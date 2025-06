在10月31日,苹果举办了有史以来最短的产品发布会。如预期,苹果发布了基于 M3 芯片的 MacBook Pro 和 iMac。

就数据来看,M3 芯片在 CPU 方面的提升中规中矩,不过 GPU 性能表现出色,特别是提供了硬件级别的光线追踪支持。

我推测,明年发布的 Apple Vision Pro 很可能会使用这款 M3 芯片,这不仅能进一步提高 Apple Vision Pro 的视觉效果,还可能对续航时间有所帮助。为了应对 Meta Quest 3 的低价格,苹果必须让 Apple Vision Pro 展现出足够的性能优势。

除了硬件规格,我对 Apple Vision Pro 的担忧主要来自开发工具的不完善。SDK 的进展缓慢,承诺的 Unity 支持尚未实现,Reality Composer Pro 的功能远未达到预期。总的来说,尽管苹果似乎已经为 Vision Pro 的开发生态做了一些布局,但还远远不够。

27 英寸的 iMac 仍然未出现,可能苹果已经彻底放弃了这款产品。如果未来还会推出大尺寸的 iMac,我估计尺寸会超过 32 英寸。

fatbobman(东坡肘子)

在数据库发生变化时 Persistent History Tracking( 持久化历史跟踪 )会向订阅者发送提醒,开发者可以借此机会对同一数据库进行的修改做出响应,包括其他应用、组件(同一个 App Group)和批处理任务。由于 SwiftData 集成了对持久化历史跟踪功能的支持,无需编写额外的代码,订阅通知、合并事务等工作都会由 SwiftData 自动完成。

然而,在某些情况下,开发者可能希望自行响应持久化历史跟踪的事务,以获得更多的灵活性。本文将介绍如何在 SwiftData 中通过持久化历史跟踪观察特定数据变化的方法。

近期推荐

Nikita Prokopov 中文翻译:OverflowCat

Unicode 于 1991 年首次发布,这是一个旨在统一所有历史和现存人类语言的标准,使其能在计算机上使用。30 年过去了,Swift 现在仍是所有主流语言中唯一能正确判断”🤦🏼‍♂️”长度的语言。部分原因是因为 Swift 在创建时就把对 Unicode 的支持作为其核心功能之一,另一部分原因是 Unicode 每年都在更新,规范也在变化,语言的开发团队必须持续投入精力来维持对 Unicode 码表的更新。

在这篇文章中,作者详尽地介绍了程序员在 2023 年需要了解的 Unicode 的基础知识。这是一篇极具价值的文章,我强烈推荐每位程序员阅读。它涵盖了Unicode 的关键概念,以及在实际开发中需要注意的问题。

Kiecooboi

对于一个开发者来说,将自己精心开发的应用提交到 App Store,却因为违反了 4.3 条准则而被拒绝,这绝不是一个美好的回忆。Kiecooboi 在提交他的首个应用时也遇到了这个问题。无论通过网站还是邮件申诉,拒绝的理由都是相同的:“shares a similar binary, metadata, and/or concept as apps submitted to the App Store by other developers”。经过多次尝试后,Kiecooboi 终于获得了与审核人员通话的机会。通过电话沟通,发现问题只是因为对方认为支持网址使用 Twitter 不妥当。经过修改后,应用成功上线。他在 Discord 中记录了这次沟通的经历。经过作者同意,我在 Twitter 上转载了这篇经历,希望对大家有所帮助。

Steve Kirbach

Windows 运行时( WinRT )基于组件对象模型 (COM) API,根据设计,可通过语言投影访问它。 投影将隐藏 COM 详细信息,并为给定语言提供更自然的编程体验。The Browser Company 构建了一个语言投影工具,用于为 WinRT 创建符合习惯用法的 Swift 语言绑定,并将其应用于开发 Arc 的 Windows 版本中。该工具现已开源并发布在 https://github.com/thebrowsercompany/swift-winrt 。在这篇文章中,Steve Kirbach 首先介绍了 Windows 桌面开发的历史,探讨了在 Windows 上使用 Swift 进行开发的可能性,并提供了一个完整的端到端示例,展示了如何使用 Swift/WinRT 代码生成器和 WinUI 3。

Javier

在 WWDC 2023 中,SwiftUI 的动画功能得到了显著的增强,其中包括本文介绍的阶段动画(PhaseAnimator)。PhaseAnimator 视图和 phaseAnimator 修饰器使用开发者提供的一系列阶段信息来实现内容的动画效果,并持续或触发式地进行播放,每个阶段定义了动画中的一个离散步骤。在这篇文章中,Javier 对阶段动画的使用方法进行了详尽的介绍,他还指出了在阶段动画中使用 Text 视图可能出现的一个潜在问题,并提供了解决方案。

Antoine van der Lee

促销优惠可以为自动续订订阅产品提供折扣价格。它们能有效地吸引回流的订阅者或保留当前的订阅者,并在操作得当时带来更多利润。在这篇文章中,Antoine van der Lee 解释了促销优惠的概念,展示了在 App Store Connect 中配置促销优惠的方法,并推荐了一些实现促销优惠的相关文档,还分享了几种常见的增加收入的方法。本文适合每一个希望增加 App 收入的开发者。

Mark Struzinski

快捷方式允许用户在不启动和导航到特定屏幕以执行任务的情况下与你的应用程序进行交互。过去,添加快捷方式并将其暴露给系统会比较麻烦和耗时。在 iOS 16 中,Apple 改进了向 iOS 添加和暴露应用程序快捷方式的过程。新的 App Intents 框架允许开发者使用你日常使用的相同语言(Swift)创建快捷方式!一切都是静态类型的,并且在安装时即可被 iOS 接收。在本文中,Mark Struzinski 将通过一个完整的示例向你展示如何通过 App Intents 框架为应用添加快捷方式。

