今年我过了一个安静的春节。

相传在上古时期，中国有一种叫“年”的怪兽，头长触角，凶猛异常。每到农历年新旧交替的除夕这天，“年”兽都要出来伤害人类。但由于“年”兽最怕红色、火光和炸响，因此，每年除夕家家张贴红对联、燃放爆竹，户户烛火通明，以此来驱赶“年”兽。这便是“过年”一词的由来。

对于中国人而言，年味总是与烟花的绚丽和空气中淡淡的硫磺味息息相关。然而近些年来，为了环境与安全考虑，越来越多的城市对燃放烟火做出了限制。即便是像我所在的这样往年几乎从不禁放的城市，今年也对核心区域进行了管控。如此一来，城市确实安静了许多，但年味似乎也随之淡去。

随着无人机技术的发展，越来越多的庆典活动开始用无人机编队取代传统烟火。初次观看时，数千个光点在夜空中勾勒出流动的立体图案，那种震撼确实令人惊叹。但时间久了，与烟火相比，总觉得少了几分灵气。相比那些经过精密编程的无人机表演，烟火虽偶有瑕疵，却在绽放生命最后一刻的灿烂中带给人更多遐想。这也许印证了很多艺术形式的共同特点：过于具象的表达反而会限制观众的想象力与参与感。

科技的进步并不意味着一切都要追求精准和秩序。生活中很多难忘的瞬间，恰恰来自那些意外与不确定。无人机表演、机器人舞蹈诚然是与时俱进的产物，这些创新确实推动了科技与产业的发展，也的确能带来惊艳的视觉体验。但它们不应成为传统形式的替代品，而应是一种合理的补充。今天看来多么先进的技术，或许几年后就显得平平无奇。反而是那些流淌在血液里，经过千百年传承的”不先进”活动，才是一个民族乃至人类文明得以延续的重要载体。

在安全、环保、人文、科技之间寻找平衡，这是一个需要我们继续探索的永恒课题。

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