距离《哈利·波特与魔法石》的首次上映已经过去了 20 多年。最近影院在搞重映，我也开始重温这个经典系列，昨天刚看完第三集《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》。

因为采用了每周一部的节奏，在这次回顾中，除了感受剧情外，还得以快速地看到影片中小伙伴们的成长过程，以及电影工业在近十年拍摄过程中技术的提高。可以明显感受到，每集的画面和质感都会相较于上一集有改善。不过，有一点很重要：无论最终呈现了什么样的壮丽、恢弘场景，在哈利·波特电影中，这些特效仍忠实地服务于电影本身，是为了更好地展现剧情，并没有喧宾夺主。

在最近的五六年中，已经很少有让我留下深刻印象的大制作电影了。尽管特效技术有了极大的提升、成本也进一步降低，但很多影片我几乎在还没走出影院时就忘记了剧情。只会隐约记得有很多炫酷的特效，而影片想表达的主旨反倒淹没在无尽技术的应用之中。似乎，当电影工业掌握了更多的资源后，反倒不知道该如何平和地讲述一个故事了。

这种技术喧宾夺主的现象让我联想到当下 AI 技术的发展。在 AI 高速发展的今天，很多创作者争相投入 AI 的怀抱。然而作为个体，我们更应该清醒地认识到：要在 AI 时代保持竞争力，关键不在于一味追逐最新技术，而在于让 AI 成为增强我们自身能力的助力，而非沉迷于它带来的短期便利。

以当下火爆的 Cursor 为例，它确实能显著提升开发效率，但过度依赖它的便利，不经意间会钝化我们对代码的直觉，也会逐渐侵蚀我们对技术深层次的理解。让技术为我所用，不要被其反噬 —— 至少对我而言，这是一条需要时刻铭记的警示。

原创

Fatbobman(东坡肘子)

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