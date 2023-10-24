上周，Alexandre Colucci 发布了每年一度的报告，分析了 Swift 和 SwiftUI 在 iOS 最新版本中的使用情况。报告结果与大家的预期一致，这两者在 iOS 17 中的使用率均有一定提升。尤其让人欣喜的是，在苹果自身的应用程序中，SwiftUI 的采用比例获得了不小的增长。

作为 SwiftUI 的忠实用户，我一直期待苹果能在更多官方应用中深入采用该框架。一方面，这能让苹果更深入地体会 SwiftUI 在实际应用中出现的问题和不足，有助于 SwiftUI 开发团队更快地对问题和需求作出反馈和优化；另一方面，也能加速 SwiftUI 的成熟与推广，让 SwiftUI 变得更加全面、高效、稳定。

去年10月，Ask Apple 2022 活动获得了开发者的一致好评。我也一直期待今年苹果能再次提供类似的沟通平台。或许，苹果对活动的形式做一定的调整，从单向的问答转变为更富互动性的双向交流。在开发者询问苹果的同时，苹果也能就某些问题或想法征求开发者的意见，共同促进生态圈发展。

原创

fatbobman (东坡肘子)

TipKit 是苹果在 WWDC 2023 上新推出的一个框架，可轻松在你的应用程序中显示提示。它可用于向用户介绍新功能，帮助他们发现隐藏的选项或展示完成任务更快的途径等场景。TipKit 可以运行在苹果生态系统的不同硬件环境和操作系统上，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 Apple TV。

开发者不仅可以通过设定规则、显示频次策略等方式控制 Tip 显示的时机和频率，还可以通过 API 获取 Tip 的状态以及与 Tip 绑定的事件等信息。尽管 TipKit 是以展示提示为主要目的而创建的框架，但其功能不限于此。

在本文中，我们首先学习并掌握 TipKit 的用法。

我将用两篇文章探讨 TipKit 框架。在下篇中，我们将讨论更多使用技巧、注意事项、实现原理，以及在其他场景中使用 TipKit 等扩展话题。

近期推荐

Point-Free

SwiftSyntax 是一个 Swift 库，开发者可以使用它来解析、分析、生成和转换 Swift 源代码的语法树。作为一个大型项目，SwiftSyntax 的编译耗时较长，这会显著增加使用它的项目的构建时间。

通常情况下，这不是一个大问题，因为没有多少客户端应用程序直接依赖于 SwiftSyntax 库。但是，随着 Swift 5.9 和宏的引入，情况发生了变化。

由于宏会依赖 SwiftSyntax，这导致使用宏的项目在构建时产生了时间损失，同时也增加了由于项目中使用不同主要版本的 SwiftSyntax 而产生无法正确处理的依赖关系的可能性（SwiftSyntax 的版本与 Swift 版本具备紧密的联系）。

在本文中，Brandon Williams 和 Stephen Celis 探讨了在使用 SwiftSyntax 日渐增多的新时代，一个负责任的开发者应该如何将这些问题的影响减轻到最低。

在 Swift Forums 上，关于 SwiftSyntax 在宏中被广泛采用的 讨论。

Alexandre Colucci

从 2016 年开始，Alexandre Colucci 就开始分析 Swift 语言在 iOS 10 中的使用情况。从 iOS 13 开始，他又添加了对 SwiftUI 的使用统计。在这篇文章中，他公布了今年的分析结果。总体而言，在 iOS 17 中，Swift 和 SwiftUI 的应用比例继续增长。其中：

iOS 17 包含 6030 个二进制文件，比 iOS 16 增加了 627 个。

使用 SwiftUI 的二进制文件数量达到了 385 个，比 iOS 16 增长了 70%。

使用 Swift 的二进制文件达到了 1516 个，比 iOS 16 增加了 50%。

有 14 个应用现在基于 SwiftUI 的应用生命周期，在 iOS 16 中只有 4 个。

SwiftUI 在苹果自己的应用程序中明显增加。与前一年相比，专门使用 UIKit 的二进制文件数量首次减少。

Objective-C 仍然是 iOS 的核心，但 Swift 和 SwiftUI 的采用率正在快速增长，而 Objective-C、C 和 C++ 的比例持续下降。

原文中，包含了更详尽的分析和更丰富的图表。

Jordan Morgan

在 2019 年，Jordan Morgan 在 App Store 上架了他的应用 Spend Stack。产品采用了付费下载的模式，并开启了预购功能。在产品发布前夕，他提前确定了目标用户，事先制作了宣传视频、网站、新闻稿等资料，积极联系媒体，并在网络平台发帖宣传。他在 On Launching your Indie App: Part 1 中分享了整个过程。

不久前，Jordan Morgan 在 App Store 上架了他的新产品 Elite Hoops。这次他采取了更低调的方式，没有大力联系媒体，而是更专注于目标用户。产品的商业模式也改为了免费加订阅。相比第一次，这次的工作更加轻松，但收获更多。

作者从独立开发者的角度详细地讲述了 App 从定价、目标确定、预热、宣传到上线发布的过程。文中包含了许多实际操作的细节和需要注意的问题，对于有意发布 App 的开发者来说具有相当的参考价值。

Kit Langton

弹簧动画通过模拟弹簧的拉伸和压缩动作来实现视图的平滑过渡和弹性效果。它是实现流畅、自然、连贯动画效果的绝佳工具。

在 WWDC 2023 上，苹果为 SwiftUI 增加了弹簧动画功能，并将其设置为默认动画。然而，很多人可能不太擅长设置物体的质量、弹簧的刚度和系统的阻尼等参数。

Kit Langton 将通过视频向大家展示弹簧动画的实现细节。该视频分为两个部分，首先进行简短的物理学介绍，概述弹簧物理学背后的数学知识，为我们即将编写的一些算法做好准备。然后，Kit Langton 将使用 Xcode 构建我们自己的弹簧动画框架。通过代码实现对 SwiftUI 默认弹簧动画的仿制。

堤修一 / Shuichi Tsutsum

这是一篇介绍如何在移动设备上优化运行 Stable Diffusion Core ML 模型的文章。在 Apple 设备上使用 Core ML Stable Diffusion 进行离线图片生成时，开发者常常要面对运行缓慢和内存占用过高等问题。在本文中，作者介绍了多种优化方法，包括启用 reduceMemory 选项、使用更小的模型、混合位宽量化（Mixed-bit quantization）等。最终实现了以下成果：

优化前：

模型加载和初始化需时 5 分钟

内存占用非常高

生成一张图片需时约 90 秒

优化后：