🔦 Core Data/SwiftData 无需设置主键

TL;DR: Core Data 和 SwiftData 利用 SQLite 内部的
Z_PK（自增 ID）和
Z_ENT（实体类型）自动管理主键，无需手动设置主键，确保数据唯一性和完整性。
疑问
在使用 Core Data 或 SwiftData 进行 iOS 开发时，很多开发者都会有一个疑问：为什么不像传统数据库那样需要设置主键？
解答
其实，这两个框架在底层的 SQLite 数据库中已经自动实现了一套完整的主键管理机制，无需开发者额外定义：
- 自动递增的主键 (
Z_PK)：每个实体表都会包含一个从 1 开始递增的
Z_PK字段，作为自增主键。
- 实体标识 (
Z_ENT)：每个实体表会添加一个
Z_ENT字段，用于标识表的实体类型。
- 唯一定位记录 (
Z_PK + Z_ENT)：通过
Z_PK和
Z_ENT的组合，可以在整个数据库中唯一定位一条记录。
- 主键值管理 (
Z_PRIMARYKEY)：Core Data 会通过
Z_PRIMARYKEY表来管理每个实体表的主键自增值（
Z_MAX），确保每次插入新记录时能够分配正确的主键。
正因为框架在底层已经自动实现了这套机制，开发者在数据模型设计时既无需手动创建主键，也无法自定义自增主键。这种设计不仅简化了开发过程，还确保了数据的唯一性和完整性。
友情提示：
如果需要将数据导出，建议在模型中添加一个标识符属性（例如 UUID）。这样可以确保数据导出后依然能够正确维护记录间的关系。
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