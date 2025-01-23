TL;DR: macOS 应用在使用 Core Data / SwiftData 同步时需手动添加 CloudKit.framework ，否则 TestFlight 或发布版本将无法同步。通过项目设置的 “Frameworks, Libraries, and Embedded Content” 添加该依赖项，重新构建项目并验证同步功能，即可解决问题。

背景

Core Data 和 SwiftData 提供了基于 CloudKit 的强大数据同步功能，广泛应用于支持多设备同步的 iOS 和 macOS 应用。然而，许多开发者在将支持同步的 iOS 应用扩展到 macOS 平台时，发现同步功能在 macOS 上无法正常运行。

本文将分析这一问题的原因，并提供详细的解决方案。

问题描述

开发者在 macOS 平台上使用 Core Data/SwiftData 同步功能时，可能会遇到以下问题：

设备间同步异常： iOS 设备之间数据可以正常同步。

iOS 与 macOS 之间，或 macOS 设备之间无法同步数据。 权限配置正常： macOS 系统已正确设置相关权限（如 iCloud 同步权限），但问题依旧存在。 调试与发布环境表现不一致： 在 Xcode 调试模式下，macOS 应用同步功能可以正常工作。

通过 TestFlight 或 App Store 正式发布的版本无法实现数据同步。

原因分析

导致该问题的核心原因是： macOS 应用在使用 Core Data/SwiftData 进行数据同步时，需手动将 CloudKit.framework 添加到项目依赖中。

在 iOS 应用中， CloudKit.framework 会默认包含在构建中，而 macOS 项目缺少此自动配置。如果未手动添加该依赖项，TestFlight 和正式发布的版本将无法正常访问 CloudKit 服务，从而导致同步失败。

解决方案

步骤一：检查并添加 CloudKit.framework

在 macOS 项目的构建设置中，确认 CloudKit.framework 是否被正确添加为依赖项：

打开项目设置，切换到 “Frameworks, Libraries, and Embedded Content”。 点击 “+” 按钮，搜索并选择 CloudKit.framework 。

以下是配置示意图：

步骤二：重新构建并验证

确保代码无其他与同步相关的配置问题。 构建项目并通过 TestFlight 或正式发布版本进行测试。

完成以上操作后，macOS 应用的云同步功能应恢复正常。

注意事项

Catalyst 项目特别提醒： 如果您使用 Catalyst 将 iOS 应用移植至 macOS，也需手动添加 CloudKit.framework 依赖。

如果您使用 Catalyst 将 iOS 应用移植至 macOS，也需手动添加 依赖。 App Store 审核行为： 未添加 CloudKit.framework 的 macOS 应用，仍然能够通过 App Store 审核。这一特殊行为可能导致开发者忽略问题根源，需特别注意。

延伸阅读

以下内容提供了关于 Core Data 和 CloudKit 的深入解析，可帮助开发者更全面地理解同步机制：