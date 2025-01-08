🔋 修复 Core Data/SwiftData 上架后的云同步问题

TL;DR：Core Data 或 SwiftData 云同步在上架后失效，问题通常来自于 CloudKit 开发环境与生产环境的分离机制。需在 CloudKit 控制面板手动部署 Schema 到生产环境，并配置正确的
entitlement文件。TestFlight 默认使用生产环境，可通过配置切换至开发环境。
问题
许多开发者（尤其是首次使用云同步功能的开发者）可能会遇到这样的情况：在开发过程中，Core Data 或 SwiftData 的云同步功能运行良好，但应用登录 App Store 后，用户数据却无法同步。
原因分析
这是因为 CloudKit 将数据分为开发环境和生产环境。开发环境中保存的是开发过程中生成的数据，而生产环境用于用户实际使用的应用。 开发过程中，开发环境中的容器会自动根据本地数据模型生成相应的 Schema（数据模型结构）。但在应用上线到 TestFlight 或 App Store 前，开发者需要手动将 Schema 部署到生产环境，否则用户数据无法同步。
解决方案
1. 部署 Schema 到生产环境
在 CloudKit 仪表盘中，手动将 Schema 从开发环境部署到生产环境。完成部署后，生产环境的容器会包含与本地数据模型对应的 Schema。
2. 部署时机
每次提交到 App Store 前，如数据模型有变更，必须重新部署 Schema 到生产环境。
3. 确保正确的 entitlement 配置
默认情况下，TestFlight 使用生产环境数据。如果希望 TestFlight 使用开发环境数据，需在
entitlement 文件中设置
com.apple.developer.icloud-container-environment 为
Development：
<key>com.apple.developer.icloud-services</key>
<array>
<string>CloudDocuments</string>
<string>CloudKit</string>
</array>
<key>com.apple.developer.icloud-container-environment</key>
<string>Development</string>
4. 重置开发环境（可选）
在开发过程中，可通过 CloudKit 控制面板的
Reset Environment 功能重置开发环境，清除所有数据和 Schema，以确保开发环境的干净状态。
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