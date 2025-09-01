一转眼，周报已经来到了第 100 期。回想 2023 年 10 月第一期时，我并没有把握自己能坚持这么久。但过去两年，通过持续创作，我收获了许多。

除了读者的关注与鼓励，撰写周报最大的收获，是让我更认真地阅读每篇文章，更系统地理解苹果开发生态的变化与脉络。即便在 AI 编程助手日益普及的今天，对新框架、新 API、成熟案例的了解依然不可替代。AI 模型虽强，却常缺乏上下文与系统性；能否提供足够优质的信息，往往决定了 AI 能否“写出对的代码”。哪怕记不清所有细节，只要对优秀内容有印象，也常能在关键时刻派上用场。

随着 AI 在资讯整理领域的快速发展，我也曾质疑：这种手工撰写、数量不多的推荐形式是否还能满足读者需求？但我很快想起，当初写周报的初衷，是培养自己的阅读与整理习惯，而最大的受益人，一直是我自己。我相信，再强大的工具，也无法替代个人视角与主观判断所带来的价值。想明白这一点后，我就不再纠结。

第 100 期不是终点，我也不打算设定遥不可及的目标。在精力允许的范围内，我会继续更新周报，并尽力保持它的质量。

接下来，我可能会降低博客的更新频率，转而围绕某个特定主题做深入研究，并尝试以书籍的形式分享——这是另一个“从 0 到 1”的新挑战。

感谢每一位读者的关注与陪伴。你们的鼓励，是我继续前行的动力。

近期推荐

Xcode 26 的 AI 助手功能虽然在功能全面性上可能不及 Cursor、Windsurf 等竞品，但作为苹果官方打造的开发伙伴，它与苹果生态的深度整合构成了独特优势。WeZZard 在本文中深入剖析了 IDEIntelligenceChat.framework 的内部实现，揭示了这位 AI 助手的“个性”——它不仅是一个编码工具，更像是苹果开发理念的“传道者”：会坚持不懈地建议你升级到 Swift Testing、采用 Swift Concurrency、优先使用苹果技术栈。有趣的是，尽管表现得如此“固执”，但其架构却保留了相当的灵活性——外部化的提示模板与动态工具注册机制，为有探索欲的开发者留出了可操作空间。

随着应用代码规模的增长，保持 UI 一致性与提高组件复用性逐渐成为开发团队的共同挑战。John Sundell 分享了他在 Genius Scan 协助构建设计系统的实践经验，核心理念是：无需一步到位，重构可以渐进式完成。团队从解决列表视图中的重复代码入手，构建了可组合的基础组件（如 Row），并通过 SwiftUI 的环境变量实现灵活配置，从而逐步建立起完整的设计系统。这种策略不仅降低了重构成本，也让系统得以在真实业务中不断演进与完善。

SwiftUI 视图声明之所以能如此简洁易读， @ViewBuilder 这个 Result Builder 功不可没。Antoine van der Lee 在文中通过实例演示了 @ViewBuilder 的三种典型用法：在初始化器中创建容器视图、作为属性简化布局代码、在方法中实现条件视图逻辑。其中 VHStack 的示例展示了如何利用 @ViewBuilder 构建根据屏幕尺寸自适应的布局组件。深入理解 @ViewBuilder 的机制与应用场景，不仅有助于写出更简洁优雅的 SwiftUI 代码，也能为组件封装与 API 设计带来更多可能性。

SwiftData 的 ModelActor 宏旨在解决 Core Data 长期存在的并发编程难题，通过将数据操作封装在线程安全的 Actor 中来确保正确性。然而，正如 Michael Tsai 整理的这场社区讨论所揭示的那样，它的实际表现却远比预期复杂。最核心的问题是它会根据创建时的执行上下文隐式决定运行线程（主线程或后台线程），而这点既不会在类型系统中体现，也不会发出编译器警告，导致开发者很难预判其行为。

尽管 ModelActor 的设计仍有改进空间，但我依然欣赏这个宏的实现思路。你可以在《SwiftData 中的并发编程》一文中了解其具体实现机制。对于仍在使用 Core Data 的开发者，我也提供了一个 ModelActor 的 Core Data 版本实现：CoreDataEvolution，帮助你编写更安全的并发代码。

如果不使用 ProgressView ，在 SwiftUI 中实现自定义加载动画通常需要不少样板代码。Daniel Saidi 分享了一个简单而强大的技巧：在 iOS 17+ 系统下，利用 SF Symbols 的 .symbolEffect(.variableColor) ，我们只需一行 Image(systemName: "ellipsis") 的声明，即可创建平滑流畅的加载动画。更妙的是，通过组合 .iterative 、 .hideInactiveLayers 等修饰符，还可以灵活创建各种样式与节奏的动画效果。这个技巧不仅适用于省略号图标，也适用于所有支持 variable color 的 SF 符号。

SwiftUI 通常采用基于类型的方式来标识视图，在大多数场景中这运作良好。但有时我们需要在不改变视图树结构的情况下“彻底重建”某个视图。Artem Mirzabekian 介绍了使用 .id(_:) 修饰符配合 UUID 实现强制刷新的技巧。当 id 值改变时，SwiftUI 会销毁旧视图并创建全新实例，这在错误恢复或重试场景中特别有用。不过作者也提醒，这种方法会带来性能开销和状态丢失，应将其视为”逃生舱”而非常规方案。

在 Liquid Glass 设计系统中，界面被分为两个层级：顶部浮层（Liquid Glass layer）与底部内容层（underlying content）。前者包含了 tab bars、toolbars、menus 等控制元素，呈现出半透明的玻璃质感并强调符号优先的设计理念，而后者用于承载主要内容。Matteo Altobello 展示了如何在 SwiftUI 中构建符合 Liquid Glass 风格的工具栏，并介绍了 ToolbarItemGroup 、 ToolbarSpacer 等新 API。特别值得注意的是，ToolbarItem 的 placement 参数现在不仅决定位置，还会自动应用相应的视觉样式。

工具

Observation 框架为 Swift 带来了原生的属性级别观察能力，大幅减少了 SwiftUI 视图的非必要重新计算，提升了应用性能。但其最低要求 iOS 17，限制了许多应用的采用。Simon B. Støvring 开发的 SBSObservation 通过 Swift 宏技术重新实现了这一功能，最大亮点是向下兼容至 iOS 12，让 UIKit 应用也能享受到类似的观察机制。

OpenSwiftUI 项目近期也提供了类似的实现，为开发者提供了更多选择。

求贤

寻找 SwiftUI 工程师（上海，不用996）

你厌倦了 996 的窒息节奏？你渴望把最新 SwiftUI 的奇思妙想真正落地？你想在产品里留下“这行代码是我写的”的骄傲签名？ 那么，欢迎来和我们一起做几款“叫好又叫座”的 App。

一、我们要做的事：

全新 iOS / macOS 原生应用，100% SwiftUI 架构

本地数据持久化：Core Data + SwiftData 双轨并行

云端同步：CloudKit + 自建轻量后端（Vapor & AWS）

复杂离线场景、增量同步、数据加密、冲突解决——全套挑战，一次集齐

产品已验证 POC，落地与否不需要担心，只缺一位“灵魂架构师”

二、我们对你的期待

5年以上 Swift/SwiftUI 实战经验，能独立交付完整模块 深入理解 Combine/async-await，熟悉 MVVM、Clean Architecture 熟悉 Core Data 或 Realm，做过真实场景的冲突处理 & 数据迁移，了解 CloudKit、AWS Amplify、Firebase 等任意一种云同步方案，英文文档阅读无障碍，人在上海，可线下咖啡碰头，不用 996 的陆家嘴

三、我们提供的“松弛感”

时间灵活：核心沟通时段 10:00-16:00，其余时间自由安排

压力不大：拒绝倒排需求，拒绝深夜上线，拒绝 PUA

预算友好：（可谈）

如何加入：