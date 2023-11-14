根据 MacRumors 的 报道，苹果的工程师被告知暂停正在进行的新版本开发工作，专注于修复当前存在的缺陷并提高软件性能。这次的暂停预计为一周。

我们不讨论一周的时间是否足够修复当前系统、框架和开发工具中存在的众多问题。但至少，苹果表现出了修复 Bug 的意图和决心，这是许多开发者和用户长期以来一直期望的。

我并不是一个苛刻开发者或用户，但是，对苹果近年来在软件方面存在的许多问题还是略些微词。

在去年发布 iOS 16 后，我写了一篇博文，下面摘录了部分内容：

到 2022 年，SwiftUI 已经迈入了第四个年头。尽管在之前的版本更新过程中，SwiftUI 也出现了或多或少的问题，但从来也没有像新版 SwiftUI 这么严重。Bug 众多的现象不仅仅表现在 SwiftUI 上，在 iOS、macOS 以及苹果很多其他的产品上都有所体现。

这绝非苹果独有的问题，整个社会目前都处在一种浮躁的发展轨迹中。求快、求变、求成效体现在方方面面，无论是企业还是个人。

不管消费者是否有购买新品的计划，每当新品诞生时，网络上充斥最多的声音就是“挤牙膏”。这反过来也会影响了企业的经营思路，为了迎合市场，企业会不断地推出新型号，为了变而变，为了不同而不同。

不过，消费者对变化的无限渴望也是由企业的各种措施导致的。当企业痴迷于为产品每年推出新的版本号，用订阅制取代买断制，让消费者在第一时间有感（ 而不是有用 ）成了首要目标。

OTA 这种本来用于某些特定领域的更新手段，被作为思想运用于经营、设计、制造等等领域，令人震惊。不出 Bug、少出 Bug 已变成奢望，高速迭代变成了主流 —— 在迭代中修复 Bug ，在迭代中创造 Bug。

我们真的需要走得这么快吗？

原创

fatbobman（东坡肘子）

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