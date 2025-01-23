TL;DR: macOS 应用在使用
Core Data/
SwiftData同步时需手动添加
CloudKit.framework，否则 TestFlight 或发布版本将无法同步。通过项目设置的 “Frameworks, Libraries, and Embedded Content” 添加该依赖项，重新构建项目并验证同步功能，即可解决问题。
背景
Core Data 和 SwiftData 提供了基于 CloudKit 的强大数据同步功能，广泛应用于支持多设备同步的 iOS 和 macOS 应用。然而，许多开发者在将支持同步的 iOS 应用扩展到 macOS 平台时，发现同步功能在 macOS 上无法正常运行。
本文将分析这一问题的原因，并提供详细的解决方案。
问题描述
开发者在 macOS 平台上使用 Core Data/SwiftData 同步功能时，可能会遇到以下问题：
- 设备间同步异常：
- iOS 设备之间数据可以正常同步。
- iOS 与 macOS 之间，或 macOS 设备之间无法同步数据。
- 权限配置正常：
- macOS 系统已正确设置相关权限（如 iCloud 同步权限），但问题依旧存在。
- 调试与发布环境表现不一致：
- 在 Xcode 调试模式下，macOS 应用同步功能可以正常工作。
- 通过 TestFlight 或 App Store 正式发布的版本无法实现数据同步。
原因分析
导致该问题的核心原因是：
macOS 应用在使用 Core Data/SwiftData 进行数据同步时，需手动将
CloudKit.framework 添加到项目依赖中。
在 iOS 应用中，
CloudKit.framework 会默认包含在构建中，而 macOS 项目缺少此自动配置。如果未手动添加该依赖项，TestFlight 和正式发布的版本将无法正常访问 CloudKit 服务，从而导致同步失败。
解决方案
步骤一：检查并添加 CloudKit.framework
在 macOS 项目的构建设置中，确认
CloudKit.framework 是否被正确添加为依赖项：
- 打开项目设置，切换到 “Frameworks, Libraries, and Embedded Content”。
- 点击 “+” 按钮，搜索并选择
CloudKit.framework。
以下是配置示意图：
步骤二：重新构建并验证
- 确保代码无其他与同步相关的配置问题。
- 构建项目并通过 TestFlight 或正式发布版本进行测试。
完成以上操作后，macOS 应用的云同步功能应恢复正常。
注意事项
- Catalyst 项目特别提醒：
如果您使用 Catalyst 将 iOS 应用移植至 macOS，也需手动添加
CloudKit.framework依赖。
- App Store 审核行为：
未添加
CloudKit.framework的 macOS 应用，仍然能够通过 App Store 审核。这一特殊行为可能导致开发者忽略问题根源，需特别注意。
延伸阅读
以下内容提供了关于 Core Data 和 CloudKit 的深入解析，可帮助开发者更全面地理解同步机制：
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