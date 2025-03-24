我有一只 13 岁的狗狗和一只六岁多的猫咪。这些年来，我几乎每年都会带狗狗去宠物照相馆拍照，但由于猫咪过于社恐，一直不敢带他出门拍照。近一年来，我们发现猫咪的状态似乎有了些许改善。虽然他仍然抗拒出门，但在洗澡或去医院回家后，不再需要几个小时才能平复情绪，现在只消几分钟就能恢复正常。看到这样的进展，我和太太决定今年冒险一试，带这兄弟俩一起去拍照，最好还能拍下一张精彩的合影。

为了这次拍摄行动（上个周末），我们做了充分的准备工作。除了预约了更宽松、更充裕的拍摄时段外，还为毛孩子们准备了一系列“应急物资”——它们钟爱的零食、玩具、习惯的毯子等，尤其担心拍照环境会让猫咪产生应激反应。令人欣喜的是，尽管猫咪全程写满了“我不情愿”四个大字，但拍摄工作还是相对顺利地完成了，只是期待中的猫狗合照不太如人意。

然而，真正的考验此时才刚刚开始。拍照结束后，我和太太开始时刻关注猫咪的一举一动。表面上他看起来很正常，但我们心里总有一丝不安。果不其然，拍照后的第二天早晨，他腹泻了，这一状况让我们的心一下提到了嗓子眼。所幸在腹泻两次后，一切似乎又回归正常——精神状态良好，食欲也不减。然而过了半天，太太又向我报告，猫咪的排尿似乎没有往日那么顺畅，叮嘱我要密切观察。养过猫的朋友都知道，排尿不畅对猫咪而言是相当严重的问题，很可能是应激反应导致的。

今早（在我落笔写这篇周报前），猫咪仿佛读懂了我们的忧虑，主动来到我身边轻声唤我，示意我跟随他去往他的专属卫生间。在我的注视下，他先是悠然自得地喝了几分钟水，接着顺畅地完成了排尿大业，随后便一溜烟地跑去玩耍，用实际行动展示了他健康的身体状态，留下我一人哭笑不得。

猫狗虽然不会说人类的语言，但它们的智商并不低。它们能敏锐地感受到你的关切，并以自己的方式给予回应。照顾它们确实需要投入不少心力，但从它们身上获得的那份纯粹的情感回馈，远远超出了我们的付出。我无比庆幸有这些小生灵给人类社会带来更多的温情。

刚才，我已经与宠物照相馆约定了六个月后的再次拍摄。期待下次能够实现我的小愿望——拍出和我卡通头像一样的理想中的合照：两个毛孩子安静地分坐在我的左右。

在这个大模型不断模糊人类与 AI 之间交流界限的时代，AI 让我们产生与真人对话无异的互动体验。然而，我更珍视与猫狗之间那种无需言语却心灵相通的交流方式——那种朦胧而真实的美感，是科技再发达也无法取代的生命连结。

原创

在互联网时代，开发者日益频繁地与网络数据打交道。正如我们依赖 IDE 的调试功能来优化代码一样，网络调试工具已成为我们快速、高效地学习、研究和分析网络数据不可或缺的助手。本文将介绍如何利用 Proxyman 来捕获 iPhone 应用的网络请求信息，并通过提供 Mock 数据来模拟服务器响应，帮助开发者在不依赖真实服务器的情况下进行应用测试与开发。

近期推荐

Group 是 SwiftUI 中一个便于统一修饰多个视图的工具，但它的行为在某些场景下并不可靠。Chris Eidhof 在本文中分享了他为何在实际开发中尽量避免使用 Group ，指出其并不会生成真正的容器视图，只是提供 ViewBuilder 的语法支持；在模拟器与预览中，某些修饰符（如 .background ）的表现存在明显差异；而 onAppear 的调用也与文档描述不符。在 UIKit 与 SwiftUI 的交界区域中，这些问题更为突出。Chris 建议使用 VStack 、 ZStack 等稳定容器作为替代，提升视图结构的可预期性。

由于 watchOS 模拟器不支持 Sign in with Apple，给开发带来不少不便。Leo Dion 在文中介绍了 BrightDigit 团队在开发 Apple Watch 健身应用时采取的一种变通方案：由服务器向模拟器写入临时文件以传递认证信息，并通过客户端监听文件变化触发登录流程。这种方法不仅能在开发过程中模拟真实的登录体验，还可灵活融入现有的认证架构，对于在模拟器中调试 watchOS 登录逻辑的开发者非常实用。

苹果生态的色彩管理机制一直是其最重要的护城河之一，但若对色彩空间处理不当，开发者很容易遇到色彩显示偏差或平台间不一致的问题。Weichao Deng 在本文中深入剖析了 Apple 各平台中常用的颜色相关 API（如 UIColor 、 Color 、 NSColor ）在处理色彩空间时的差异与细节，涵盖了 Assets 中颜色资源的色彩空间选择、不同框架下初始化方式对色彩空间的影响，以及访问颜色值时的注意事项。

MCP（Model Context Protocol）是当前最火热的概念之一，它扩展了大模型的能力，让 AI 能够与现实数据和操作场景深度整合。作为 Apple 平台开发者，最适合的切入方式就是使用熟悉的工具构建自己的 MCP 服务。在本文中，Adam Wulf 分享了他使用 Swift 库 mcp-swift-sdk 构建 MCP 服务端的实践经验，介绍了 MCP 的基本架构、通信机制（基于 stdio ）、工具注册与调用方式，以及如何在 Swift 中实现一个最简服务端。他还分享了将 MCP 集成到 Cursor 和 Claude 的调试流程。

mcp-swift-sdk 是由 Mattt 基于 MCP 规范实现的 Swift 库，同时他也开发了基于该库的 iMCP macOS 应用，使得 MCP 客户端具备读取系统日历、通讯录、消息、提醒事项及天气信息的能力。

Swift 宏为开发带来了巨大的灵活性，但在 Xcode Cloud 上构建时却常因“Target must be enabled”错误而中断流程。在本文中，Cihat Gündüz 提供了一种简单且有效的解决方案：通过在项目中添加 ci_scripts/ci_post_clone.sh 脚本，在构建前禁用宏的指纹验证，避免每次构建都卡在信任确认上。作者还进一步解释了这种方式为何可行、与安全性之间的权衡，以及为何这一方案会随着 Swift 宏广泛应用而变得愈发重要。

Git Hooks 是一种在代码提交关键节点自动执行规范检查、验证等操作的机制，但在 Apple 生态中，由于多数开发者不习惯使用 bash，往往被忽视。Natan Rolnik 在本文中从简单的 Bash 脚本出发，逐步演示了如何将 Swift 引入 Git Hooks 的开发流程，包括使用 Swift 脚本，乃至构建可执行文件。文中展示了如何检查 commit message 是否包含特定前缀（如 [feature] ），以及在提交前阻止包含 print 或 TODO 的代码等实用范例，体现了 Swift 在提升代码质量与自动化协作流程中的可维护性与灵活性。

求贤：【北京/上海/杭州/深圳】抖音——基础技术

同学，你喜欢 Swift 吗？我们诚邀身处 北京、深圳、上海、杭州 的你，和我们一起踏上这趟注定不平凡的旅途：

Swift 基础框架研发专家 岗位职责 ：参与抖音 Swift 技术规划，负责抖音 Swift 端体系化建设、通过 Swift 相关配套、DanceUI 声明式框架，在抖音内部进行 Swift 认知建设 & 布道，并参与移动端新技术调研与落地 岗位要求 ：有丰富的 iOS 端框架研发经验，掌握 Swift 和 C++， 加分项 ：熟练逆向苹果系统层实现、持续关注 Swift 生态现状

SwiftToolchain 专家（For Swift 本地研发体验优化 ） 岗位职责 ：参与 SwiftToolchain 技术规划，提升编译、调试效率，优化索引功能，通过数据驱动取得指标收益，参与新技术调研与落地 岗位要求 ：具备 iOS 构建工具链知识，掌握 SwiftCompiler、LLVM、LLDB、ld 等相关技术，有编译工具链优化经验， 加分项 ：大规模项目中深度逆向苹果系统实现的经验，持续关注行业内最新技术动向，具备优秀的问题解决能力

iOS 端原生渲染研发专家 岗位职责 ：参与端原生渲染能力技术规划，负责研发与体验优化，建设配套设施，参与新技术调研与落地 岗位要求 ：有 iOS 端框架研发经验，掌握 Swift 和 C++，熟悉相关流程， 加分项 ：熟悉图形渲染基本流程，有 Skia、OpenGL 或者 Vulkan、Metal 的优化经验，熟练逆向复杂的苹果系统层实现，熟悉 SwiftUI/Compose 等端上声明式框架，有丰富的实践经验



如果你想让你对 Swift 的热情化为实际的一行行代码，请将简历发往：renyujie.spatial@bytedance.com