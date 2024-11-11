visionOS 2.2 测试版本的发布，终于为 Apple Vision Pro 带来了期待已久的“宽”和“超宽”虚拟屏幕模式。在超宽模式下，使用者眼前会呈现出一个可以超越物理视野限制的庞大显示空间。尽管 Apple Vision Pro 的硬件分辨率有其局限性，但得益于焦点渲染（Foveated Rendering）技术的加持，虚拟屏幕不仅较此前更为清晰，更能带来堪比 8K 显示器的视觉体验。

这项功能的推出让不少 Apple Vision Pro 用户十分欣喜，纷纷重拾已经搁置的设备，沉浸在超宽屏幕带来的全新体验中。就我个人的使用体验而言，超宽虚拟屏幕为开发工作营造了一种独特的沉浸感，能让我在相当长的时间内保持专注 —— 直到设备的佩戴重量打断这种沉浸体验。

超宽模式很可能会延长用户的日常使用时长，同时也可能催生新的应用形态——专门针对 Apple Vision Pro 超宽屏幕优化的 macOS 桌面应用。从某种角度来看，虚拟屏幕功能的成功倒是显得有些“反直觉”：苹果原本期望将 Apple Vision Pro 打造成一款不依赖其他设备的独立空间计算设备，但无论如何，虚拟屏幕功能的增强无疑是对现有用户的重大利好，也展现了苹果持续完善 visionOS 生态的决心。

超宽虚拟屏幕的推出证明了 Apple Vision Pro 的硬件潜力远未被充分释放。随着苹果开放更多功能性 API，开发者有望为这款设备创造出更多突破想象的创新体验。虽然这些改进可能不会立即带来销量的显著提升，但能在空间计算领域开拓更多可能性，也足以彰显首代产品的历史价值。

值得注意的是，虚拟屏幕功能并不依赖 Apple Vision Pro 上的一些“高大上”组件（功能有限、徒增成本和重量）。在保持核心计算能力的前提下，推出一款更为亲民的产品型号，无疑能吸引更多持观望态度的潜在用户。期待 Apple Vision Pro 能在未来释放出更多令人惊喜的潜能。

原创

Fatbobman(东坡肘子)

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