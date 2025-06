SwiftUI TextField 进阶 —— 事件、焦点、键盘

本文将探讨涉及 SwiftUI TextField 的事件、焦点切换、键盘设置等相关的经验、技巧和注意事项。

事件

onEditingChanged

当 TextField 获得焦点时(进入可编辑状态), onEditingChanged 将调用给定的方法并传递 true 值;当 TextField 失去焦点时,再次调用方法并传递 false 。

Swift Copied! struct OnEditingChangedDemo : View { @ State var name = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name, onEditingChanged : getFocus ) } } func getFocus ( focused : Bool ) { print ( " get focus: \( focused ? " true " : " false " ) " ) } }

该参数的名称容易让使用者产生歧义,不要使用 onEditingChanged 判断用户是否输入了内容。

在 iOS 15 中,新增的支持 ParseableFormatStyle 的构造方法不提供该参数,因此对于使用新 Formatter 的 TextField 需要使用其他的手段来判断是否获得或失去焦点。

onCommit

当用户在输入过程中按下(或点击) return 键时触发 onCommit(无法通过代码模拟触发)。如果用户没有点击 return 键(比如直接切换至其他的 TextField),将不会触发 onCommit。触发 onCommit 的同时,TextField 也将失去焦点。

Swift Copied! struct OnCommitDemo : View { @ State var name = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name, onCommit : { print ( " commit " )}) } } }

如果你需要在用户输入后对用户的录入内容进行判断,最好结合 onCommit 和 onEdtingChanged 一起来处理。如果想实时的对用户的录入数据进行处理,请参阅 SwiftUI TextField 进阶——格式与校验。

onCommit 对 SecureField 同样适用。

在 iOS 15 中,新增的支持 ParseableFormatStyle 的构造方法不提供该参数,可以使用新增的 onSubmit 来实现同样效果。

onSubmit

onSubmit 是 SwiftUI 3.0 的新增功能。onCommit 和 onEditingChanged 是每个 TextField 对自身状态的描述,onSubmit 则可以从更高的角度对视图中多个 TextField 进行统一管理和调度。

Swift Copied! // onSubmit 的定义 extension View { public func onSubmit ( of triggers : SubmitTriggers = . text , _ action : @ escaping (() -> Void )) -> some View }

下面的代码将实现同上面 onCommit 一样的行为:

Swift Copied! struct OnSubmitDemo : View { @ State var name = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name ) . onSubmit { print ( " commit " ) } } } }

onSubmit 的触发条件同 onCommit 一致,需要用户主动点击 return 。

onSubmit 同样适用于 SecureField。

作用域及嵌套

onSubmit 背后的是通过设置环境值 TriggerSubmitAction (尚未对开发者开放)来实现的,因此 onSubmit 是有作用域范围的(可在视图树向上传递),且可嵌套。

Swift Copied! struct OnSubmitDemo : View { @ State var text1 = "" @ State var text2 = "" @ State var text3 = "" var body: some View { Form { Group { TextField ( " text1 " , text : $text1 ) . onSubmit { print ( " text1 commit " ) } TextField ( " text2 " , text : $text2 ) . onSubmit { print ( " text2 commit " ) } } . onSubmit { print ( " textfield in group commit " ) } TextField ( " text3 " , text : $text3 ) . onSubmit { print ( " text3 commit " ) } } . onSubmit { print ( " textfield in form commit1 " ) } . onSubmit { print ( " textfield in form commit2 " ) } } }

当 TextField(text 1) commit 时,控制台输出为

Shell Copied! textfield in form commit2 textfield in form commit1 textfield in group commit text1 commit

请注意,调用的顺序是从外层向内的。

限定作用域

可以使用 submitScope 阻断作用域(限制在视图树上进一步传递)。比如,上面的代码中,在 Group 后面添加 submitScope

Swift Copied! Group { TextField ( " text1 " , text : $text1 ) . onSubmit { print ( " text1 commit " ) } TextField ( " text2 " , text : $text2 ) . onSubmit { print ( " text2 commit " ) } } . submitScope () // 阻断作用域 . onSubmit { print ( " textfield in group commit " ) }

当 TextField 1 commit 时,控制台输出为

Shell Copied! text1 commit

此时 onSubmit 的作用域将被限定在 Group 之内。

当视图中有多个 TextField 时,通过 onSubmit 和 FocusState(下文介绍)的结合,可以给用户带来非常好的使用体验。

对 searchable 的支持

iOS 15 新增的搜索框在点击 return 时同样会触发 onSubmit,不过需要将 triggers 设置为 search:

Swift Copied! struct OnSubmitForSearchableDemo : View { @ State var name = "" @ State var searchText = "" var body: some View { NavigationView { Form { TextField ( " name: " , text : $name ) . onSubmit { print ( " textField commit " )} } . searchable ( text : $searchText ) . onSubmit ( of : . search ) { // print ( " searchField commit " ) } } } }

需要注意的是,SubmitTriggers 为 OptionSet 类型,onSubmit 对于 SubmitTriggers 内包含的值会通过环境在视图树中持续传递。当接受到的 SubmitTriggers 值不包含在 onSubmit 设置的 SubmitTriggers 时,传递将终止。简单的说, onSubmit(of:.search) 将阻断 TextFiled 产生的 commit 状态。反之亦然。

例如,上面的代码,如果我们在 searchable 后面再添加一个 onSubmt(of:.text) , 将无法对 TextField 的 commit 事件进行响应。

Swift Copied! . searchable ( text : $searchText ) . onSubmit ( of : . search ) { print ( " searchField commit1 " ) } . onSubmit { print ( " textField commit " )} //无法触发,被 search 阻断

因此当同时对 TextFiled 以及搜索框做处理时,需要特别注意它们之间的调用顺序。

可以通过如下代码在一个 onSubmit 中同时支持 TextField 和搜索框:

Swift Copied! . onSubmit ( of : [. text , . search ] ) { print ( " Something has been submitted " ) }

下面代码由于 onSubmit(of:search) 被放置在 searchable 之前也一样不会触发。

Swift Copied! NavigationView { Form { TextField ( " name: " , text : $name ) . onSubmit { print ( " textField commit " )} } . onSubmit ( of : . search ) { // 不会触发 print ( " searchField commit1 " ) } . searchable ( text : $searchText ) }

焦点

在 iOS 15 / macOS Moterey 之前,SwiftUI 没有为 TextField 提供获得焦点的方法(例如: becomeFirstResponder ),因此在相当长的时间里,开发者只能通过非 SwiftUI 的方式来实现类似的功能。

在 SwiftUI 3.0 中,苹果为开发者提供了一个远好于预期的解决方案,同 onSubmit 类似,可以从更高的视图层次来统一对视图中的 TextField 进行焦点的判断和管理。

基础用法

SwiftUI 提供了一个新的 FocusState 属性包装器,用来帮助我们判断该视图内的 TextField 是否获得焦点。通过 focused 将 FocusState 与特定的 TextField 关联起来。

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var isNameFocused: Bool @ State var name = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name ) . focused ( $isNameFocused ) } . onChange ( of : isNameFocused ){ value in print ( value ) } } }

上面的代码将在 TextField 获得焦点时将 isNameFocused 设置为 true ,失去焦点时设置为 false 。

对于同一个视图中的多个 TextField,你可以创建多个 FocusState 来分别关联对应的 TextField,例如:

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var isNameFocused: Bool @ FocusState var isPasswordFocused: Bool @ State var name = "" @ State var password = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name ) . focused ( $isNameFocused ) SecureField ( " password: " , text : $password ) . focused ( $isPasswordFocused ) } . onChange ( of : isNameFocused ){ value in print ( value ) } . onChange ( of : isPasswordFocused ){ value in print ( value ) } } }

上述方法当视图中拥有更多的 TextField 时将变得很麻烦,而且不利于统一管理。好在,FocusState 不仅支持布尔值,还支持任何哈希类型。我们可以使用符合 Hashable 协议的枚举来统一管理视图中多个 TextField 的焦点。下面的代码将实现同上面一样的功能:

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var focus:FocusedField ? @ State var name = "" @ State var password = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) SecureField ( " password: " , text : $password ) . focused ( $focus, equals : . password ) } . onChange ( of : focus, perform : { print ( $0 )}) } enum FocusedField : Hashable { case name , password } }

显示视图后立刻让指定 TextField 获得焦点

通过 FocusState,可以方便的实现在视图显示后,立刻让指定的 TextField 获得焦点并弹出键盘:

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var focus:FocusedField ? @ State var name = "" @ State var password = "" var body: some View { List { TextField ( " name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) SecureField ( " password: " , text : $password ) . focused ( $focus, equals : . password ) } . onAppear { DispatchQueue. main . asyncAfter ( deadline : . now () + 0.5 ){ focus = . name } } } enum FocusedField : Hashable { case name , password } }

在视图初始化阶段赋值是无效的。即使在 onAppear 中,也必须要有一定延时才能让 TextField 焦点。

在多个的 TextFiled 之间切换焦点

通过使用 focused 和 onSubmit 的结合,我们可以实现当用户在一个 TextField 中输入完成后(点击 return ),自动让焦点切换到下一个 TextField 的效果。

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var focus:FocusedField ? @ State var name = "" @ State var email = "" @ State var phoneNumber = "" var body: some View { List { TextField ( " Name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) . onSubmit { focus = . email } TextField ( " Email: " , text : $email ) . focused ( $focus, equals : . email ) . onSubmit { focus = . phone } TextField ( " PhoneNumber: " , text : $phoneNumber ) . focused ( $focus, equals : . phone ) . onSubmit { if ! name. isEmpty && ! email. isEmpty && ! phoneNumber. isEmpty { submit () } } } } private func submit (){ // submit all infos print ( " submit " ) } enum FocusedField : Hashable { case name , email , phone } }

上述代码也可以利用 onSubmit 的传递特性变成如下的模样:

Swift Copied! List { TextField ( " Name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) TextField ( " Email: " , text : $email ) . focused ( $focus, equals : . email ) TextField ( " PhoneNumber: " , text : $phoneNumber ) . focused ( $focus, equals : . phone ) } . onSubmit { switch focus { case . name : focus = . email case . email : focus = . phone case . phone : if ! name. isEmpty , ! email. isEmpty , ! phoneNumber. isEmpty { submit () } default : break } }

结合设定的屏幕按钮(例如辅助键盘视图)或者快捷键,我们也可以让焦点向前改变或者跳转到其他特定的 TextField 上。

使用快捷键获得焦点

当一个视图中有多个 TextField(包括 SecureField)时,我们可以直接使用 Tab 键按顺序在 TextField 中切换焦点,但 SwiftUI 并没有直接提供使用快捷键让某个 TextField 获得焦点的功能。通过结合 FocusState 和 keyboardShortcut 可以在 iPadOS 和 MacOS 下获得这种能力。

创建支持快捷键绑定的 focused :

Swift Copied! public extension View { func focused ( _ condition : FocusState < Bool > .Binding, key : KeyEquivalent, modifiers : EventModifiers = . command ) -> some View { focused ( condition ) . background ( Button ( "" ) { condition. wrappedValue = true } . keyboardShortcut ( key, modifiers : modifiers ) . hidden () ) } func focused < Value >( _ binding : FocusState < Value > .Binding, equals value : Value , key : KeyEquivalent, modifiers : EventModifiers = . command ) -> some View where Value : Hashable { focused ( binding, equals : value ) . background ( Button ( "" ) { binding. wrappedValue = value } . keyboardShortcut ( key, modifiers : modifiers ) . hidden () ) } }

调用代码:

Swift Copied! struct ShortcutFocusDemo : View { @ FocusState var focus: FouceField ? @ State private var email = "" @ State private var address = "" var body: some View { Form { TextField ( " email " , text : $email ) . focused ( $focus, equals : . email , key : " t " ) TextField ( " address " , text : $address ) . focused ( $focus, equals : . address , key : " a " , modifiers : [. command , . shift ,. option ] ) } } enum FouceField : Hashable { case email case address } }

当用户输入 ⌘ + T 时,负责 email 的 TextField 将获得焦点,用户输入⌘ + ⌥ + ⇧ + A 时,负责 address 的 TextField 获得焦点。

上述代码在 iPad 模拟器上运行效果不佳(有时无法激活),请使用真机测试。

创建自己的 onEditingChanged

判断单个 TextField 的焦点状态最佳选择仍是使用 onEditingChanged ,但对于某些无法使用 onEditingChanged 的场合(比如新的 Formatter),我们可以利用 FocusState 来实现类似的效果。

对单个 TextField 进行判断

Swift Copied! public extension View { func focused ( _ condition : FocusState < Bool > .Binding, onFocus : @ escaping ( Bool ) -> Void ) -> some View { focused ( condition ) . onChange ( of : condition. wrappedValue ) { value in onFocus ( value == true ) } } }

调用:

Swift Copied! struct onEditingChangedFocusVersion : View { @ FocusState var focus: Bool @ State var price = 0 var body: some View { Form { TextField ( " Price: " , value : $price, format : . number ) . focused ( $focus ){ focused in print ( focused ) } } } }

对多个 TextField 进行判断

为了避免在 TextField 失去焦点后出现多次调用的情况,我们需要在视图层次保存上次获得焦点的 TextField 的 FocusState 值。

Swift Copied! public extension View { func storeLastFocus < Value : Hashable >( current : FocusState < Value ? > .Binding, last : Binding < Value ? >) -> some View { onChange ( of : current. wrappedValue ) { _ in if current.wrappedValue != last.wrappedValue { last. wrappedValue = current. wrappedValue } } } func focused < Value >( _ binding : FocusState < Value > .Binding, equals value : Value , last : Value ? , onFocus : @ escaping ( Bool ) -> Void ) -> some View where Value : Hashable { return focused ( binding, equals : value ) . onChange ( of : binding. wrappedValue ) { focusValue in if focusValue == value { onFocus ( true ) } else if last == value { //只触发一次 onFocus ( false ) } } } }

调用:

Swift Copied! struct OnFocusView : View { @ FocusState private var focused: Focus ? @ State private var lastFocused: Focus ? @ State private var name = "" @ State private var email = "" @ State private var address = "" var body: some View { List { TextField ( " Name: " , text : $name ) . focused ( $focused, equals : . name , last : lastFocused ) { print ( " name: " , $0 ) } TextField ( " Email: " , text : $email ) . focused ( $focused, equals : . email , last : lastFocused ) { print ( " email: " , $0 ) } TextField ( " Address: " , text : $address ) . focused ( $focused, equals : . address , last : lastFocused ) { print ( " address: " , $0 ) } } . storeLastFocus ( current : $focused, last : $lastFocused ) //保存上次的 focsed 值 } enum Focus { case name , email , address } }

键盘

使用 TextField 不可避免的需要同软键盘打交道,本节将介绍几个同键盘有关例子。

键盘类型

在 iPhone 中,我们可以通过 keyboardType 来设定软键盘类型,方便用户的录入或限制录入字符范围。

比如:

Swift Copied! struct KeyboardTypeDemo : View { @ State var price: Double = 0 var body: some View { Form { TextField ( " Price: " , value : $price, format : . number . precision ( . fractionLength ( 2 ))) . keyboardType ( . decimalPad ) //支持小数点的数字键盘 } } }

目前支持的键盘类型共有 11 种,分别为:

asciiCapable ASCII 字符键盘

numbersAndPunctuation 数字及标点符号

URL 便于输入 URL,包含字符和 . 、 / 、 .com

numberPad 使用区域设置的数字键盘(0-9、۰-۹、०-९ 等)。适用于正整数或 PIN

phonePad 数字及其他电话中使用的符号,如 *#+

namePhonePad 方便录入文字及电话号码。字符状态同 asciiCapable 类似,数字状态同 numberPad 类似

emailAddress 便于录入 @. 的 assiiCapable 键盘

decimalPad 包含小数点的 numberPad,具体见上图

twitter 包含 @# 的 asciiCapable 键盘

webSearch 包含 . 的 asciiCapable 键盘, return 键标记为 go

asciiCapableNumberPad 包含数字的 asciiCapable 键盘

尽管苹果预置了不少键盘模式可以选择,不过在某些情况下仍无法满足使用的需要。

比如:numberPad、decimalPad 没有 - 及 return 。在 SwiftUI 3.0 之前,我们必须在主视图上另外绘制或者使用非 SwiftUI 的方式来解决问题,在 SwiftUI 3.0 中,由于添加了原生设置键盘辅助视图(下文具体介绍)的功能,解决上述问题将不再困难。

通过 TextContentType 获得建议

在使用某些 iOS app 时,在录入文字时会在软键盘上方自动提示我们需要输入的内容,比如电话、邮件、验证码等等。这些都是使用 textContentType 得到的效果。

通过给 TextField 设定 UITextContentType,系统在输入时智能地推断出可能想要录入的内容,并显示提示。

下面的代码在录入密码时,将允许使用钥匙串:

Swift Copied! struct KeyboardTypeDemo : View { @ State var password = "" var body: some View { Form { SecureField ( "" , text : $password ) . textContentType ( . password ) } } }

下面的代码在录入邮箱地址时,将从你的通讯录和邮件中查找相似的地址予以提示:

Swift Copied! struct KeyboardTypeDemo : View { @ State var email = "" var body: some View { Form { TextField ( "" , text : $email ) . textContentType ( . emailAddress ) } } }

可以设定的 UITextContentType 种类有很多,其中使用的比较多的有:

password

姓名的选项,如:name、givenName、middleName 等等

地址选项,如 addressCity、fullStreetAddress、postalCode 等等

telephoneNumber

emailAddress

oneTimeCode(验证码)

测试 textContentType 最好在真机上进行,模拟器不支持某些项目或者没有足够的信息提供。

取消键盘

有些情况下,在用户输入完毕后,我们需要取消软键盘的显示,以便留出更大的显示空间。某些键盘类型并没有 return 按键,因此我们需要使用编程的方式让键盘消失。

另外,有时候为了提高交互体验,我们可以希望用户在录入结束后,无需点击 return 按键,通过点击屏幕其他区域或者以滚动列表的方式来取消键盘。同样也需要使用编程的方式让键盘消失。

使用 FocusState 取消键盘 如果为 TextField 设置了对应的 FocusState,通过将该值设置为 false 或 nil 即可取消键盘

Swift Copied! struct HideKeyboardView : View { @ State private var name = "" @ FocusState private var nameIsFocused: Bool var body: some View { Form { TextField ( " Enter your name " , text : $name ) . focused ( $nameIsFocused ) Button ( " dismiss Keyboard " ) { nameIsFocused = false } } } }

其他情况 更多的情况下,我们可以直接通过 UIkit 提供的方法来取消键盘

Swift Copied! UIApplication. shared . sendAction ( #selector ( UIResponder. resignFirstResponder ) , to : nil , from : nil , for : nil )

例如下面的代码将在用户对视图进行拖拽时取消键盘:

Swift Copied! struct ResignKeyboardOnDragGesture : ViewModifier { var gesture = DragGesture () . onChanged { _ in UIApplication. shared . sendAction ( #selector ( UIResponder. resignFirstResponder ) , to : nil , from : nil , for : nil ) } func body ( content : Content ) -> some View { content. gesture ( gesture ) } } extension View { func dismissKeyboard () -> some View { return modifier ( ResignKeyboardOnDragGesture ()) } } struct HideKeyboardView : View { @ State private var name = "" var body: some View { Form { TextField ( " Enter your name " , text : $name ) } . dismissKeyboard () } }

键盘辅助视图

通过 toolbar 创建

在 SwiftUI 3.0 中,我们可以通过 ToolbarItem(placement: .keyboard, content: View) 来自创建键盘的辅助视图(inputAccessoryView)。

通过输入辅助视图,可以解决很多之前难以应对的问题,并为交互提供更多的手段。

下面的代码将为输入浮点数时添加正负转换以及确认按钮:

Swift Copied! import Introspect struct ToolbarKeyboardDemo : View { @ State var price = "" var body: some View { Form { TextField ( " Price: " , text : $price ) . keyboardType ( . decimalPad ) . toolbar { ToolbarItem ( placement : . keyboard ) { HStack { Button ( " -/+ " ) { if price. hasPrefix ( " - " ) { price. removeFirst () } else { price = " - " + price } } . buttonStyle ( . bordered ) Spacer () Button ( " Finish " ) { UIApplication. shared . sendAction ( #selector ( UIResponder. resignFirstResponder ) , to : nil , from : nil , for : nil ) // do something } . buttonStyle ( . bordered ) } . padding ( . horizontal , 30 ) } } } } }

遗憾的时,通过 ToolbarItem 设置输入辅助视图目前还有以下不足:

显示内容受限 高度固定,且无法利用辅助视图的完整显示区域。同其他类型的 Toolbar 类似,SwiftUI 会干预内容的排版。

无法对同一视图中多个 TextField 分别设定辅助视图 在 ToolbarItem 中无法使用稍微复杂一点的判断语法。如果分别对不同的 TextField 进行设定,SwiftUI 会将所有的内容合并起来显示。

目前 SwiftUI 对 toolbar 内容的干预和处理有些过头。初衷是好的,帮助开发者更轻松的组织按钮且自动针对不同平台优化并最佳显示效果。但 toolbar 及 ToolbarItem 的 ResultBuilder 的限制太多,无法在其中进行更复杂的逻辑判断。将键盘辅助视图集成到 toolbar 的逻辑中也有些令人令人费解。

通过 UIKit 创建

当前阶段,通过 UIKit 来创建键盘辅助视图仍是 SwiftUI 下的最优方案。不仅可以获得完全的视图显示控制能力,并且可以对同一视图下的多个 TextField 进行分别设置。

Swift Copied! extension UIView { func constrainEdges ( to other : UIView ) { translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false NSLayoutConstraint. activate ( [ leadingAnchor. constraint ( equalTo : other. leadingAnchor ) , trailingAnchor. constraint ( equalTo : other. trailingAnchor ) , topAnchor. constraint ( equalTo : other. topAnchor ) , bottomAnchor. constraint ( equalTo : other. bottomAnchor ) , ] ) } } extension View { func inputAccessoryView < Content : View >( @ ViewBuilder content : @ escaping () -> Content ) -> some View { introspectTextField { td in let viewController = UIHostingController ( rootView : content ()) viewController. view . constrainEdges ( to : viewController. view ) td. inputAccessoryView = viewController. view } } func inputAccessoryView < Content : View >( content : Content ) -> some View { introspectTextField { td in let viewController = UIHostingController ( rootView : content ) viewController. view . constrainEdges ( to : viewController. view ) td. inputAccessoryView = viewController. view } } }

调用:

Swift Copied! struct OnFocusDemo : View { @ FocusState var focus: FocusedField ? @ State var name = "" @ State var email = "" @ State var phoneNumber = "" var body: some View { Form { TextField ( " Name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) . inputAccessoryView ( content : accessoryView ( focus : . name )) TextField ( " Email: " , text : $email ) . focused ( $focus, equals : . email ) . inputAccessoryView ( content : accessoryView ( focus : . email )) TextField ( " PhoneNumber: " , text : $phoneNumber ) . focused ( $focus, equals : . phone ) } . onSubmit { switch focus { case . name : focus = . email case . email : focus = . phone case . phone : if ! name. isEmpty , ! email. isEmpty , ! phoneNumber. isEmpty {} default : break } } } } struct accessoryView : View { let focus: FocusedField ? var body: some View { switch focus { case . name : Button ( " name " ) {} . padding ( . vertical , 10 ) case . email : Button ( " email " ) {} . padding ( . vertical , 10 ) default : EmptyView () } } }

到 SwfitUI 3.0 时,TextField 的自动避让(keyboard avoid)已经很成熟了。在不同的视图种类(例如 List、Form、ScrollView)中,或使用辅助视图、textContentType 的情况下都可以避免遮挡正在输入的 TextField。如果抬升的高度能再高一点或许效果会更好,现在略显局促。

自定义 SubmitLabel

默认情况下,TextField(SecureField)在键盘上对应的 submit 行为按钮为 return ,通过使用 SwiftUI 3.0 中新增了 submitLabel 修饰器,我们可以将 return 按钮修改成更符合输入上下文的显示文字。

Swift Copied! TextField ( " Username " , text : $username ) . submitLabel ( . next )

目前支持的种类有:

continue

done

go

join

next

return

route

search

send

例如之前的代码中,我们可以分别为 name 、 email 、 phoneNumber 设定不同的对应显示:

Swift Copied! TextField ( " Name: " , text : $name ) . focused ( $focus, equals : . name ) . submitLabel ( . next ) TextField ( " Email: " , text : $email ) . focused ( $focus, equals : . email ) . submitLabel ( . next ) TextField ( " PhoneNumber: " , text : $phoneNumber ) . focused ( $focus, equals : . phone ) . submitLabel ( . return )

总结

从 SwiftUI 1.0 开始,苹果持续不断地完善 TextField 的功能。在 3.0 版本中,SwiftUI 不仅提供了更多的原生修饰器,而且提供了 FocusState、onSubmit 此类的统合管理逻辑。相信再有 2-3 年,SwiftUI 的主要控件的原生功能就可以比肩对应的 UIKit 控件了。

关于如何对 TextField 的显示做更多的定制,之后会撰文探讨。