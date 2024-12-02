上周六，家里客厅的一个双控开关突然失灵了。这本是司空见惯的小故障，但对我而言，却别有一番意味。这是我 18 年前安装的众多智能开关中最后一个尚能正常工作的，它的“退役”，标志着传统智能设备在我生活中的全面落幕。

18 年前，“智能家电”还只是一个模糊的概念，智能开关也没有统一标准可言。作为当时的科技发烧友，我购买了数十个施耐德 ULTI 系列的开关和控制器。记得刚安装完成的那几个月，我沉浸在用遥控器调节灯光氛围的新奇中，热衷于向来访的朋友展示这“未来感”十足的智能生活场景。然而，这份热情也仅维持了短暂的几个月。并非智能设备不够出色，而是我渐渐意识到，即便不依赖它们，生活依然可以丰富多彩，人工近距离操作也并不会造成实质性的不便。

如今，“智能”已然成为家用电器的标配词汇。冰箱、电视、空调、洗衣机、热水器，近几年购入的电器几乎无一例外地标榜着“智能”和“联网”功能。我能理解并接受某些设备的智能化需求，但当连抽油烟机、燃气灶这类厨房设备都开始声称具备联网功能时，我不得不怀疑这种智能的必要性。除了极个别产品，我并未将家中所有智能产品都纳入 App 控制，因为内心始终认为：真的有这个必要吗？“智能”当真如此重要？已然成为生活的刚性需求了吗？

过度“智能化”的困扰同样延伸到为我正在为太太更换座驾这件事上。智能驾驶、超大屏幕、炫目的交互方式，已然成为当下车企竞相追逐的研发方向，且这股风潮也迅速侵蚀着传统车企的设计理念。如今，要找到一款保留足够实体按键、屏幕尺寸克制、提供契合人体生理感受驾驶体验的车型，正变得越来越困难。我不无担忧：再过几年，市场上或许就再难觅到不那么“智能”的汽车了。

我绝非技术保守主义者，依然是一个乐于学习、善于接纳新事物的人。然而，我愈发清晰地感受到：当前产品正以一种愈发明显的趋势过度“智能化”。尽管这更像是商业营销的噱头，但长此以往，厂商很可能会逐渐忘记在产品核心功能上下功夫，转而过分热衷于华而不实的表面文章。每每察觉到这种趋势，我就不由自主地怀念起非智能时代的产品：单纯且稳定，本真且踏实。

无论个人意愿与否，人类或许已不可避免地走向一个全面智能的时代。既然如此，我们更应该为消费者保留更多的选择空间，为那些不愿被过度智能化包围的人，提供一些保留传统操作方式、将智能功能巧妙隐藏的产品。技术的发展应该尊重使用者的多元需求，而非单方面地强制推进。

原创

Fatbobman(东坡肘子)

SwiftUI 提供的 onChange 修饰器，使开发者能够在视图中监听特定值的变化，并在值发生改变时执行相应的操作。直觉上，只要某个视图位于当前可见的视图树分支中（ 活动中 ），在观察的值发生变化时，对应的闭包就应该被触发。但在某些特定的导航场景下， onChange 修饰器似乎会“选择性失聪”，明明观察的值发生了变化，却诡异地保持沉默。这究竟是苹果精心设计的特性，还是一个隐藏已久的代码缺陷？本文将揭示这一现象并对开发者给予必要的提醒。

本文发表后，我陆续收到开发者的反馈，指出在不同场景下也遇到了 onChange 失效的情况。这进一步表明，这可能是一个长期存在且未被充分关注的 Bug。

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EmergeTools 在构建 SnapshotPreviews 时使用了该技巧，成功调用了 SwiftUI 框架中未公开的将预览渲染为图片的功能。

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基于语义的文本搜索 ：通过 NLEmbedding 实现语义匹配，提升搜索功能的智能化水平。

情感倾向分析 ：利用 NLTagger 评估文本的情感得分，区分正面、负面或中立的情绪。

动态背景渐变：结合情感分数，使用 iOS 的 MeshGradient 技术创建实时更新的视觉效果。

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在 macOS 平台上进行开发时，线程管理和优先级设置不仅关乎性能优化，更直接影响系统的能耗和用户体验。在本文中，Luna Razzaghipour 深入解析了 macOS 独特的线程管理机制，强调了 QoS 在任务优先级和资源调度中的核心作用。Luna 指出，通过正确理解 QoS 类别并广泛采用 Dispatch 框架，开发者可以充分利用 macOS 的硬件特性，在保证应用性能的同时实现更高的能效。

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作为 Swift 并发模型领域的专家，Matt Massicotte 发表了多篇关于这一主题的文章，并亲自参与编写了 Swift 6 迁移指南。在本期由 Natan Rolnik 主持的访谈中，Matt 分享了他的丰富开发经历以及对 Swift 并发编程的深入见解。

Wesley Matlock

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活动

Advent of Code 2024 将于 12 月 1 日至 12 月 25 日 举行，每天发布一个全新的挑战，难度逐步递增。这是一个不可多得的机会，让你在年末的这段时间里通过动手实践提升算法能力，打磨编程技巧，同时享受解题带来的成就感。

Swift 社区热情邀请所有开发者参与这一年度活动。无论你是经验丰富的 Swift 专家，还是刚入门的初学者，Advent of Code 都能以其丰富有趣、充满挑战的题目激发你的创意，并带你深入探索 Swift 的广泛应用场景。同时，这也是一个绝佳的机会，让你与社区中的开发者交流心得、学习技巧、分享灵感。

如果你想参与，请访问 Swift 社区的论坛帖子，了解详细的参与方式、相关讨论以及实用建议。不要错过这个在学习与挑战中度过节日的精彩机会！