当你打算包装一个 UIKit 控件时(尤其是已有 SwiftUI 官方原生解决方案),请务必三思。

苹果对 SwiftUI 的野心非常大,不仅为开发者带来了声明+响应式的编程体验,同时苹果对 SwiftUI 在跨设备、跨平台上(苹果生态)也做出了巨大的投入了。

苹果为每一个原生控件(比如 TextField ),针对不同的平台(iOS、macOS、tvOS、watchOS)做了大量的优化。这是其他任何人都很难自己完成的。因此,在你打算为了某个特定功能重新包装一个系统控件时,请先考虑以下几点。

官方的原生方案

SwiftUI 这几年发展的很快,每个版本都增加了不少新功能,或许你需要的功能已经被添加。苹果最近两年对 SwiftUI 的文档支持提高了不少,但还没到令人满意的地步。作为 SwiftUI 的开发者,我推荐大家最好购买一份 javier 开发的 A Companion for SwiftUI。该 app 提供了远比官方丰富、清晰的 SwiftUI API 指南。使用该 app 你会发现原来 SwiftUI 提供了如此多的功能。

用原生方法组合解决

在 SwiftUI 3.0 版本之前,SwiftUI 并不提供 searchbar ,此时会出现两种路线,一种是自己包装一个 UIKit 的 UISearchbar ,另外就是通过使用 SwiftUI 的原生方法来组合一个 searchbar 。在多数情况下,两种方式都能取得满意的效果。不过用原生方法创建的 searchbar 在构图上更灵活,同时支持使用 LocalizedString 作为 placeholder。我个人会更倾向于使用组合的方案。

SwiftUI 中很多数据类型官方并不提供转换到其他框架类型的方案。比如 Color 、 Font 。不过这两个多写点代码还是可以转换的。 LocalizedString 目前只能通过非正常的手段来转换(使用 Mirror ), 很难保证可以长久使用该转换方式。

Introspect for SwiftUI

在版本 2 代码中,我们为 TextFieldWrapper 添加了 clearButtonMode 的设置,也是我们唯一增加的目前 TextField 尚不支持的设定。不过,如果我们仅仅是为了添加这个功能就自己包装 UITextField 那就大错特错了。

Introspect 通过自省的方法来尝试查找原生控件背后包装的 UIKit(或 AppKit)组件。目前官方尚未在 SwiftUI 中开放的功能多数可以通过此扩展库提供的方法来解决。

比如:下面的代码将为原生的 TextField 添加 clearButtonMode 设置

Swift Copied! import Introspect extension TextField { func clearButtonMode ( _ mode :UITextField.ViewMode ) -> some View { introspectTextField { tf in tf. clearButtonMode = mode } } } TextField ( " name: " , text : $name ) . clearButtonMode ( . whileEditing )

总结

SwiftUI 与 UIKit 和 AppKit 之间的互操作性为开发者提供了强大的灵活性。学会使用很容易,但想用好确实有一定的难度。在 UIKit 视图和 SwiftUI 视图之间共享可变状态和复杂的交互通常相当复杂,需要我们在这两种框架之间构建各种桥接层。

本文并没有涉及包装具有复杂逻辑代码的协调器同 SwiftUI 或 Redux 模式沟通交互的话题,里面包含的内容过多,或许需要通过另一篇文章来探讨。