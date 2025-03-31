在最近一段时间，在社交网络上，越来越多的 Model Context Protocol（MCP）使用者展示了各种丰富多彩的应用场景，从操控 Blender 创建精美场景，到利用最新的 GPT-4o 图片构建完整的漫画故事。MCP 巧妙地打开了以文本为主要互动手段的大模型，与现实世界之间的大门。

上周，随着 OpenAI 宣布 Agent SDK 对 MCP 的正式支持，这标志着 MCP 已经成为了大模型和现实工具通讯上的事实标准。

尽管 MCP 的协议本身并不特别复杂，但无论从 Server 的实现、配置，还是提示词构建，仍然需要跨越一定的技术门槛。在接下来几个月，MCP 更多地仍将是专业人士和技术发烧友的得力助手（效率工具）。特别值得考虑的是，MCP 在安全方面完全依赖于使用者本身的判断，对于绝大多数普通用户来说，如何将其无缝融入日常工作和生活仍然是一项不小的挑战。

考虑到苹果不久前宣布将“More Personalized Siri”功能推迟到明年，我们是否可以合理预期，在即将到来的 WWDC 2025 上，苹果会推出一个类似 MCP 的创新框架（根据苹果一贯的风格，很可能不会简单照搬现有标准），并在操作系统和系统应用中深度集成该能力？

结合苹果不局限于某个特定云端 AI 大模型的开放策略，一个包含在系统中、支持类似 MCP 功能且可被开发者灵活调用的框架无疑是极具吸引力和想象空间的。一方面可以优雅解决普通消费者的信任痛点，同时也能显著简化开发者适配不同大模型的技术烦恼。进一步设想，如果再增加允许 MCP 服务器或实现在 App Store 上线的可能性，无疑会从根本上改变 MCP 的安全性完全由使用者自己负责的现状。

苹果长久以来的核心优势都在于如何巧妙打通软硬件沟通的壁垒，给最终用户呈现一个相对可控、安全、完整的体验。无论作为开发者还是最终用户，我都衷心期待看到上述愿景在不久的将来得到实现。

原创

SwiftUI 的 Environment 是一个优雅且功能强大的依赖注入机制，几乎每个 SwiftUI 开发者都会在日常开发中接触和应用。这一机制不仅简化了视图间的数据传递，也为应用架构设计提供了更多的可能性。本文将暂且搁置具体的实现细节，转而聚焦于 Environment 在架构中的角色与边界，探讨那些常被忽视却至关重要的设计理念与实践经验。

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在实际项目中，Magnus Jensen 需要一个支持 Label、Title、Subtitle 和 Detail 四种文本内容的列表项组件，因此创建了灵活可扩展的 ListItem 。他通过定义 ListItemSlotable 协议和泛型包装器 _ListItemSlotted ，实现了在不破坏原组件结构的前提下，为列表项灵活插入前置（leading）和尾部（trailing）内容的能力。这种插槽式设计增强了组件的可组合性，避免了常见的视图层级混乱问题。为了简化调用，还提供了基于字符串的初始化方式。本文展示了如何以符合 SwiftUI 思维的方式构建简洁而强大的组件系统。

TabView 的能力在 SwiftUI 中持续演进：从最早的标签页（Tab）切换，到引入滑动分页（Pager）行为，再到 iOS 18 支持侧边栏（Sidebar）样式与分组配置，逐步成长为多平台通用的导航组件。在本文中，Antoine van der Lee 通过多个实用代码示例，系统讲解了 SwiftUI TabView 的基础与进阶用法。

Matt Massicotte 以一位“刚接触 SwiftData 的开发者”视角，分享了他在两个项目中使用 @ModelActor 的真实体验。文章剖析了 ModelActor 初始化过程对线程上下文的依赖、与 MainActor 的微妙关系，以及 ModelContext 非 Sendable 特性所带来的并发访问挑战。Matt 还构建了一套扩展方法，帮助我们安全地在 actor 内执行带有 context 的异步操作，并提出了一个支持主线程与后台访问的 Database 抽象。

除了测试用例外，我个人通常不会采用文中介绍的 withContext 模式将闭包注入 actor。但 Matt 在构建这一机制过程中展现出的并发技巧，确实令人印象深刻。

Xcode 的 project.pbxproj 文件长期以来都是团队协作中的“冲突温床”。Pedro Piñera 在本文中总结了多种有效的缓解策略：从经典的多项目拆分、使用 Tuist / XcodeGen 进行项目生成，到将 SwiftPM 作为本地项目管理工具，再到 Xcode 16 中引入的“同步文件夹（Synchronized Groups）”功能，以更低的维护成本减少频繁的结构变动所带来的合并冲突。

由 Chris McGee 撰写的这篇文章，介绍了 Swift 团队正式发布的 Swift 工具链版本管理器 Swiftly 1.0。该工具可用于快速安装、切换、更新 Swift 工具链，支持 macOS 和主流 Linux 发行版，并可通过 .swift-version 文件统一团队使用的 Swift 版本。Swiftly 完全由 Swift 编写，具备良好的可移植性和开发体验，是在 Xcode 之外安装 Swift 的推荐方式。

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Swiftly 最初由 Patrick Freed 开发，并已将其捐赠给 Swift 社区。

WanAndroid 是一个知名的中文安卓学习社区，本项目由 seasonZhu 基于其开放 API 编写的 iOS 客户端。实现本身并不复杂，但值得一提的是，作者过去几年内曾分别使用 SwiftUI、Flutter、uni-app 和 ArkTS（HarmonyOS）开发过同类项目。通过围绕相同业务需求进行跨平台、多框架的实现，作者不仅加深了对各平台差异的理解，也形成了自己的一套组件化与响应式开发思路。对希望探索跨平台开发策略的读者来说，这是一个颇具参考价值的项目。