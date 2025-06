@AppStorage 研究

前言

在苹果生态的应用中,开发者或多或少都会使用到 UserDefaults。我个人习惯将可被用户自定义的配置信息(精度、单位、色彩等)保存在 UserDefaults 中。随着配置信息的增加,在 SwiftUI 视图中使用的 @AppStorage 越来越多。

在 【健康笔记 3】 中,我计划开放更多的自定义选项给用户,简单的算下来要有 40-50 项,在配置视图中更会将所有用到的 UserDefaults 内容都注入进代码。

本文探讨的是如何优雅、高效、安全地在 SwiftUI 中使用 @AppStorage,在不借助第三方库的情况下,解决当前 @AppStorage 使用中出现的痛点:

支持的数据类型少

声明繁琐

声明容易出现拼写错误

大量 @AppStorage 无法统一注入

@AppStorage 基础指南

@AppStorage 是 SwiftUI 框架提供的一个属性包装器,设计初衷是创建一种在视图中保存和读取 UserDefaults 变量的快捷方法。@AppStorage 在视图中的行为同 @State 很类似,其值变化时将导致与其依赖的视图无效并进行重新绘制。

@AppStorage 声明时需要指定在 UserDefaults 中保存的键名称(Key)以及默认值。

Swift Copied! @ AppStorage ( " username " ) var name = " fatbobman "

userName 为键名称, fatbobman 是为 username 设定的默认值,如果 UserDefaults 中的 username 已经有值,则使用保存值。

如果不设置默认值,则变量的为可选值类型

Swift Copied! @ AppStorage ( " username " ) var name: String ?

默认情况下使用的是 UserDefaults. standard,也可以指定其他的 UserDefaults。

Swift Copied! public extension UserDefaults { static let shared = UserDefaults ( suiteName : " group.com.fatbobman.examples " ) ! } @ AppStorage ( " userName " ,store : UserDefaults. shared ) var name = " fat "

对 UserDefaults 操作将直接影响对应的 @AppStorage

Swift Copied! UserDefaults. standard . set ( " bob " , forKey : " username " )

上述代码将更新所有依赖 @AppStorage("username") 的视图。

UserDefaults 是一种高效且轻量的持久化方案,它有以下不足:

数据不安全 它的数据相对容易提取,所以不要保存和隐私有关的重要数据

持久化时机不确定 为了效率的考量,UserDefaults 中的数据在发生变化时并不会立即持久化,系统会在认为合适的时机才将数据保存在硬盘中。因此,可能发生数据不能完全同步的情况,严重时有数据彻底丢失的可能。尽量不要在其中保存会影响 App 执行完整性的关键数据,在出现数据丢失的状况下,App 仍可根据默认值正常运行

尽管 @AppStorage 是作为 UserDefaults 的属性包装器存在的,但 @AppStorage 并没有支持全部的 property list 数据类型,目前仅支持:Bool、Int、Double、String、URL、Data(UserDefaults 支持更多的类型)。

增加 @AppStorage 支持的数据类型

除了上述的类型外,@AppStorage 还支持符合 RawRepresentable 协议且 RawValue 为 Int 或 String 的数据类型。通过增加 RawRepresentable 协议的支持,我们可以在 @AppStorage 中读取存储原本并不支持的数据类型。

下面的代码添加了对 Date 类型的支持:

Swift Copied! extension Date : RawRepresentable { public typealias RawValue = String public init? ( rawValue : RawValue ) { guard let data = rawValue. data ( using : . utf8 ) , let date = try ? JSONDecoder () . decode ( Date. self , from : data ) else { return nil } self = date } public var rawValue: RawValue { guard let data = try ? JSONEncoder () . encode ( self ) , let result = String ( data : data, encoding : . utf8 ) else { return "" } return result } }

使用起来和直接支持的类型完全一致:

Swift Copied! @ AppStorage ( " date " ) var date = Date ()

下面的代码添加了对 Array 的支持:

Swift Copied! extension Array : RawRepresentable where Element : Codable { public init? ( rawValue : String ) { guard let data = rawValue. data ( using : . utf8 ) , let result = try ? JSONDecoder () . decode ( [ Element ]. self , from : data ) else { return nil } self = result } public var rawValue: String { guard let data = try ? JSONEncoder () . encode ( self ) , let result = String ( data : data, encoding : . utf8 ) else { return " [] " } return result } }

Swift Copied! @ AppStorage ( " selections " ) var selections = [ 3 , 4 , 5 ]

对于 RawValue 为 Int 或 String 的枚举类型,可以直接使用,比如:

Swift Copied! enum Options : Int { case a , b , c , d } @ AppStorage ( " option " ) var option = Options. a

安全和便捷的声明(一)

@AppStorage 的声明方式有两个令人不悦的地方:

每次都要设定 Key(字符串)

每次都要设定默认值

而且开发者很难享受到代码自动补全和编译时检查带来的快捷、安全的体验。

较好的解决方案是将 @AppStorage 集中声明,并在每个视图中通过引用注入。鉴于 SwiftUI 的刷新机制,我们必须要在集中声明、单独注入后仍需保留 @AppStorage 的 DynamicProperty 特征——当 UserDefaults 的值发生变动时刷新视图。

下面的代码能满足以上的要求:

Swift Copied! enum Configuration { static let name = AppStorage ( wrappedValue : " fatbobman " , " name " ) static let age = AppStorage ( wrappedValue : 12 , " age " ) }

在视图中使用方法如下:

Swift Copied! let name = Configuration. name var body: some View { Text ( name. wrappedValue ) TextField ( " name " , text : name. projectedValue ) }

name 和直接在代码中通过 @AppStorage 声明的效果类似。不过付出的代价就是需要将 wrappedValue 和 projectedValue 明确标注出来。

是否有不标注 wrappedValue 和 projectedValue 又能达到上述结果的实现方案呢?在安全和便捷的声明(二)中我们将尝试使用另一种解决途径。

集中注入

在介绍另一种便捷声明方式之前,我们先聊一下集中注入的问题。

【健康笔记 3】目前面临着前言中所描述的情况,配置信息内容很多,如果单独注入会很麻烦。我需要找到一种可以集中声明、一并注入的方式。

在安全和便捷的声明(一)中使用的方法对于单独注入的情况是满足的,但如果我们想统一注入的话就需要其他的手段了。

我并不打算将配置数据汇总到一个结构体中并通过支持 RawRepresentable 协议统一保存。除了数据转换导致的性能损失外,另一个重要问题是,如果出现数据丢失的情况,逐条保存的方式还是可以保护绝大多数的用户设定的。

在基础指南中,我们提到 @AppStorage 在视图中的表现同 @State 非常类似;不仅如此,@AppStorage 还有一个官方文档从没提到的神奇特质,**在 ObservableObject 中具有同@Published 一样的特性——其值发生变化时会触发 objectWillChange 。这个特性只发生在 @AppStorage 身上,@State、@SceneStorage 都不具备这个能力。

目前我无法从文档或暴露的代码中找到这一特性原因,因此以下的代码并不能获得官方的长期保证

感谢网友 hstdt 的反馈,苹果在 官方文档 中已明确提到了 @AppStorage 支持上述特定( 14.5 以上支持 )

2022 年 5 月更新:关于 @AppStorage 和 @Published 调用包裹其的类实例的 objectWillChange 的原理,请参阅为自定义属性包装类型添加类 @Published 的能力。

Swift Copied! class Defaults : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) public var name = " fatbobman " @ AppStorage ( " age " ) public var age = 12 }

视图代码:

Swift Copied! @ StateObject var defaults = Defaults () ... Text ( defaults. name ) TextField ( " name " , text : defaults.$name )

不仅代码整洁了许多,而且由于只需要在 Defaults 中声明一次,极大的降低了由于字符串拼写错误而出现的不易排查的 Bug。

Defaults 中使用的是 @AppStorage 的声明方式,而 Configuration 中使用的是 AppStorage 的原始构造形式。变化的目的是为了能够保证视图更新机制的正常运作。

安全和便捷的声明(二)

集中注入中提供的方法已经基本解决了我在当前使用 @AppStorage 中碰到的不便,不过我们还可以尝试另一种优雅、有趣的逐条声明注入的方式。

首先修改一下 Defaults 的代码

Swift Copied! public class Defaults : ObservableObject { @ AppStorage ( " name " ) public var name = " fatbobman " @ AppStorage ( " age " ) public var age = 12 public static let shared = Defaults () }

创建一个新的属性包装器 Default

Swift Copied! @ propertyWrapper public struct Default < T >: DynamicProperty { @ ObservedObject private var defaults: Defaults private let keyPath: ReferenceWritableKeyPath < Defaults, T > public init ( _ keyPath : ReferenceWritableKeyPath < Defaults, T > , defaults : Defaults = . shared ) { self . keyPath = keyPath self . defaults = defaults } public var wrappedValue: T { get { defaults [ keyPath : keyPath ] } nonmutating set { defaults [ keyPath : keyPath ] = newValue } } public var projectedValue: Binding < T > { Binding ( get : { defaults [ keyPath : keyPath ] } , set : { value in defaults [ keyPath : keyPath ] = value } ) } }

现在我们可以在视图中采用如下代码来逐个声明注入了:

Swift Copied! @ Default ( \. name ) var name Text ( name ) TextField ( " name " , text : $name )

逐个注入且无需标注 wrappedValue 和 projectedValue 。由于使用 keyPath ,避免了可能出现的字符串拼写错误问题。

鱼和熊掌不可兼得,上述的方法还是不十分完美——会出现过度依赖的情况。即使你只在视图中注入了一个 UserDefaults 键值(比如 name ),但当 Defaults 中其他未注入的键值内容发生变动时( age 发生变化),依赖 name 的视图也同样会被刷新。

不过由于通常情况下配置数据的变化频率很低,所以并不会对 App 造成什么性能负担。

总结

本文提出了几个在不采用第三方库的情况下,解决 @AppStorage 痛点的方案。为了保证视图的刷新机制,分别采用的不同的实现方式。

SwiftUI 中即使一个不起眼的环节也有不少乐趣值的我们探索。