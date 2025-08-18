巴顿已经 13 岁了。尽管大多数时候他都表现出远超同龄狗狗的活力和状态，但随着年龄增长，各种健康问题也随之而来。不久前，巴顿被检查出肺动脉高压，医生给出了针对性的治疗方案。就在我为治疗似乎初见成效而欣慰时，上周一下午，巴顿突然无法站立，大量流口水，表现出明显的心脏不适。

当时正值下班高峰，为避免去专科医院途中耽误最佳治疗时机，我先带他到最近的宠物医院急救。两小时后转入心脏病专科医院时，巴顿已经意识模糊，状况十分危急。尤其是周二晚上，他的各项生命体征都在表明他即将离我们而去。万幸的是，凭借顽强的求生欲以及我和太太的呼唤，他最终挺了过来。

在宠物医院陪伴他的六天里，我时刻回想着过去十三年他陪伴我们全家的点滴，庆幸生命中能拥有和他一起生活的美好时光。看着他从前一天的活蹦乱跳到如今的虚弱无助，心中难过至极。

作为被医生和护士称赞具有超强生命力的宝宝，住院第四天，当意识逐渐恢复后，巴顿便表现出对家的渴望，不断向我和太太表示想要回家。在医生同意后，尽管很多指标仍不理想，昨天我还是将他接回了家。或许是熟悉的环境给了他更多力量，回家后的一天里，许多之前难以改善的健康指标都在快速好转。

虽然经历这次发病后，我和太太需要投入更多精力照顾他的生活起居，但只要能和他多在一起，一切都是值得的。

巴顿，你会好起来的！我和妈妈真的很爱你！

巴顿已于 2025 年 8 月 20 日 23:00，带着家人的爱，以及大家的祝福，返回了汪星。

近期推荐

TextKit 是苹果提供的文本排版与渲染框架，为开发者提供高层次 API，用于处理复杂的文字布局与交互。它的目标是让 iOS 与 macOS 应用能够更轻松地实现：文本渲染、富文本编辑与高性能的文本交互。

在四年前发布时，TextKit 2 被寄予厚望，号称“更简单、更高效、更优越”。然而在实际使用中却并未完全兑现承诺。作为 STTextView 与 Notepad.exe 的作者，Marcin Krzyżanowski 基于多年的实践，指出 TextKit 2 虽然架构优雅，但实现质量欠佳，尤其在文本编辑场景下问题突出。他认为，TextKit 2 也许并非构建现代文本 UI 的理想选择。

在尝试过多个大模型产品后，我始终觉得 LLM 在软件开发中缺乏全局观——即使产品提供了再大的上下文窗口。而为什么会这样，我一直难以准确表述。Conrad Irwin 在本文中给出了清晰的解释：有效的软件工程依赖于一个持续迭代的循环，其核心是工程师能维护清晰的心理模型。

LLM 虽然能写代码、修改代码、运行测试，甚至参与调试，但它们无法维持稳定的上下文，因此难以收敛到正确的解。Conrad 认为，未来软件开发的形态将是“人类 + 智能体”的协作，但至少在当下，驾驶位依然牢牢掌握在人类手中。

相较于 iOS/iPadOS，macOS 应用的开发者数量要少得多，因此尽管 SwiftUI 很早就支持了窗口菜单，仍然鲜有人熟练使用。随着 iPadOS 26 引入类似 macOS 的窗口化体验，开发者必须尽快掌握相关 API 以适配新系统。在本文中，Gabriel Theodoropoulos 对 SwiftUI 主菜单 API 进行了详细讲解。

苹果的开源库 swift-argument-parser 大幅降低了 Swift 开发者在构建命令行工具时的参数解析难度，而且其中还隐藏着一些鲜为人知的功能。比如，所有基于 Argument Parser 的 CLI 工具都内置了 --generate-completion-script 命令，可为 Bash、Zsh、Fish 自动生成补全脚本。在本文中，Natan Rolnik 详细介绍了该功能的使用方法，并预告将在下一篇继续探索 Swift Argument Parser 更多的进阶特性。

关于如何使用 GenerationSchema 定义静态数据结构的资料已经不少，但利用 DynamicGenerationSchema 在 Apple Foundation Models 中支持动态数据结构的内容却相对稀缺。即便在 WWDC 2026 中，相关示例代码也过于简化，未能完整展现整个流程。Justin Searls 以鸡尾酒配方生成器为例，详细演示了如何在运行时构建动态 schema 并解析结果。此外，他还指出 OS 26 beta 5 的 API 已更新，但文档未及时同步，极易让开发者踩坑。

尽管 SwiftUI 的导航 API 日趋成熟，但在大型应用中构建一个优雅、类型安全且易于维护的路由系统仍充满挑战。Wesley Matlock 分享了一套完整的架构方案：将所有导航路由建模为 Hashable + Codable 的枚举，通过单一数据源管理导航状态，实现了深度链接、状态恢复和调试工具的无缝集成。特别值得称道的是其”路由链”设计——深度链接不只是简单跳转，而是构建完整的导航路径，确保用户始终拥有清晰的返回路径。

工具

即便你的应用暂时用不到 Apple 的 Foundation Models，也不得不承认该框架的 API 设计优雅，充分展现了 Swift 语言的特色。Dennis Müller 开发的 SwiftAgent 正是深受这一设计理念启发的开源项目，它将 FoundationModels 的声明式 API 风格带到了跨平台 AI 代理开发中。