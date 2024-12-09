上周，我的一件物品需要修理，商家告诉我大约需要两个小时，于是我带上笔记本开车前往一家购物中心。直到将物品交给商家时，我才意识到犯了一个错误：忘记带手机了。这个看似不大的疏忽，在接下来的两个小时里给我带来了一连串的小麻烦。

首先，我想找个咖啡厅小憩。尽管我的 Apple Watch 已绑定了几张银行卡，但最初去的几家咖啡店只接受微信支付和支付宝，不支持其他支付方式（我当时忘记了还可以使用刷脸支付）。由于身上没有现金，我在商场里辗转了三层楼，才找到一家支持 Watch 支付的咖啡厅。当我试图使用购物中心提供的无线网络时，又因为没有手机而无法接收验证码。最后在好心服务员的帮助下，她用自己的手机帮我完成了网络登录。

取回维修物品，准备去停车场时，我又想到，家购物中心的停车费必须通过微信小程序支付。好在笔记本能联网，我赶紧联系了我夫人，请她远程帮我完成了缴费。

我当然知道手机的重要性，但直到真正离开它，才会深刻体会到：在当前的都市生活中，如果没有为手机不在身边做特别准备，生活将会异常艰难。

在上期周报中，我曾感慨当前电子设备过度智能化的问题。然而此刻我反思，作为社会中的一个个体，我何尝不是已将自己的生活和工作方式，与这种智能体验紧密绑定？

居安思危。在享受智能社会带来的巨大便利时，我确实需要为可能出现的非智能场景，乃至突发社会事件做好充分准备。或许，偶尔的“非智能时刻”，反而能帮助我重新审视自己与技术的关系，找回一些被智能遮蔽的生活本质。

原创

正如 Dave Verwer 在最近一期 iOS Dev Weekly 中提到的那样，开发者在互联网上的分布将变得更加分散，回到集中依赖某个特定社交媒体的时代已不太可能。面对这一趋势，作为一名博主，我需要借助工具来简化在不同社交媒体平台上的内容发布和管理。过去一个月里，我开始使用 Typefully 来完成这一工作。在本文中，我将分享使用过程中的一些心得与体会。

在 BlueSky 上关注我：@fatbobman.bsky.social

近期推荐

许多开发者在迁移到 Swift 6 模式后，往往被各种并发相关的问题困扰。如果你的首要目标只是“让编译通过”，那么你可能还处于“取悦编译器”的初级阶段。在这篇文章中，Matt Massicotte 通过一个看似简单的代码示例，演示了多种实现编译通过的方法，并对每种方案的意义和适用场景进行了分析与对比。Matt 强调，在设计并发系统时，应优先关注代码的简洁性和可维护性，而不是盲目追求使用语言的高级特性。

在使用 SwiftUI 开发 Elite Hoops 应用的过程中，Jordan Morgan 深入探索了如何通过精巧的细节设计提升用户体验。他结合动画和交互设计，不仅优化了功能实现，还充分展示了 SwiftUI 的灵活性和创新潜力。在这篇文章中，Morgan 分享了八个有趣的实现，并为开发者提供了灵感和提示。

当我们通过 Git 提交更改时，保存的是文件的 diff 还是完整的快照？如果对文件或文件夹进行了重命名，Git 是否会生成新的存储副本？Bruno Rocha 在计划重命名一个包含大量文件的文件夹时，也对这些问题感到好奇。为此，他深入研究了 Git 的底层工作机制，并在本文中分享以下发现：

Git 并非存储文件的增量差异，而是以文件内容为基础生成完整的快照。通过哈希值计算，Git 可以避免存储重复的文件内容。

对文件的重命名不会导致文件内容的重复存储，但会生成新的树对象（tree objects），以反映名称变化。

在大型或复杂的文件结构中，频繁的文件夹重命名可能会导致大量树对象生成，从而增加仓库的存储开销或降低性能。

在 Swift 的面向协议编程中，协议类型是开发者构建灵活 API 的重要工具。Kyryl Horbushko 在这篇文章中深入解析了 any 和 some 关键字的用途及其适用场景，并通过详细的示例和对比列表，帮助开发者理解两者在实际使用中的区别与优势。