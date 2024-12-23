2024 年是我接受肾脏移植后的第六个年头。回望这一年，个人的健康状况平稳顺遂。就在岁末之际，我看到了两则令人振奋的消息——两项异种肾脏移植的突破性进展，让我对未来充满希望：
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中国陈刚教授团队最新公布的研究成果显示：一只接受基因编辑猪肾脏的猕猴已成功存活半年之久。对器官移植患者而言，术后前六个月是最为关键的生死考验。若能平安度过，便意味着长期存活的可能性大幅提升。
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53 岁的 Towana Looney 在纽约大学朗格尼医学中心接受基因编辑猪肾移植手术后，身体状况稳定，并于 12 月 6 日 （术后第 11 天）顺利出院。
肾移植是尿毒症患者最理想的治疗方案。然而，供体器官短缺的困境，让众多患者无法及时获得移植手术的机会。为应对这一挑战，科技界在多个方向上开展探索，其中异种器官移植无疑是最令人期待的一条路径。
随着基因编辑技术日新月异，异种器官移植的步伐也随之加快。近年来，这一领域取得了持续的进展。然而，尽管科研工作者不懈努力，直至今日，仍未出现长期存活的活体移植成功案例。
Towana Looney 的病例无疑是一个具有里程碑意义的突破。她不仅曾是一位肾脏捐献者，如今又成为了异种移植的受益者，堪称这项技术突破的最佳见证者。她的坚韧与勇气为千万等待器官的患者带来了希望。作为一名移植患者，我由衷祝愿她早日康复，重返温暖的家庭生活。
与此同时，我也深深感激所有投身异种器官移植研究与治疗的科研人员、医生和团队成员。正是因为他们的无私奉献与持续创新，才让我们在面对如此重大挑战时看到了曙光。我坚信，随着异种器官移植技术的日渐成熟，未来将有更多像 Towana 这样的患者，因这一技术而获得重生。
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