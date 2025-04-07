不久前，某个造成三人死亡的交通事故因为涉及某新锐电动汽车品牌再度引发了人们对“智能驾驶”功能的质疑。在目前披露的有限资料中，至少可以确认的是，“智能驾驶”系统未能在相当长的一段行驶距离中判断出当前的路段正在施工（沿途有施工警示标志），只在撞击前2-3秒前给予了警示。这意味着，在系统报警后，驾驶者只有极短的反应时间。

从当前的法规角度来说，无论是否启用“智能驾驶”功能，对于事故所造成的后果在没有其他汽车机械结构问题的情况下，仍主要由驾驶人本人来承担。但随着越来越多事故与“智能驾驶”相关联，我们不得不质疑：这难道真的和这些汽车厂商对于“智能驾驶”的过分夸大宣传无关吗？

最近一两年出现了一个值得关注的现象：许多非科技行业的普通消费者了解 AI 概念和相关专业术语的渠道，很大程度上竟然来自于提供“智能驾驶”功能的汽车厂商的发布会和销售宣传。从“端到端”到 TOPS，似乎一夜之间，主要作为交通工具的车辆成为了高科技的最佳载体，“智能驾驶”功能成为了消费者购买车辆的重要参考因素。

事实上，无论是从当前的科技发展水平还是各个地区的法律准备来看，即使发展到了 L5 阶段（现阶段大多数车型仍处在 L2 至 L3 之间），所谓的“智能驾驶”仍应被定义为“辅助驾驶”。这不仅关乎系统能力的局限性，更涉及最终责任划分的法律问题。各个车厂很清楚这一点，因此你可以在它们提供的各种说明、手册、宣传资料（角落中，用小字标注）看到它们给出的警示。但在更广泛的宣传渠道上，“辅助驾驶”一词早已被“智能驾驶”所代替。

随着各种对“智驾”的持续宣传，消费者在不知不觉中就丧失了对驾驶安全的责任感，产生了“智驾”更好、更安全的错觉。即使某些“智能系统”确实有着不错的辅助功能，但它们远未达到可以完全替代人类驾驶员判断的程度，尤其是在复杂、非常规的交通环境中。

尤其值得警惕的是，许多厂商在宣传“智能驾驶”能力时，只展示高端配置下的最佳表现，却忽视了中低端车型在算力、摄像头、传感器等方面的减配情况。更严重的是，有些厂商并未针对不同配置对算法进行差异化适配，导致低配车型的“智能系统”极易出现计算失误和决策延迟的问题，这直接加剧了交通事故风险。

实际上，“智能”、“自动”本身就是极易产生误解的模糊概念。当这些模糊的营销词汇已明显误导消费者的驾驶安全认知时，必须尽快出台明确的法律规范，限制相关用语的宣传范围与频率，并对夸大宣传进行严厉处罚。只要法律明确最终责任人仍是驾驶者本人，那么所有驾驶系统无论如何宣传，都应被严格限定在“辅助驾驶”的范畴之内。同时，消费者也应明确认识到，现阶段没有车厂会为所谓“智能系统”的问题承担法律责任。更何况，普通消费者根本不具备就“智能系统”的缺陷进行有效举证的能力。

切勿将辅助驾驶宣传成智能驾驶！

原创

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