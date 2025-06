SwiftUI 中的 UserDefaults 与 Observation：如何实现精准响应

// Observe First Mode

@ ObservableDefaults ( observeFirst : true )

public class Test2 {

// Automatically adds @ObservabeOnly

public var name: String = " fat "

// Automatically adds @ObservabeOnly

public var age = 109

// In Observe First Mode, only properties that need to be persisted require the use of @DefaultsBacked for annotation, and userDefaultsKey can be set within it

@ DefaultsBacked ( userDefaultsKey : " myHeight " )

public var height = 190

// Not observable and not persisted

@ Ignore

public var weight = 10