2024 年是我接受肾脏移植后的第六个年头。回望这一年，个人的健康状况平稳顺遂。就在岁末之际，我看到了两则令人振奋的消息——两项异种肾脏移植的突破性进展，让我对未来充满希望：

中国陈刚教授团队最新公布的研究成果显示：一只接受基因编辑猪肾脏的猕猴已成功存活半年之久。对器官移植患者而言，术后前六个月是最为关键的生死考验。若能平安度过，便意味着长期存活的可能性大幅提升。

53 岁的 Towana Looney 在纽约大学朗格尼医学中心接受基因编辑猪肾移植手术后，身体状况稳定，并于 12 月 6 日 （术后第 11 天）顺利出院。

肾移植是尿毒症患者最理想的治疗方案。然而，供体器官短缺的困境，让众多患者无法及时获得移植手术的机会。为应对这一挑战，科技界在多个方向上开展探索，其中异种器官移植无疑是最令人期待的一条路径。

随着基因编辑技术日新月异，异种器官移植的步伐也随之加快。近年来，这一领域取得了持续的进展。然而，尽管科研工作者不懈努力，直至今日，仍未出现长期存活的活体移植成功案例。

Towana Looney 的病例无疑是一个具有里程碑意义的突破。她不仅曾是一位肾脏捐献者，如今又成为了异种移植的受益者，堪称这项技术突破的最佳见证者。她的坚韧与勇气为千万等待器官的患者带来了希望。作为一名移植患者，我由衷祝愿她早日康复，重返温暖的家庭生活。

与此同时，我也深深感激所有投身异种器官移植研究与治疗的科研人员、医生和团队成员。正是因为他们的无私奉献与持续创新，才让我们在面对如此重大挑战时看到了曙光。我坚信，随着异种器官移植技术的日渐成熟，未来将有更多像 Towana 这样的患者，因这一技术而获得重生。

本期赞助

The Midst 是一个与众不同的即时信息网络，专注地理位置。你的帖子自动绑定当前位置，只有当其他用户身处该地或将地图移动到你所在区域时，才能发现你的内容。The Midst 是信息的前沿，也是心情的窗口。无论是周围新鲜事，还是灵光一现的想法，尽在 The Midst。帖子 24 小时后自动消失，让信息始终新鲜有活力。

✨ 立即加入，探索并分享你的精彩瞬间！🚀

原创

onAppear 是 SwiftUI 中极其关键的生命周期方法，用于在视图呈现时注入关键逻辑。由于视图实例可能会频繁地被创建和重建，开发者通常会选择在这些方法中准备数据、执行初始化操作。理论上，这些生命周期方法的调用时机应当是可预测和一致的。然而，在某些特定场景下， onAppear 可能会出现非预期的、不必要的调用，这不仅可能导致性能开销，更可能引发应用状态的不可控变化。本文将揭示这一容易被忽视的 SwiftUI 行为陷阱，并提供临时的应对策略。

近期推荐

验证确保应用处理的是准确且有意义的数据，通过提供清晰的反馈，帮助用户修正错误输入，提升用户体验。Mohammad Azam 展示了在 SwiftUI 中可以使用的一些验证模式，从简单的表单验证到复杂的实时反馈和复用组件的实现，提供了多种技术方案。同时，Azam 借鉴了 Flutter 的实时校验和 ASP.NET 的模型验证方法，展示了跨框架技术学习的重要性，为开发者提供了构建高效验证机制的有力工具。

对于 SwiftUI 来说，数据流是一个值得深入探讨的话题。Matteo Manferdini 详细介绍了 SwiftUI 中常用的数据传递机制，包括 @State 、 @Binding 、 @Environment 等，并探讨了如何结合应用架构（如 MVC 和 MVVM）实现清晰且灵活的数据管理。本文的亮点是使用了多个直观的流程图，帮助读者深入理解数据在视图与模型间的流转逻辑。

通过实现 LibraryContentProvider 协议，开发者可以将自定义组件（如 SwiftUI 视图和修饰符）添加到 Xcode Library 中，便于在项目中快速复用组件。然而，这种方式需要开发者手动更新代码，维护成本较高。Artem Novichkov 提出了利用 Swift Package Manager (SPM) 插件的自动化解决方案。通过解析 Swift 源代码，自动提取符合 View 协议的结构体，生成对应的 LibraryContent.swift 文件，并将这些组件动态加入 Xcode Library 中，从而简化了维护流程，提高了工作效率。这种方法充分展示了 SPM 插件与 SwiftSyntax 的强大能力，为开发者提供了更灵活的工具链支持。

在 Swift 中，类型默认是可复制的。然而，在某些场景中，可复制性可能导致问题。为了解决这些问题，Swift 5.9 引入了不可复制类型（Noncopyable Types），为开发者提供了更严格的所有权控制。Natalia Panferova 在文中详细阐述了不可复制类型的用法和注意事项。虽然不可复制类型可能不适用于所有项目，但在需要确保唯一所有权的场景中，它是一项极为强大的工具，为开发者提供了更高的代码安全性和效率。

Swift 6 中新增的 sending 关键字为并发编程提供了更灵活的工具。与 @Sendable 的严格限制不同， sending 允许捕获非 Sendable 类型，但要求这些对象在闭包之外不可再被访问，从而有效避免潜在的数据竞争问题。在文章中，Donny Wals 深入分析了 sending 与 Sendable 的异同，并解释了 Swift 团队为何将任务和闭包的参数从 @Sendable 更改为 sending 。这一改进增强了 Swift 对复杂并发场景的支持，是 Swift 6 的一大亮点。