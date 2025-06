有意为之还是技术缺陷？SwiftUI 多层导航中的 onChange 异常

SwiftUI 提供的 onChange 修饰器,使开发者能够在视图中监听特定值的变化,并在值发生改变时执行相应的操作。直觉上,只要某个视图位于当前可见的视图树分支中( 活动中 ),在观察的值发生变化时,对应的闭包就应该被触发。但在某些特定的导航场景下, onChange 修饰器似乎会“选择性失聪”,明明观察的值发生了变化,却诡异地保持沉默。这究竟是苹果精心设计的特性,还是一个隐藏已久的代码缺陷?本文将揭示这一现象并对开发者给予必要的提醒。

读者 Eric0625 在我的博客上 留言,分享了一个关于 onChange 异常行为的奇怪现象。

在他的场景中, RootView 、 MiddleView 和 TopView 分别使用 onChange 监听同一个跨视图的状态值,并且状态值可以在 TopView 中被修改。

当导航层级为 NavigationStack -> RootView -> TopView 时, RootView 和 TopView 的 onChange 闭包能够正常触发。然而,当导航层级变更为 NavigationStack -> RootView -> MiddleView -> TopView 时, MiddleView 中的 onChange 却未被触发。

初见此留言,我下意识地认为这可能是代码实现上的问题。按照我对 SwiftUI 的理解,无论导航堆栈有多少层级,每个层级的视图都应该处于活动状态,理应能够响应状态的变化。因此,状态发生改变时,每个视图中对应的 onChange 闭包都应该被调用。

然而,在详细运行和分析了他的代码后,我确认了这一非预期的现象确实存在。

问题究竟出在何处?

我首先怀疑这是否是某个特定版本的 Bug。通过在 Xcode 15 和 Xcode 16 下,并跨越 iOS 15 至 iOS 18 系统进行全面测试,我发现这是一个长期且普遍存在的现象。

随后,我开始排查是否由导航方式造成。在测试了传统 NavigationView 和多种适用于 NavigationStack 的编程式导航后,可以确认无论采用哪种导航方式,这一异常现象都始终存在。

最后,我将目光转向状态的声明和响应方式。无论是改变状态的逐级传递方式,还是将 ObservableObject 替换为使用 Observation 的形式,问题仍然无法解决。

通过系统性的排查,我们可以确定系统版本、导航逻辑、状态声明方式等因素并非根本原因。在对比两个场景后,唯一的不同点在于添加了一个 MiddleView ,导致导航层级的数量发生了变化。问题或许就出在这里。

为了便于深入测试和复现,我对测试代码进行了重新梳理,使其更加清晰和易于操作:

Swift Copied!