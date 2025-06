昨天,WWDC 2024 如期举行。在首场 Keynote 中,人工智能成为了最耀眼的明星。苹果以一种较为自然的方式,将 AI 技术融入系统的各个领域,同时保持现有用户习惯不受影响,并充分利用了设备提供的上下文信息。为了更好地保护用户隐私,除非设备的本地 AI 能力不足,否则不会依赖云端 AI 算力。即便需要访问网络,苹果也承诺将严格保护用户隐私。苹果在拥抱 AI 的同时,并没有放松其对隐私的一贯重视。

除了 AI 技术之外,Swift、VisionOS、Xcode、SwiftData、SwiftUI 等都获得了重大升级。仅从 Keynote 提供的信息来看,今年的苹果更新显示了极高的诚意。

然而,遗憾的是,许多新功能和特性并未随第一版测试版本一同发布。与 AI 相关的功能还需要一段时间才能得到体验,有些功能则要等到明年才能使用。

出乎意料的是,苹果对去年刚发布的 SwiftData 进行了巨大的调整,重构了其底层表述。从目前公开的 API 来看,SwiftData 已经不再仅是 Core Data 的一个变体,新引入的 DataStore 协议允许开发者构建自定义的存储解决方案。然而,可能由于这次改动幅度过大,SwiftData 在首个测试版本中表现出了不稳定性,建议开发者至少等待 1-2 个月后再开始深入研究。

总体而言,今年的 WWDC 带来了众多新动向,当前公开的信息显示了极大的潜力,同时也突显了苹果对 AI、Swift、SwiftUI 等技术的全力投入。然而,这些创新是否能实现其预期的效果,我们还需时日来进行验证。

WWDC 2024

Paul Hudson

Swift 6.0 带来了众多重大更新,这意味着几乎每个项目都需要进行相应的调整。如同以往,Paul Hudson 第一时间为我们详细介绍了这些变化。Swift 6 的发布不仅带来了新的机遇与挑战,还将帮助开发者更高效地编写并发安全的代码。

此外,Paul 还制作了一个使用 Xcode playground 演示 Swift 6 新特性的 演示文件

Majid Jabrayilov

WWDC 2024 为 SwiftUI 带来了多项增强功能。Majid Jabrayilov 及时为我们详细介绍了其中几个特别引人注目的新功能,包括自定义容器、全新的 Tab 界面设计、滚动容器的精确位置控制、Entry 宏以及 Previewable 宏等。这些更新旨在进一步优化开发者使用SwiftUI的体验。

Jordan Morgan

尽管 SwiftUI 的重要性不断提升,但苹果并未放弃 UIKit。在这篇文章中,Jordan Morgan 详细介绍了 iOS 18 中 UIKit 的几项新功能。

近期推荐

Point-Free

对于流行的 Composable Architecture (TCA) 框架,业界存在褒贬不一的评论和争议。作为 TCA 的作者,Point-Free 团队认为,应用架构充满了权衡,关键是深入思考每种选择所带来的利弊。为此,他们撰写了这篇文章,系统地解答网络上关于 TCA 的一些常见疑虑和误解。

jesse squires

本文讨论了在 Swift 并发编程中遇到的一个常见警告:“Capture of ‘variable’ with non-sendable type in a @Sendable closure.”。Jesse Squires 在项目中遇到了这个警告,并分享了解决方案。文章中给出了两种解决方案:第一种是通过声明一个 @unchecked Sendable 类型来包装函数;第二种是直接将闭包标记为 @Sendable 和 @MainActor ,并使用 MainActor.assumeIsolated { } 来调用闭包。

Jacob Bartlett

Core Image 是一个强大的图像处理框架,通过多核并行处理和 GPU 加速,实现高性能的图像处理。在本文中,Jacob Bartlett 提供了详细的指南,帮助开发者了解并掌握 Core Image 框架,以便在应用中实现高效的图像处理和独特的视觉效果。

JuniperPhoton

Apple 在 Core Transferable 框架中引入了一个新的协议 Transferable,以简化跨应用共享的代码。它与 SwiftUI 的 ShareLink 以及其他框架协议如 Codable 深度结合。在本文中,JuniperPhoton 不仅介绍了该 API 的使用方法,还分享了他在 iOS 17 上遇到的一个特定陷阱及其解决方案。

