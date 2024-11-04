#English

# 56 - Pixelmator 并购背后的思考

发表于

Article Image

Photo by Duy Pham on Unsplash

近日，Pixelmator 官方宣布即将加入苹果，目前正在等待监管部门的最终审批。他们承诺，旗下主打产品——Pixelmator Pro、iOS 版 Pixelmator 以及 Photomator 在短期内将不会发生重大变化。

作为深耕苹果生态的精品开发团队，Pixelmator 以其高性价比和用户友好的商业模式在市场上独树一帜。在订阅制盛行的今天，他们仍坚持买断制的定价策略，并持续为用户提供更新支持，展现了难得的产品情怀。虽然在功能深度上无法与 Adobe 系列产品比肩，但 Pixelmator 早在数年前就率先引入了 AI 辅助处理功能。如果这些技术能够与 iOS 原生照片应用融合，将极大提升系统级图像处理能力。可以预见，在即将到来的 WWDC 25 上，照片应用很可能再次迎来重大更新，这对当前备受诟病的 iOS 18 照片应用交互体验来说无疑是一针强心剂。

对普通用户而言，这次并购无疑是个好消息——能够在不增加支出的情况下享受更优质的系统服务。然而，对依托苹果生态发展的第三方开发者来说，这种并购案例却可能引发担忧。

每年的 WWDC 不仅是开发者了解新技术的盛会，也是很多中小开发者战战兢兢检视自身业务存续的时刻。系统功能的扩张往往意味着某些第三方应用的市场空间被挤压。以苹果收购 Dark Sky 后推出的新版天气应用为例，尽管部分用户认为其未能完全达到 Dark Sky 的专业水准，但其信息量、及时性和界面表现已足以满足大多数用户需求，这实际上扼杀了天气类应用的市场空间。

纵观苹果的创意工具发展史，从 FinalCut 到 Logic Pro，许多重量级软件都是通过并购而来，且保持着不俗的产品力。Pixelmator 很可能成为这个产品矩阵中的新成员。近年来，苹果逐渐放弃了针对专业用户的 Shake、Aperture 等产品，转而专注于服务大众市场。考虑到自媒体与短视频时代的蓬勃发展，这一战略调整堪称明智之举。

然而，这种战略转向也带来了一个值得深思的现象：苹果似乎在刻意规避与专业领域巨头的正面竞争，转而挤占中小开发者的市场份额。无论这是否出于战略考量，长远来看都可能影响第三方开发者的创新积极性。

作为一家以硬件销售为核心的科技公司，苹果致力于构筑更强大的生态护城河无可厚非。但不应忽视的是，众多第三方开发者同样是这道护城河的重要建设者。他们是生态系统的盟友，理应得到更多的理解与支持，而非被当作市场扩张的牺牲品。或许苹果在增强生态体系的同时，也需要不断审视与这些创新者的关系，找到一个更平衡的发展之道。

原创

从项目重构说起：五个 Swift 模块分享

Fatbobman(东坡肘子)

五年前，我开始学习 Swift 时怀着一个简单的愿望：开发一款 App 来管理自己的体检数据，协助术后的健康监护。【健康笔记】从 2.0 版本发布至今已有四年。近期重读这个项目的代码（其中 95% 是四年前写就），总觉得难以面对 —— 坦白说，我认为写得很差。今年九月，我下定决心对这个 App 进行彻底重构。在这个过程中，我萌生了一个想法：何不将其中一些功能模块提炼出来，以开源的方式回馈社区？本文将介绍这两个月来我开源的几个工具库。

近期推荐

苹果正在扼杀 Swift (Apple is Killing Swift)

Jacob Bartlett

Jacob Bartlett 的这篇文章在社区引发了广泛讨论。他指出，Swift 在 Apple 的控制下逐渐变得复杂且不透明，已偏离 Chris Lattner 的初衷，越来越多地受到商业动机的影响。尽管现状令人担忧，但 Bartlett 认为，Swift 仍有机会通过适当调整回归简洁和易用的设计理念，从而逐步成为通用编程语言，而不仅仅是局限于 Apple 的封闭生态系统。

万物皆有两面。在大公司的资源支持下，一门新兴语言可以迅速崛起，但这同时也可能带来控制权的过度集中，社区的参与感随之减弱。历史上，这样的例子不胜枚举。对于 Swift 的未来，苹果若能调整心态，不仅不会削弱 Apple 生态的独特优势，反而能推动 Swift 向更广泛的应用领域拓展，实现更长远的发展。

KWDC24 技术分享 —— iOS 性能优化的三大难点及其解决方案

戴铭

近期，戴铭应邀参加了在首尔举办的 KWDC24（Korea Worldwide Developers Conference 2024），并就 iOS 性能优化的三大难点及其解决方案进行了深入的技术分享。本文是对分享内容的系统整理，主要涵盖以下几个方面：内存问题的诊断与优化、App 启动性能优化以及包体积优化。

作者还记录了在首尔参会期间的见闻与感受。作为技术布道者，戴铭的演讲和文章最显著的特点是图文并茂 —— 他总会为读者准备大量亲手绘制的技术插图，让复杂的概念变得直观易懂。

了解 Swift 中的 actor (Understanding actors in Swift)

Natascha Fadeeva

Actor 模型由 Carl Hewitt 于 1973 年首次提出，这一突破性的并发计算模型此后深刻影响了诸多编程语言的发展。Swift 语言在 5.5 版本中引入了 Actor 类型作为其并发编程的核心解决方案，标志着 Swift 在并发安全领域迈出了重要的一步。

在本文中，Natascha Fadeeva 系统地介绍了 Swift Actor 的原理、使用方法和注意事项。随着越来越多的开发者开始采用 Swift 6 的开发模式，Actor 的重要性日益凸显 —— 它不仅能显著降低并发编程的心智负担，更为开发者提供了一种优雅且安全的方式来处理并发问题，使得编写健壮的并发代码变得非常简单。

AnchoredRelativeFormatStyle：Date RelativeFormatStyle 的隐藏替代方案 (AnchoredRelativeFormatStyle: The Hidden Replacement for Date RelativeFormatStyle)

Alejandro Martinez

RelativeFormatStyle 为开发者提供了一种简洁的方式来生成相对时间的文本表示，但它存在一个显著的局限：依赖 Date() 作为当前时间的隐式基准（ 不是纯函数 ）。这不仅增加了测试和预览的复杂性，还可能导致不必要的性能开销。

在本文中，Alejandro Martinez 介绍了一个鲜为人知的替代方案—— AnchoredRelativeFormatStyle。这个 API 允许开发者在格式化时显式指定两个日期，并以目标日期作为其锚点，从而有效解决了对当前日期的隐式依赖带来的问题。

让非法状态无法表示 (Making Illegal States Unrepresentable)

Alex Ozun

在状态建模中，理想状态是仅保留系统所需的有效状态，将所有非法状态从模型中剔除。这一方法广泛应用于函数式编程，其核心理念是“让非法状态无法在代码中表示”。

在本文中，Alex Ozun 通过示例代码演示了如何使用 Swift 的类型系统作为首选工具来表示合法状态，从而避免代码进入意外状态的分支。

本文是 Alex Ozun Type-Driven Design with Swift系列的最新一篇。作者希望通过这个系列，改变读者的 Swift 编程思维方式，引导 Swift 社区更多地关注类型驱动设计的原则。

Swift 并发中的常见问题模式 (Problematic Swift Concurrency Patterns)

Matt Massicotte

在 Swift 严格并发模式中，许多开发者可能会遇到各种复杂问题，有些错误尽管可以根据 Xcode 提示解决，却往往难以彻底理解原因。

在本文中，Matt Massicotte 梳理了 Swift 并发中的一些常见问题，例如隔离域的混用（“Split Isolation”）、不必要的 Task.detached、过度依赖显式优先级、误用 MainActor.run、无状态 actor、以及 Non-Sendable 类型的误用等。Massicotte 强调，在处理复杂的并发代码时，开发者应根据实际场景作出判断，而非盲目依赖“最佳实践”。

开源库推荐

HandySwiftUI

Cihat Gündüz 在开发多个 Swift 应用（例如 TranslateKitFreemiumKitCrossCraft）的过程中，逐渐积累了丰富的实用 API，并将这些工具和便捷 API 整合成一个独立的开源库：HandySwiftUI。正如库名所示，作者希望该库能够为 SwiftUI 开发者提供更多便利，加速开发流程。此外，作者最近还撰写了两篇文章深入介绍 HandySwiftUI 中的核心功能，便于开发者更好地利用这个工具。

ProtobufKit

Kyle YeOpenSwiftUI 项目的发起人和主要开发者。由于 SwiftUI 内部使用 Protobuf 处理二进制数据，他开发了一个轻量级的 Swift 方案：ProtobufKit，以实现与 SwiftUI 内部协议的兼容，从而更好地解析这些数据。如今，这部分代码已被独立成库，旨在帮助更多开发者简化 Swift 项目中的 Protobuf 序列化操作。

每周精选 Swift 与 SwiftUI 精华！