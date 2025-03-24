我有一只 13 岁的狗狗和一只六岁多的猫咪。这些年来，我几乎每年都会带狗狗去宠物照相馆拍照，但由于猫咪过于社恐，一直不敢带他出门拍照。近一年来，我们发现猫咪的状态似乎有了些许改善。虽然他仍然抗拒出门，但在洗澡或去医院回家后，不再需要几个小时才能平复情绪，现在只消几分钟就能恢复正常。看到这样的进展，我和太太决定今年冒险一试，带这兄弟俩一起去拍照，最好还能拍下一张精彩的合影。
为了这次拍摄行动（上个周末），我们做了充分的准备工作。除了预约了更宽松、更充裕的拍摄时段外，还为毛孩子们准备了一系列“应急物资”——它们钟爱的零食、玩具、习惯的毯子等，尤其担心拍照环境会让猫咪产生应激反应。令人欣喜的是，尽管猫咪全程写满了“我不情愿”四个大字，但拍摄工作还是相对顺利地完成了，只是期待中的猫狗合照不太如人意。
然而，真正的考验此时才刚刚开始。拍照结束后，我和太太开始时刻关注猫咪的一举一动。表面上他看起来很正常，但我们心里总有一丝不安。果不其然，拍照后的第二天早晨，他腹泻了，这一状况让我们的心一下提到了嗓子眼。所幸在腹泻两次后，一切似乎又回归正常——精神状态良好，食欲也不减。然而过了半天，太太又向我报告，猫咪的排尿似乎没有往日那么顺畅，叮嘱我要密切观察。养过猫的朋友都知道，排尿不畅对猫咪而言是相当严重的问题，很可能是应激反应导致的。
今早（在我落笔写这篇周报前），猫咪仿佛读懂了我们的忧虑，主动来到我身边轻声唤我，示意我跟随他去往他的专属卫生间。在我的注视下，他先是悠然自得地喝了几分钟水，接着顺畅地完成了排尿大业，随后便一溜烟地跑去玩耍，用实际行动展示了他健康的身体状态，留下我一人哭笑不得。
猫狗虽然不会说人类的语言，但它们的智商并不低。它们能敏锐地感受到你的关切，并以自己的方式给予回应。照顾它们确实需要投入不少心力，但从它们身上获得的那份纯粹的情感回馈，远远超出了我们的付出。我无比庆幸有这些小生灵给人类社会带来更多的温情。
刚才，我已经与宠物照相馆约定了六个月后的再次拍摄。期待下次能够实现我的小愿望——拍出和我卡通头像一样的理想中的合照：两个毛孩子安静地分坐在我的左右。
在这个大模型不断模糊人类与 AI 之间交流界限的时代，AI 让我们产生与真人对话无异的互动体验。然而，我更珍视与猫狗之间那种无需言语却心灵相通的交流方式——那种朦胧而真实的美感，是科技再发达也无法取代的生命连结。
原创
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