🚀 使用 Swift-Syntax 的预构建版本，加快编译速度

TL;DR: Swift 6.1.1+ 引入预构建
Swift-Syntax支持，大幅提升宏相关项目的编译速度。通过在 Xcode 设置或命令行中启用该特性，避免每次编译时重新构建
Swift-Syntax，可显著减少构建时间，建议首次启用前清除构建缓存。
背景
Swift 5.9 引入宏功能后，开发者纷纷开始定制、使用自定义宏，以提升开发效率。然而，宏依赖的庞大 Swift-Syntax 库常导致编译时间显著增加，成为开发中的一大痛点。
解决方案：启用预构建 Swift-Syntax
从 Swift 6.1.1（Xcode 16.4） 起，开发者可使用预构建版本的 Swift-Syntax，无需每次重新编译其源码，从而加快项目构建速度。
Xcode 设置
在终端执行以下命令启用预构建支持：
Bash
# 启用
defaults write com.apple.dt.Xcode IDEPackageEnablePrebuilts YES
# 关闭
defaults delete com.apple.dt.Xcode IDEPackageEnablePrebuilts
命令行构建
使用
swift build 或
swift test 时，添加预构建参数：
Bash
swift build --enable-experimental-prebuilts
注意事项
- 需使用 Swift 6.1.1 及以上版本。
- 首次启用前，建议清理构建缓存：
- Xcode 项目：删除
DerivedData目录。
- 命令行项目：删除
.build目录。
- Xcode 项目：删除
编译速度实测
启用后，编译自定义宏项目由数十秒缩短至几秒，极大提升构建体验。
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