上周，高通宣布收购知名开源硬件平台 Arduino，并同步发布首款搭载自家芯片的 Arduino UNO Q。与经典版本不同，UNO Q 采用了“双脑”架构——由运行 Linux 的 Qualcomm Dragonwing 处理器负责高性能计算，同时保留 STM32 微控制器以执行实时控制任务。这种设计无疑强大，却也悄然偏离了 Arduino 一直以来“简单、低成本、易上手”的初心。

尽管高通承诺保持 Arduino 的品牌独立与开源特性，但考虑到其在专利授权领域一贯的强势作风，以及深植于商业化的企业基因，社区的担忧并非杞人忧天。44 美元的定价，也让这款产品距离 Arduino 最初面向教育与创客的定位愈发遥远。

有趣的是，“Arduino” 这个名字本身就带着宿命的意味。2005 年项目诞生时，创始人们常在意大利伊夫雷亚的 Bar di Re Arduino （阿尔杜因国王酒吧）聚会，遂以此命名。而那位意大利国王 Arduin of Ivrea，曾代表本土势力反抗神圣罗马帝国的统治，坚守 12 年后终告退位。自此，意大利北部并入帝国版图，失去独立地位近 850 年。

千年之后，以反抗者命名的 Arduino，在独立运营 20 年后，同样被美国科技“帝国”收编。这种历史的轮回，令人唏嘘。或许在命名的那一刻，命运的伏笔已悄然埋下。

然而，正如 Arduin 国王虽败犹荣，其反抗精神流传千年。愿 Arduino 所代表的开源理想与创客精神，也能超越公司所有权的变迁，继续在世界各地延续与发芽。

这场收购映照出开源世界的恒久困境：如何在坚持理想主义的同时，实现商业的可持续？

也许，实体终将归于凡尘，而唯有精神才能长久流传。

近期推荐

在 iOS 中，应用进入后台后，系统会严格限制其资源使用。若开发者希望执行数据刷新或周期性计算等任务，可以借助后台任务机制，让系统在合适的时机自动触发相应逻辑。Kyryl Horbushko 在本文中详细介绍了后台任务的两种实现方式：传统的 BGTaskScheduler 与更现代的 .backgroundTask 修饰符。文章的亮点在于提供了完整的配置清单、调试技巧与常见陷阱的规避方案——包括使用 LLDB 命令模拟任务触发、通过本地通知获得可视化反馈等实用方法。作者认为，对于新的 SwiftUI 项目，.backgroundTask 更契合声明式编程范式，是更自然的首选方案。

OpenSwiftUI 是一个面向研究与教育的 SwiftUI 开源实现。随着框架的不断完善，越来越多的开发者开始关注并尝试使用它。但在实际集成时，你会发现它并非“即插即用”——需要手动处理私有框架依赖。为此，项目主要开发者 Kyle Ye 撰写了本文，详细介绍了通过 Swift Package Manager 集成 OpenSwiftUI 的完整步骤，包括处理 DarwinPrivateFrameworks 等关键环节。

OpenSwiftUI 是少数能让开发者深入理解 SwiftUI 内部渲染机制的实践项目。现阶段，它更适合作为探索工具，而非生产方案。

Apple 在今年推出了全新的开发者教育形式——Code-Along，这是一种结合实时编码演示与即时答疑的在线教学活动。在 9 月举行的首场 Code-Along 中，Apple 工程师用两个小时详细演示了如何将 iOS 26 的 Foundation Models 框架集成到应用中，从基础 API 调用到性能优化技巧，同时实时回答了众多的开发者问题。

Anton Gubarenko 对本次活动问答记录进行了详尽的整理，内容涵盖了模型的 4K token 上下文限制、1.2GB 内存占用、结构化输出（Generable）、流式响应、并发处理等关键技术细节，以及开发者最关心的隐私保护、App Store 审核等实践问题。

由于 SwiftData 的 @Query 不支持在视图内动态更新谓词，因此在使用 searchable 构建搜索功能时，需要进行一些额外处理。本文中，Letizia Granata 提出了一个巧妙的解决方案：通过分离视图结构——主视图负责管理搜索状态，子视图负责处理动态查询，从而优雅地解决了这一限制。她还建议在谓词中使用 localizedStandardContains 进行比较，以忽略大小写并提升本地化搜索体验。

虽然开发者可以通过自定义 ToggleStyle 完全控制 Toggle 的外观，但这往往意味着需要重新实现所有系统原生行为——包括尺寸适配、色调处理和动画效果。Artem Mirzabekian 在本文中展示了一种更务实的方案：保留原生 Toggle，通过 GeometryReader 获取尺寸、 DragGesture 捕获触摸位置，以 overlay 的方式添加能够响应用户交互的动态图标。这种扩展而非重写的思路，既保持了系统一致性，又实现了视觉增强。

为什么 Swift 开发中会遇到 NS 前缀？为什么在 iOS 设备上，TARGET_OS_MAC 也会返回 true？这些看似奇怪的设计其实都有其历史渊源。Uwais Alqadri 在本文中探讨了 Apple 平台架构的三个关键节点：NeXTSTEP 合并带来的 NS 前缀与 Objective-C 体系、Darwin 作为共享的 Unix 基础，以及各平台实际上都“运行在” macOS 技术栈之上的分层架构。

了解这段历史，不仅能解释那些“反直觉”的设计决策，也能帮助我们正确使用平台条件编译，并理解这些特性为何至今仍然存在、并且难以改变。

工具

Swift Profile Recorder 是 Apple 开源的进程内采样分析器，专为 Swift 服务端应用设计，已在 Apple 内部大规模使用多年。与传统性能分析工具（如 eBPF、DTrace）需要系统特权不同，它以 Swift Package 形式直接运行在应用进程内部，无需额外权限即可进行 On-CPU 和 Off-CPU 分析。这使其能够在 Kubernetes、Docker 容器等受限环境中正常工作，只需通过 curl 命令即可采集性能样本，并支持 Speedscope、Firefox Profiler 等主流工具可视化。

SwiftUI 的 Text 无法自由嵌入可交互视图，文本选择体验也不够好。由 LiYanan 开发的 RichText 通过声明式语法实现文本与视图混排，基于 TextKit 2 精确排版，嵌入的视图(例如 Button)完全保留交互能力，同时支持流畅的文本选择和复制。

Swift Copied! TextView { Text ( " Hi, This is **RichText**. " ) // Markdown 会被解析 " Hello " // 普通字符串 Button ( " Tap Me " ) { // 完全可交互的按钮 print ( " Button Clicked " ) } . id ( " button " ) // 建议所有视图都加 id Text ( . now , style : . timer ) // 动态文本 . id ( " timer " ) // 通过 id 保持为视图以维持动态更新 }

由 Ivan Campos 构建并维护的 Playgrounds 集合，展示如何调用 Apple Foundation Models 框架完成对话、摘要、创作、工具调用等场景。依主题划分示例：聊天对话、摘要解释、内容生成、代码与数据、图文多模态、安全评测、垂直工具、智能体模式等，每个 Playground 都聚焦一个能力点。