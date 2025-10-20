父亲的 iPhone 16 突然无法充电。预约后，我前往 Apple Store 送修。工作人员确认问题后，为我提供了一部 iPhone 14 作为备用机，并协助完成数据转移。十二天后（期间正好赶上一个长假），设备维修完成——更换了 Type-C 接口，同时还免费更换了一块新电池。体验一如既往地令人满意。

这些年来，我修过不少苹果设备。印象较深的几次包括：因“显卡门”事件，MacBook Pro 免费更换主板；2011 款 iMac 27 英寸因屏幕进灰，免费更换显示屏。其他一些小问题，如果时机合适，有时会直接换新设备。

网络上确实不乏关于 Apple Store 或授权维修商的不愉快经历。但就我个人而言，多次维修体验都算顺利——或许得益于对设备问题的充分了解，以及始终保持友好的沟通态度。

一个有趣的观察是：Apple Store 里有相当多的老年用户。与天才吧工作人员闲聊时得知，许多年轻人会把淘汰的 iPhone 或 iPad 送给长辈，或直接购买新设备作为礼物，但往往没有时间教他们使用。于是，天才吧相当一部分工作量，变成了帮助老年人注册账户、安装应用、指导基本操作。

天才吧的存在，让全年龄段用户都能享受科技的便利——既服务了消费者，也增强了品牌的用户粘性。如今许多其他品牌也开设了规模不小的线下门店，但大多仍停留在展示与销售层面。在网购已成主流的时代，实体店的价值早已超越“卖产品”，更在于那种人与人面对面交流的温度——这，正是 Apple Store 的重要魅力所在。

近期推荐

虽然 Xcode Preview 为开发者带来了极大便利，可以即时查看 UI 的变化，但它仍存在不少限制。Daniel Hooper 在本文中展示了一种巧妙的热重载方案：将 UI 与应用逻辑编译为动态库（dynamic library），并由宿主 App 在运行时加载。当代码变更时，重新加载新库并替换旧库。这一方案的亮点在于：支持完整应用运行、可保留状态，不依赖 Xcode。整个实现仅需约 120 行代码，充分体现了“理解原理后，复杂功能也能以简洁方式实现”的魅力。

尽管 SwiftUI 的列表能力持续进步，但在大数据量、复杂交互或需要精细控制的场景中，UITableView 依然不可替代。相较于 SwiftUI 的声明式简洁，UITableView 的数据源管理更易出错，批量更新也常因数据与 UI 不一致而崩溃。Kingnight (Jinkai) 通过一个功能完备的音乐播放列表示例，系统讲解了 UITableViewDiffableDataSource 的现代用法。

文章不仅覆盖基础，还深入对比 reconfigureItems 与 reloadItems 的性能取舍，拆解拖拽重排与滑动删除的实现，并通过 BaseReorderableDiffableDataSource 与 DiffableTableAdapter 给出可复用的架构实践。无论是在 SwiftUI 项目中集成 UIKit 列表，还是维护现有 UIKit 项目，这都是一份扎实的现代化指南。

iPhone 17 系列的屏幕配置迎来重大调整：Plus 型号被取消，取而代之的是全新的 iPhone Air（6.5 英寸）。基础版 iPhone 17 与 Pro 版共享同一块 6.3 英寸显示屏，这也意味着基础款首次获得 ProMotion 与 Always-On Display 等 Pro 级特性。值得注意的是，所有新机型在横屏模式下新增了 20 pt 的顶部安全区内边距。

Keith Harrison 整理了所有 iPhone（及 iPod touch）自 iOS 15 起的完整屏幕尺寸与安全区（Safe Area Insets），并更新了 App Store 截图要求：开发者可继续使用 6.9 英寸（1320 × 2868）或 6.5 英寸（1242 × 2688）规格上传主截图。

移动应用无法“热修复”，一旦上线崩溃，就要经历审核与分阶段发布，因此预防远比补救重要。Tjeerd in ’t Veen 通过“组合爆炸”问题深入分析了为何仅依赖手动测试远远不够，并探讨了如何构建更全面的移动测试体系。

文章对多种测试策略进行了权衡：手动测试擅长发现 UI 与交互问题，但难以扩展；UI 测试可并行运行大规模流程，但维护成本高；快照测试能捕获视觉回归，却需维护参考图像库。作者建议采用混合策略——以单元测试和 UI 测试覆盖 90% 的功能，用手动测试验证真实网络环境和视觉细节，并将 UI 测试设为可选或定期运行，以避免阻塞开发流程。

在本文中，Jacob Bartlett 用多个示例探讨了如何借助 swift-subprocess——一个旨在以 Swift 的现代特性取代老旧 Process（NSTask）API、简化进程管理的新库——改善 Swift 的脚本化编程体验。对于简单脚本而言，swift-subprocess 仍显笨重：必须创建完整的 SPM 项目，首次运行的依赖解析与编译开销让人怀疑这是否还称得上“脚本”。但在更复杂的自动化工作流（如 CI/CD 流程）中，Swift 的类型安全、模块化与可维护性则展现出优势，虽不如 Bash 精简，却更利于组织与复用。

Jacob 指出，在 LLM 辅助编程时代，Bash 脚本的边际成本几乎为零，且模型对 Bash 的掌握远超 Swift。是否采用 swift-subprocess，应基于实际需求，而非追求“用 Swift 统一所有工具链”的理想。

在过去的六个月中，Bruno Valente Pimentel 完成了三个应用的 Swift 6 并发迁移，他在本文中分享了那些文档里不会提及的“血泪教训”。Bruno 揭示了几个关键陷阱： @MainActor 只保护同步访问， await 之后的世界充满未知；Actor 重入性会引发隐蔽的竞态，需以“任务去重”的方式规避；而过度追求代码洁癖（强制 Sendable ）会拖慢进度，可先用 @unchecked Sendable 、 @preconcurrency 解锁开发，再逐步还债。

作者的感悟是：目标不是完美，而是创造比昨天更好的可用软件。

在 WWDC 2025 中，苹果为 TextEditor 带来了期待已久的富文本支持，让开发者可以直接使用 AttributedString 在 SwiftUI 中编写和编辑样式化文本。Alfonso Tarallo 在文中演示了从基础到编辑交互（选区、属性变换）的完整流程，并特别指出 transformAttributes(in:) 的设计巧妙：它以 inout 方式处理选区，自动合并相邻属性片段，从而避免文本碎片化。

TextEditor 的富文本能力高度依赖于 Foundation 层面对 AttributedString 的重大增强。正如 WWDC Session 中 Jeremy 所强调的，AttributedString 的索引是“一条穿过树的路径”，这种设计虽强大，却也更复杂。要真正用好这一特性，开发者不仅需要学习新 API，更要理解一种全新的文本处理范式。

单例作为“全局可变状态”，在 Swift Concurrency 的严格模型下成了棘手难题。Matt Massicotte 提供了一份务实的迁移指南，其核心理念是——“向编译器如实表达并发事实”（expressing truth）。

文章系统分析了多种处理方式：如果类型已具备线程安全机制，可使用 @unchecked Sendable 如实声明；若主要在主线程访问， @MainActor 是最诚实且高效的选择。而将类直接改为 actor 或使用自定义全局 actor 虽然能彻底隔离状态，却往往导致过度工程化。Matt 建议开发者与其掩盖现有并发访问模式，不如明确告诉编译器实际情况，让隐形风险显性化。

几天前的一个 Reddit 讨论 引发了热烈争论，Matt 也参与其中。这篇文章是他对该话题的系统性回应，将“如实表达”的原则贯穿始终。

工具

虽然 Apple 明确将 Swift Concurrency 作为未来方向，但许多开发者在从 Combine 迁移后都感受到代码可读性的下降——原本简洁的响应式管道，变成了冗长的 for await 循环与手动任务管理。为此， William Lumley 开发了 AsyncCombine，一个基于 AsyncSequence 和 Swift Observation 框架的轻量库。它在保留 async/await 原生特性的同时，重新带回了 Combine 风格的操作符，使开发者能够继续使用熟悉的 sink 、 assign 、 store(in:) 等 API，编写出更直观、可组合的异步代码。