近日，Claude 3.5 Sonnet 的上线给我带来了惊喜。在使用中，它不仅比 ChatGPT 4 更符合我的需求，响应效率似乎也更高。唯一的遗憾是，即便是 Pro 账户，可用的 token 数量仍显不足。

然而，在我对 Claude 3.5 的响应速度感到满意之时，我突然意识到目前使用的并非 OpenAI 在五月份发布会上介绍的具备实时响应能力的模型。与此同时，备受期待的 Sora 也仍未公开亮相。

这种“雷声大、雨点小”的现象似乎已成为科技界的常态。

不少用户已经收到了微软新发布的 Surface Pro (AI PC)，但其发布会上展示的 AI 相关功能至少要数月后才能交付。同样，WWDC 上的不少振奋人心的新功能也要在 2025 年才能提供。演讲中大屏幕上巨大的”全国主要地区”可以被右下角微不可见的文字重新解释。科技发布会正逐渐失去其求真务实的核心，反而越来越充斥着流量至上的文化。

科技界显然正全面步入“期货时代”：炫酷的发布会、令人激动的产品描述、以及资本市场的热烈追捧构成了一个反复的循环。一次又一次的发布会不断地挑动公众的神经，新的愿景总是迅速让人们忘记前一场发布会的内容和承诺。这种现象虽然一直存在，但当前的规模之大、参与公司之多、交付周期之长，以及承诺兑现率之低，都前所未有。

诚然，这种状况并非完全由一方导致。在当前的社会环境中，缺乏爆炸性吸引力的功能和特性已难以满足消费者和投资者的胃口。在这场游戏中，所有参与方共同塑造了这个看似“欣欣向荣”的期货市场，且难以轻易脱身。

尽管知道这种趋势难以逆转，我仍然希望未来能有所改变。我怀念那些发布即交付、新功能迅速可用的美好时光。作为这个游戏的参与者之一，消费者也许应重新审视我们的期望，在热情与理性之间找到平衡。同时，我们也应呼吁科技公司回归初心，将重点放在实际交付上，而非仅仅是制造噱头和期待。

原创

Fatbobman ( 东坡肘子 )

Text 组件在 SwiftUI 应用中极为常见。过去几年里，尽管苹果不断扩展其功能，开发者仍期待能更深层次地控制这一组件。在 WWDC 2024 上，SwiftUI 推出了 TextRenderer 协议，赋予开发者调整 Text 组件渲染表现的新能力，使得实现许多先前难以想象的效果成为可能。本文将深入探讨这一新增功能。

在 WWDC 2024 上，SwiftUI 新增了 onGeometryChange 修饰器。相较于 GeometryReader ，它的表述更加合理和清晰。本文中增加了对其用法介绍的部分，并提供了一版适用于早期 SwiftUI 版本的仿制实现。

近期推荐

Aryaman Sharda

Chaikin 算法通过在每个线段的 25% 和 75% 位置添加新点，并多次迭代连接这些点，有效地使线条变得更加平滑。与贝塞尔曲线相比，Chaikin 算法在简化处理和提高效率方面具有显著优势，特别适合于需要快速且简便的平滑处理场合。在本文中，Aryaman Sharda 通过具体的代码示例，详细展示了如何在 SwiftUI 中实现此算法，包括如何计算控制点以及应用线性插值（lerp）的方法。

Jacob Bartlett

在本文中，Jacob Bartlett 对 SwiftData 和 Realm 两个框架在速度、存储和内存使用等方面进行了性能比较。尽管在多数测试场景中，Realm 在读写性能上显示出明显优势，但随着数据模型关系的复杂化，这种优势逐渐缩小，有时甚至会逆转。作者指出，选择哪个框架取决于具体的应用场景、数据量和资源限制。

SwiftData 目前仍处于发展的早期阶段，而且即使在成熟之后，高性能也可能不是其主要强项。其设计宗旨主要注重于在开发便利性、声明的清晰度、与苹果生态系统的一致性以及提升应用的整体效能之间达成平衡。

在 iOS 18 的更新中，当系统切换到深色模式时，主屏幕上的应用程序图标也会相应地变化，并允许用户自定义色调。为了确保与系统一致性，开发者最好能提供三种不同变体的应用图标：浅色模式、深色模式和色调变化模式。Flora Damiano 在本文中提供了针对新图标设计的建议和指导。

Pol Piella

苹果在 WWDC24 上宣布了一项新功能——Translation 框架，这是一个基于 CoreML 模型构建的第一方框架，使开发者能够在 Swift 应用程序中免费进行设备内翻译。Pol Piella 在文章中展示了如何在一个简单的 SwiftUI 应用中利用此框架，允许用户输入文本，并在按下按钮时将其翻译成不同的语言。

Tuan Hoang (Eric)

本文由 Tuan Hoang 撰写，主要探讨了 iOS 开发中如何有效管理图像资源。作者指出，图像资源管理是工程师经常忽视的一个方面，如果不加以适当关注，可能会严重影响应用程序的性能及开发效率。文章中，作者分享了他的工程团队正在使用的一些高效策略，这些策略已成功帮助他们减少应用大小、降低内存占用，并显著提升应用性能。

WWDC 2024 Sessions

在 WWDC 2024 中，苹果为开发者们带来了大量精彩的会议环节。面对如此多的主题，决定哪些最值得观看确实是一项挑战。为了帮助开发者们做出选择，Bruno Rocha 和 Keith Harrison 在他们的文章中给出了各自的推荐。

Keith Harrison

Bruno Rocha

活动

苹果将在 2024 年 7 月 2 日上午 9:30 – 下午 5:30 (GMT+8) 举办视频讲座。与广大开发者一起深入了解 WWDC24 上公布的重大更新。将探索主题演讲和 Platforms State of the Union 的关键时刻，探索视频讲座，深入探究新的资源和文档，并展示各项指南将如何帮助你了解所有重大发布。活动语言为简体中文。

请在 7 月 1 日晚上 11:45 (GMT+8) 之前 注册。

在 AdventureX 2024 你可以在所有的「指引者」上看到你的影子，他们不再是身着西装，似乎遥不可及的“成功人士”。你会与他们面对面交流，在他们的故事中，你会看见曾经的那个热血男孩，艺术青年……如同今天的你一般，或许迷茫过，失意过，但从未变的是对热爱事物的坚定和初心。

更多「指引者」将在稍后发布。