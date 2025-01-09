🔦 Core Data/SwiftData 无需设置主键

TL;DR: Core Data 和 SwiftData 利用 SQLite 内部的 Z_PK （自增 ID）和 Z_ENT （实体类型）自动管理主键，无需手动设置主键，确保数据唯一性和完整性。

疑问

在使用 Core Data 或 SwiftData 进行 iOS 开发时，很多开发者都会有一个疑问：为什么不像传统数据库那样需要设置主键？

解答

其实，这两个框架在底层的 SQLite 数据库中已经自动实现了一套完整的主键管理机制，无需开发者额外定义：

自动递增的主键 ( Z_PK )：每个实体表都会包含一个从 1 开始递增的 Z_PK 字段，作为自增主键。 实体标识 ( Z_ENT )：每个实体表会添加一个 Z_ENT 字段，用于标识表的实体类型。 唯一定位记录 ( Z_PK + Z_ENT )：通过 Z_PK 和 Z_ENT 的组合，可以在整个数据库中唯一定位一条记录。 主键值管理 ( Z_PRIMARYKEY )：Core Data 会通过 Z_PRIMARYKEY 表来管理每个实体表的主键自增值（ Z_MAX ），确保每次插入新记录时能够分配正确的主键。

正因为框架在底层已经自动实现了这套机制，开发者在数据模型设计时既无需手动创建主键，也无法自定义自增主键。这种设计不仅简化了开发过程，还确保了数据的唯一性和完整性。

友情提示：

如果需要将数据导出，建议在模型中添加一个标识符属性（例如 UUID）。这样可以确保数据导出后依然能够正确维护记录间的关系。

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