不久前在北京举办的世界人形机器人运动会上，出现了许多令人忍俊不禁的场景：机器人对着空气挥拳、跑步时左摇右摆、踢球时相互碰撞后集体倒地。尽管这些画面看起来颇为滑稽，但回顾过去几年人形机器人的发展历程就会发现，即便当前的产品仍存在诸多不足，其进步却是惊人的。按照这样的发展速度，也许在十年甚至更短的时间内，人形机器人就将走进我们的日常生活，满足各种实际需求。

从纯粹的生理结构角度看，人体远非地球上的最优解——在不同场景下，几乎总有比人形更适合的形态存在。然而，在人类社会的漫长演进中，我们构建了大量基于人体工学的建筑、载具、工具、物品和交互方式。正因如此，人形机器人能够无缝融入现有的社会体系，在日常生活中为人类提供服务。

相比那些高度拟人化（尤其是配备了仿真皮肤和表情）的机器人，我个人更青睐当前这些看起来憨态可掬的机械形态。过度的拟人化可能会模糊人与机器的界限，给社会带来新的困扰。试想：是否需要为家用机器人准备一间卧室？深夜起身去卫生间时，你能接受一个几乎与真人无异的机器静静伫立在走廊中吗？

总而言之，即便人形机器人在技术上已具备服务人类的能力，要让大众在工作和生活中真正接纳它们，仍需时间和不断的探索。

我期待在十年内，能够在生活中用上这类具备通用功能的智能助手——但最好保持适当的机械感，不必过分追求与人类的相似。

我的狗狗巴顿已于 2025 年 8 月 20 日 23:00，带着家人的爱，返回了汪星。十分感谢在巴顿发病后给予他祝福的各位朋友、读者 🙏。

近期推荐

在苹果的设计语言中，同心圆角（Corner Concentricity）始终是一个重要的设计理念，并在 WWDC 25 上被反复强调。过去，开发者若想实现完美的同心圆角，需要手动根据缩进距离调整 r 值，不仅繁琐，也不够优雅。随着 iOS 26 的发布，这一问题终于得到了解决。Natalia Panferova 在本文中详细介绍了 SwiftUI 全新推出的 ConcentricRectangle API，展示了如何在复杂布局中高效实现同心圆角效果，让界面设计更加统一与精致。

Swift 5 引入的属性包装器（Property Wrapper），因在 SwiftUI 中的广泛应用而迅速普及。它曾是最优雅的属性数据自动处理方式之一，即使在 Swift 宏流行的今天，依然在许多场景中展现出独特价值。与宏相比，自定义属性包装器更简单、易于掌握，适合解决重复性逻辑。在本文中，Antoine Van Der Lee 从 2025 的视角重新审视了属性包装器，并结合最新实践，讨论了它在与宏及 Swift 6 并发模型配合时需要注意的问题。

OpenSwiftUI 作者 Kyle Ye 在复刻 combineAnimation 功能时，发现了一个屏幕旋转后的动画异常问题。本文详细展示了他如何通过 DisplayList 分析、汇编级调试、AttributeGraph 状态追踪，最终定位到 ViewGraph.updateOutputs 中遗漏的一行 transactionSeed 更新代码。这篇文章展示了从表象到根因的完整推理链条。虽然内容极其硬核，但其中的调试方法论和对 Transaction、Animation 系统的剖析，对理解 SwiftUI 工作原理极具价值。

如果你或家人需要一些云服务，却又不想花钱购买服务器，不妨像 Paul Samuels 一样，充分利用手边的小型计算设备。在本文中，他分享了如何将一个 Vapor 应用部署到 Raspberry Pi，并借助 Cloudflare Tunnel 安全地向家人提供访问。用熟悉的语言和框架，把闲置的硬件变成可靠的服务，这个过程既实用，又充满乐趣与“黑科技”感。

Liquid Glass 在 WWDC 2025 一经亮相便引发了大量讨论：有人惊叹于它带来的全新视觉与交互体验，也有人质疑其是否属于过度设计。在本文中，Craig Hockenberry 提出了另一种解读——Liquid Glass 的意义并非在于满足现有需求，而是为未来可能出现的“无边界”硬件形态（如柔性 OLED 与机身无缝衔接）预先建立 UI 规则。不过，这样的设计语言在 Mac 或 Apple TV 等平台上或许并不适用。

在 iOS 26 之前，开发者若想通过 Shortcut 或 Intent 打开应用，通常需要自定义 Intent 并结合深链路来让系统将 App 拉起，过程相对繁琐。在 WWDC 2025 上，苹果推出了全新的 Open Intent API，极大简化了这一流程。在本文中，Jordan Morgan 介绍了该 API 的使用方式，并对比了新旧方案的不同。Open Intent 不仅更轻量化，还能与 Visual Lookup 等系统特性无缝协作。

书籍

在 AI 辅助编程逐渐普及的今天，系统性地学习理论知识显得愈发重要。它不仅能为具体实现提供坚实的依据，更能让你从宏观角度引导 AI 按照自己的思路完成任务。Natascha Fadeeva 的新书 《Architecture & Design Patterns for iOS》 围绕 iOS 架构与 Swift 实践展开，从理论基础、语言特性，到设计模式与工程化手段，层层递进，既帮助开发者理解架构背后的理念，也提供了可直接落地的实践方案。