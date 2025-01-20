在上期周报发布的当晚，邮件订阅量突破了 3000。结合其他发布渠道，每期周报在发布当周至少覆盖 6000 名以上的读者。虽然这一成绩谈不上多么卓越，但已远远超出了我创办之初的预期。

周报能够获得如此多读者的喜爱，最重要的原因在于社区中不断涌现的优质内容。过去一年中，虽然一些优秀的作者因种种原因减少了分享，但每个月都会有新的作者带来高质量的文章。在大多数情况下，我甚至会因为精彩文章过多而纠结于取舍，这种“幸福的烦恼”让我倍感欣慰。

当然，读者的支持也是周报持续发展的重要动力。无论是收到读者的正向反馈，还是看到一些作者的文章因周报推荐而获得更多阅读量，都让我感受到这份工作的意义和价值。

上周，我对博客架构进行了重要调整，将其从传统的云主机 + CDN 模式迁移到 Serverless。此举极大地简化了博客的部署流程和耗时，因此我也趁机优化了一部分代码。在此期间，由于 DNS 刷新的延迟问题，部分读者可能遇到页面无法访问的情况。以下是几种可能的解决办法：

清空浏览器的缓存，特别是与博客相关的部分；

将设备的 DNS 设置为更知名的解析服务商，以加快 DNS 刷新；

访问博客的备份站点：fatbobman.github.io。

此外，我在博客中新增了一个“小贴士”板块，用于分享内容简短、主题明确的文章。这类文章聚焦于快速解决实际问题，不涉及原理和讨论，方便读者以最快的方式找到答案。

感谢每一位读者的支持和反馈，期待未来能和大家一同见证更多精彩内容的诞生！

原创

近期推荐

SwiftUI 自引入 NavigationStack 后，显著提升了导航的灵活性。然而， NavigationPath 和 navigationDestination 的原生实现在实际使用中仍显局限，尤其是每个导航目标都需单独定义处理器，容易导致代码重复和维护困难。为了解决这些问题，Michael Long 开发了开源库 Navigator，为 SwiftUI 提供了一套功能更加强大的导航层，支持声明式与命令式导航的无缝切换。在这篇文章中，Long 深入探讨了原生导航方式的不足，以及 Navigator 如何通过枚举导航目标、协调模式和导航检查点等特性改进开发体验，为复杂的应用导航需求提供了优雅的解决方案。

在项目快速迭代的过程中，当开发者收到测试员或用户的反馈时，往往难以及时定位问题所在的分支或版本。Rich Infante 分享了一个简单且高效的方法：通过构建脚本，将当前代码库的 Git 提交哈希值、分支名称等信息嵌入到应用中，帮助开发者在调试和发布版本时快速追溯源代码的状态。

SwiftUI 因其简洁易用的动画功能而广受开发者喜爱，但有时，即使我们精心调整，视图也未必能按预期实现动画效果。在这篇文章中，Omar Elsayed 分享了他在项目中遇到的一个问题： Text 视图的 offset 动画无法正常工作。通过参考开发者 kurtlee93 提出的解决方案，作者利用 GeometryEffect 和 AnimatableData 成功解决了这一问题。

遇到动画失效的问题时，开发者常用 AnimatableData 为视图显式提供动画插值，经常能达到预期效果。不过，我们仍然期待苹果尽快修复这些长期存在的 bug。

Xcode 16 引入了可构建文件夹（buildable folders）特性，通过文件系统直接管理文件，取代了对 pbxproj 文件中复杂引用的依赖。在这篇文章中，Makwan Barzan 分享了他们团队如何通过细致而卓有成效的努力，成功减少了旧项目 pbxproj 文件中的 66,000 行冗余引用。采用文件夹组织结构不仅降低了合并冲突风险，也显著提升了项目管理效率。

我想很多 Swift 开发者在构建后端服务时或多或少都会想过尝试一下 Vapor。Arrinal 使用 SwiftUI 和 Vapor 构建了一个开源的天气服务项目。通过两篇文章，他系统地介绍了如何运用 Clean Architecture 的思想构建一个可维护、易扩展的 SwiftUI 应用，并用 Vapor 提供支持其功能的后端服务。在前端部分，他展示了如何通过依赖注入（Swinject）和 Combine 实现响应式数据流，同时保持架构清晰分层；在后端部分，他采用 Vapor 的现代特性（如 async/await 和中间件）构建了一个高性能、标准化的 API 服务，与 SwiftUI 应用无缝集成。

List 是 SwiftUI 中一个核心组件，不仅能够高效展示数据行，还提供了多种预置的样式以适应不同的 UI 需求。然而，对于每种风格的特点和适用场景，许多开发者可能并不熟悉。Antoine van der Lee 在这篇文章中，通过一系列直观的代码示例，系统地介绍了 SwiftUI List 的基本功能、不同风格的应用，以及如何实现分组、选择、多样式背景等功能。这篇文章为开发者全面掌握 List 的使用提供了一份清晰且实用的指南。

活动

LET’S VISION 是中国最大、最具国际化的 Apple 生态盛会，被誉为 Apple 生态中的“超级盛典”，犹如 Apple 世界的 TGS、E3 或 ChinaJoy！本届大会将带领你走在 Apple 生态的最前沿，展示最创新、最尖端的产品与技术。无论你是开发者、创业者，还是行业精英，这将是你不可错过的年度盛会！

📅 大会日期：2025年3月1日-3月2日

📍 举办地点：上海鲜花港

🎯 本届主题：人工智能 + 空间计算 = 无限♾️

在一个专为本次大会定制的 10000 平方米户外场地上，我们将为你呈现震撼的活动体验。大会现场不仅有能容纳超过 1000 人的主会场，还有 100+ 展位展示最前沿的技术和创新产品。今年，我们还特别设计了“极客相亲角”环节，为创业者提供与 VC 投资人、合作伙伴、行业领袖面对面交流的机会，帮助你拓展资源、结识合适的合作伙伴和人才。

🚀 特别嘉宾阵容：

今年我们邀请了全球顶尖行业专家和苹果官方团队亮相——

Apple 官方设计布道师 Sara，

Hacking With Swift 创始人 Paul，

Apple Design Award 2024 获奖者、Blackbox 创始人 Ryan，

App Store Award 2024 获奖者、THRASHER 创始人 Mike，

以及更多重量级嘉宾。

🎤 丰富的活动内容：

30场演讲 ，洞察未来科技发展趋势

，洞察未来科技发展趋势 7个工作坊 ，与专家零距离互动，深度学习

，与专家零距离互动，深度学习 100个应用展示，探索最前沿的创新作品

这不仅是一个技术交流的平台，也是全球 Apple 生态中的创新者、领袖、投资者齐聚的舞台！你将亲身体验到最前沿的人工智能与空间计算技术，并与行业领袖们共同探讨未来科技的无限可能。

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