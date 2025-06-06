🚀 使用 Swift-Syntax 的预构建版本，加快编译速度

TL;DR: Swift 6.1.1+ 引入预构建 Swift-Syntax 支持，大幅提升宏相关项目的编译速度。通过在 Xcode 设置或命令行中启用该特性，避免每次编译时重新构建 Swift-Syntax ，可显著减少构建时间，建议首次启用前清除构建缓存。

背景

Swift 5.9 引入宏功能后，开发者纷纷开始定制、使用自定义宏，以提升开发效率。然而，宏依赖的庞大 Swift-Syntax 库常导致编译时间显著增加，成为开发中的一大痛点。

解决方案：启用预构建 Swift-Syntax

从 Swift 6.1.1（Xcode 16.4） 起，开发者可使用预构建版本的 Swift-Syntax，无需每次重新编译其源码，从而加快项目构建速度。

Xcode 设置

在终端执行以下命令启用预构建支持：

Bash Copied! # 启用 defaults write com.apple.dt.Xcode IDEPackageEnablePrebuilts YES # 关闭 defaults delete com.apple.dt.Xcode IDEPackageEnablePrebuilts

命令行构建

使用 swift build 或 swift test 时，添加预构建参数：

Bash Copied! swift build --enable-experimental-prebuilts

注意事项

需使用 Swift 6.1.1 及以上版本 。

。 首次启用前，建议清理构建缓存： Xcode 项目 ：删除 DerivedData 目录。 命令行项目 ：删除 .build 目录。



编译速度实测

启用后，编译自定义宏项目由数十秒缩短至几秒，极大提升构建体验。

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