TL;DR: Algolia 的 docsearch.js 在 Safari 下可能导致关闭搜索框后页面自动滚动到底部。通过在 HTML 的 <body> 底部添加一段含固定位置输入框的代码 ( <div class="fixed"><input type="text" /></div> )，可有效解决此问题。

问题描述

Algolia 是一家提供外部托管搜索引擎服务的公司，广泛应用于技术博客、开源项目等作为站内搜索解决方案。特别是其免费的服务计划，吸引了大量编程博主和开发者的采用。

然而，当使用官方提供的 docsearch.js 构建搜索框时，在 Safari 浏览器中可能会遇到以下问题： 用户关闭搜索框后，页面会自动滚动到底部，严重影响用户体验。

以下视频展示了问题现象：

解决方案

在我的博客中，我长期受到该问题的困扰。经过多次尝试，偶然发现 GitHub 讨论 中 daolf 提供的一段代码，虽然连他本人也不清楚原理，但确实能有效解决问题。

只需将以下代码添加到 HTML 文件的 <body> 底部即可：

HTML Copied! <!-- Magic Fix：修复 Safari 搜索框关闭后页面滚动到底部的问题 --> < div class = " fixed " > < input type = " text " /> </ div > </ body >

实践效果

该代码已成功应用于我的博客，经过实际测试，Safari 下的搜索框异常问题已经完全解决。如果您遇到类似问题，也可以尝试此方法。